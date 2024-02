OpenAI a conclu un accord qui valorise l'entreprise d'IA à 80 milliards de dollars ou plus

La société vendrait les actions existantes dans le cadre d'une offre publique d'achat dirigée par la société de capital-risque Thrive Capital, selon le rapport. Dans le cadre de cet accord, les employés pourront encaisser leurs actions de la société plutôt que de procéder à un tour de table traditionnel qui permettrait de lever des fonds pour l'entreprise, a ajouté le rapport.Elle a conclu un accord similaire au début de l'année dernière. Les sociétés de capital-risque Thrive Capital, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz et K2 Global ont accepté d'acheter les actions d'OpenAI dans le cadre d'une offre publique d'achat, évaluant la société à environ 29 milliards de dollars, selon le rapport. Le lancement du ChatGPT d'OpenAI à la fin de l'année 2022 a donné lieu à une véritable effervescence autour de l'IA, incitant les entreprises à explorer les moyens d'exploiter la puissance de cette technologie.Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, serait également en pourparlers pour lever des fonds en vue d'une entreprise de fabrication de puces, dans le but d'accroître la capacité mondiale de construction de puces afin de mettre au point de nouveaux outils liés à l'IA.: New York TimesQuel est votre avis sur le sujet ?