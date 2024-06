ChatGPT and Google Gemini - major outage simultaneously 🤔 - guess the news will break soon!#Chatgpt #GoogleGemini — John Hill (@JohnPaulHill) June 4, 2024

ChatGPT has only been here for 18 months and people suddenly can't get work done when it goes down? It's a chatbot, not a power outage.



People's skills are atrophying in real time thanks to AI, and they're happy to broadcast it. What a world. pic.twitter.com/BlAzQJIIBH — Reid Southen (@Rahll) June 4, 2024

L’incident fait suite à un comportement erratique de ChatGPT avec impact à grande échelle

Des avertissements à l’endroit des individus et entreprises qui s’appuient de façon extensive sur ces outils ?

49 % des entreprises utilisent actuellement ChatGPT ; 30 % prévoient de le faire

48 % des entreprises utilisant ChatGPT déclarent qu'il a remplacé des travailleurs.

25 % des entreprises utilisant ChatGPT ont déjà économisé plus de 75 000 $.

93 % des utilisateurs actuels disent qu'ils prévoient d'étendre leur utilisation de ChatGPT

90 % des chefs d'entreprise affirment que l'expérience de ChatGPT est une compétence bénéfique pour les demandeurs d'emploi.

La dernière panne majeure qui a touché ChatGPT remonte à novembre, lorsque le service a été indisponible pendant environ 90 minutes, ce qui a également eu un impact sur les services API d'OpenAI. L'API ne semble pas avoir été affectée par cette dernière panne. OpenAI a révélé par la suite que la panne de novembre était liée à une attaque DDoS.Au mois de février dernier, Gary Marcus, chercheur en sciences cognitives et spécialiste de l'intelligence artificielle commentait à propos du comportement erratique de l'outil d'IA d'OpenAI : « ChatGPT est devenu fou » et a poursuivi en décrivant ce comportement comme étant « un avertissement ».« Je ne me prononcerai pas sur la cause, nous ne la connaissons pas. Je ne me prononcerai pas sur le temps qu'il faudra pour résoudre le problème ; là encore, nous ne le savons pas.Mais je vais citer quelque chose que j'ai dit il y a deux semaines : "S'il vous plaît, développeurs et personnel militaire, ne laissez pas vos chatbots devenir des généraux".En fin de compte, l'IA générative est une sorte d'alchimie. Les gens rassemblent la plus grosse pile de données possible et (apparemment, si l'on en croit les rumeurs) bricolent avec le type d'invites cachées dont j'ai parlé il y a quelques jours, en espérant que tout se passera bien :Le besoin de technologies totalement différentes, moins opaques, plus interprétables, plus faciles à entretenir et à déboguer - et donc plus faciles à mettre en œuvre - reste primordial.Le problème d'aujourd'hui pourrait bien être résolu rapidement, mais j'espère qu'il sera perçu comme le signal d'alarme qu'il est. »Une étude révèle qu'un quart des entreprises ont remplacé leur main-d'œuvre par la technologie ChatGPT. L'enquête menée auprès d'un millier d'entreprises a révélé que près de la moitié d'entre elles utilisent déjà des outils basés sur l'intelligence artificielle (IA).Avec l'émergence de ChatGPT en novembre 2022, la question de l'impact de l'IA sur l'emploi est au cœur des préoccupations. Le chatbot d'IA accessible au public possède de nombreuses capacités, notamment celle de répondre à des questions, de créer du contenu, d'écrire du code, etc.En février, ResumeBuilder.com a interrogé 1 000 chefs d'entreprise américains pour savoir combien d'entreprises utilisent actuellement ou prévoient d'utiliser ChatGPT.Principales conclusions :Sources : OpenAI Cette série d'incidents constitue-t-elle un avertissement pour les entreprises qui embrassent l'intelligence artificielle à tout va ?