Compétences analytiques et statistiques (36 %)

Compétences en gestion financière (35 %)

Codage et développement (32 %)

Basée sur une enquête réalisée par Censuswide auprès de 1 022 employés de bureau à temps plein au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'étude examine ce que les travailleurs pensent réellement de l'IA et les résultats révèlent une vision positive du travail avec la technologie de l'IA dans un cadre professionnel.Le rapport montre que 85 % des employés de bureau s'attendent à ce que l'IA améliore leur rôle, dissipant les craintes de déplacement d'emploi et adoptant le potentiel d'augmentation et d'optimisation des tâches. 96 % des employés de bureau pensent que l'IA peut améliorer leurs compétences professionnelles, ce qui témoigne d'une large acceptation et d'un grand enthousiasme à l'égard de cette technologie.En outre, 61 % des employés de bureau déclarent ne pas craindre que l'IA remplace des emplois humains, ce qui témoigne d'une compréhension croissante de l'IA en tant qu'outil complétant les efforts humains.Bill Conner, président et CEO de Jitterbit, déclare : « Au lieu de se laisser distraire par les titres négatifs, les employés de bureau voient plus loin que le battage médiatique sur l'IA. Il s'agit d'une évolution, pas d'une révolution. Les employés américains et britanniques identifient ce à quoi l'IA devrait servir : l'apprentissage de compétences, l'automatisation de processus et l'externalisation de tâches routinières pour se concentrer sur des efforts plus stratégiques. L'IA est en train de changer le monde, et notre étude montre que les employés de bureau sont ouverts au véritable potentiel qu'offre cette incroyable technologie sur le plan pratique. »L'IA est considérée comme une ressource éducative précieuse par 88 % des employés de bureau, un chiffre qui grimpe à 98 % chez les 18-25 ans. Les trois principales compétences que les employés de bureau souhaitent acquérir grâce à l'IA sont les suivantes :Parmi les autres avantages attendus de l'IA, citons la réduction du temps consacré à la collecte d'informations dans les systèmes et applications de travail (46 %), l'augmentation du temps consacré au travail de réflexion (33 %) et l'octroi de plus de temps pour des projets plus importants (33 %).Malgré cet optimisme général, certains emplois sont toujours considérés comme menacés. Les emplois les plus susceptibles d'être remplacés par l'IA sont l'assistance à la clientèle (24 %), le codage (19 %), l'accueil (17 %), les influenceurs sociaux (17 %) et les gardiens de parking (15 %). Les personnes considérées comme les moins susceptibles d'être remplacées par l'IA sont les enseignants (11 %), les journalistes (11 %), les avocats (10 %) et les PDG (10 %).Jitterbit renforce la productivité et la performance en automatisant les processus commerciaux critiques pour une prise de décision plus rapide et mieux informée. Jitterbit Harmony est la seule plateforme à combiner de manière transparente la puissance de l'intégration, de la gestion des API, de l'EDI et de la création d'applications sans code afin d'amplifier la valeur des systèmes sur site, basés sur le cloud et SaaS. La solution Jitterbit associe les meilleures technologies de leur catégorie à l'expérience et à l'expertise de spécialistes en la matière et de leaders d'opinion. Des milliers d'entreprises dans le monde s'appuient sur les plus de 20 ans d'expertise de Jitterbit, sur sa technologie primée et sur son vaste réseau de partenaires pour les aider à gagner du temps et de l'argent, à supprimer les frictions et à réduire les risques, sans compromettre l'expérience humaine.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les résultats de cette enquête de Jitterbit crédibles ou pertinents ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?