La startup Magic AI, basée à San Francisco, a levé 117 millions de dollars en financement de série B pour poursuivre le développement de son système d'IA avancé visant à automatiser le développement de logiciels. La levée de fonds a été menée par NFDG Ventures de Nat Friedman et Daniel Gross, avec une participation supplémentaire de CapitalG et Elad Gil. Cela porte le financement total de Magic à ce jour à plus de 145 millions de dollars.Fondée en 2022 par Eric Steinberger et Sebastian De Ro, la startup se crée une niche en se concentrant sur le développement d'un ingénieur logiciel IA capable d'aider à des tâches de codage complexes et qui agira plus comme un collègue de travail que comme un simple outil de "copilotage".Les fondateurs estiment qu'en plus de stimuler la productivité pratique du codage, l'avancement des outils de génération de code intelligents peut également ouvrir la voie à une intelligence artificielle générale plus étendue. Leur vision s'étend même à la création de systèmes d'intelligence artificielle générale largement capables de s'aligner sur les valeurs humaines - des systèmes capables d'accélérer le progrès global en aidant l'humanité à relever les défis les plus complexes. La levée de fonds de 23 millions de dollars en série A l'été dernier a constitué une étape majeure dans la réalisation de cette mission ambitieuse.Le traitement de fenêtres contextuelles exceptionnellement grandes est au cœur de la stratégie technique de Magic. L'année dernière, l'entreprise a dévoilé son architecture de réseau de mémoire à long terme (LTM Net) et le modèle LTM-1 correspondant avec une fenêtre de contexte de 5 millions. À titre de comparaison, la plupart des modèles de langage fonctionnent sur des contextes beaucoup plus limités, généralement inférieurs à 32k tokens. Le puissant modèle GPT-4 Turbo d'OpenAI est de 128k tokens et Claude 2.1 d'Anthropic de 200k.Cependant, des modèles avec des fenêtres contextuelles beaucoup plus larges se profilent à l'horizon. Google a annoncé que son nouveau modèle Gemini 1.5 disposera d'une fenêtre de contexte d'un million de tokens et a précisé qu'il avait testé des longueurs de contexte allant jusqu'à 10 millions de tokens dans le cadre de ses recherches. Les capacités contextuelles nettement plus grandes permettent une compréhension plus nuancée du code, ce qui permet au modèle de Magic de raisonner sur des référentiels entiers et des arbres de dépendance afin d'accroître son utilité.La startup continue d'opérer en mode furtif avec peu de démonstrations publiques, mais affirme avoir déjà déployé des milliers de GPU pour l'entraînement de ses modèles de nouvelle génération.Aujourd'hui, avec un nouveau financement en main, le recrutement et la rétention des talents est clairement une priorité pour les dirigeants de Magic AI. La startup recherche activement des personnes talentueuses qui partagent sa vision de l'intégrité et de l'innovation et met l'accent sur le développement d'une culture d'entreprise fondée sur la passion.Forte de la confiance de ses investisseurs et de ses ambitions de transformation, Magic AI reste l'une des startups d'IA les plus intrigantes dans un paysage où la concurrence est féroce. Magic AI est convaincue que son approche technique, axée sur l'échelle extrême des modèles et les nouvelles architectures neuronales, lui permet de se démarquer.Pensez-vous que le projet soit crédible ou pertinent ?Pensez-vous que si le projet abouti, vous aurez envie de vous en servir pour faire votre boulot, et donc vous la couler douce, ou alors vous pensez que vous serez remplacé par cette IA ?