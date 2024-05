Statement from Scarlett Johansson on the OpenAI situation. Wow: pic.twitter.com/8ibMeLfqP8 — Bobby Allyn (@BobbyAllyn) May 20, 2024

Just received this statement from OpenAI CEO Sam Altman about the Scarlett Johansson voice controversy. pic.twitter.com/doMadaTsY0 — Hayden Field (@haydenfield) May 21, 2024

Les relations entre intelligence artificielle, acteurs et artistes sont de plus en plus houleuses

La déclaration de l'actrice indique que le PDG d'OpenAI, Sam Altman, voulait engager Johansson l'année dernière pour prêter sa voix au modèle d'IA ChatGPT-4o, ajoutant que l'actrice a décliné l'offre après mûre réflexion et pour des raisons personnelles. Y faisant suite, des démonstrations du modèle d’IA dénommé Sky, à la voix similaire à celle de l’actrice ont fait l’objet de fuite. « Lorsque j'ai appris pour la démo, j'ai été choquée, irritée à l'idée que Sam Altman puisse utiliser une voix si similaire à la mienne que mes amis les plus proches et les médias n'ont pas pu faire la différence. J'ai été obligée d'engager un conseiller juridique qui a écrit deux lettres à Sam Altman pour demander à OpenAI d'expliquer en détail comment elle avait créé la voix de Sky », souligne-t-elle.En réponse, OpenAI a fait part de ses efforts dans le but d'arrêter d'utiliser Sky en précisant dans un communiqué que cette voix n'est pas une imitation de celle de Johansson car elle appartient en fait à une autre actrice professionnelle que la société n'a pas nommée pour protéger sa vie privée.Johansson appelle donc à l'adoption d'une législation pour protéger les individus contre l'appropriation illicite de leur nom ou de leur image. « À une époque où nous sommes tous confrontés aux "deepfakes" et à la protection de notre propre image, de notre propre travail, de notre propre identité, je pense que ces questions méritent une clarté absolue. J'attends avec impatience l'adoption d'une législation appropriée pour aider à garantir la protection des droits individuels », déclare-t-elle.Des artistes musicaux de renom, dont Pearl Jam, Nicki Minaj et Billie Eilish, se sont joints à plus de 200 autres dans une lettre ouverte de l'Alliance des droits des artistes, critiquant l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans la création musicale. Cette lettre appelle à mettre fin à l'utilisation de l'intelligence artificielle qui porte atteinte aux droits des artistes humains, dénonçant ainsi une menace existentielle pour leur art. La protestation contre l'IA générative s'étend désormais à divers domaines créatifs, y compris la musique, en raison de préoccupations concernant la violation des droits d'auteur et la dévalorisation du travail artistique.L'alliance, qui est dirigée par des vétérans de l'industrie, a déclaré dans la lettre qu'elle pense que l'IA a un « énorme potentiel » pour faire progresser la créativité humaine d'une manière qui pourrait créer des expériences nouvelles et passionnantes pour les fans, mais qu'elle devrait être utilisée de manière responsable. Ses préoccupations portent sur l'atteinte à la vie privée des artistes, l'utilisation de leur identité sans leur consentement et l'utilisation de leur musique pour entraîner des modèles d'IA. « Certaines des entreprises les plus grandes et les plus puissantes utilisent, sans autorisation, notre travail pour former des modèles d'IA », peut-on lire dans la lettre.Ces efforts visent directement à remplacer le travail des artistes humains par des quantités massives de « sons » et d'« images » créés par l'IA, qui diluent considérablement les droits d'auteur versés aux artistes. L'alliance demande aux développeurs, aux entreprises technologiques et aux plateformes proposant de la musique en ligne de s'engager à ne pas développer ou déployer d'outils ou de contenus de génération de musique par l'IA qui « saperaient ou remplaceraient le travail artistique humain des auteurs-compositeurs et des artistes, ou nous priveraient d'une juste rémunération pour notre travail ».Quel est votre avis sur le sujet ?