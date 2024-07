La réalité est que « les gens surestiment les capacités de l’intelligence artificielle » comme le souligne Rodney Brooks, pionnier de la robotique au MIT

La tendance est en effet au remplacement des humains par l’intelligence artificielle dans divers secteurs d’activité. Benjamin Miller (c’est un nom d’emprunt) était à la tête d’une équipe de plus de 60 rédacteurs et éditeurs au début de l’année 2023. Le chef de l’entreprise lui a ensuite fait part de son intention de s’appuyer sur l’intelligence artificielle. Résultat : introduction d’un système automatisé au courant de l’année 2023, mise en touche de la plupart des membres de son équipe au cours de la même période et introduction d’un volet prise en charge de l’IA dans la charge de travail des employés restants.En 2024, l’entreprise a même licencié le reste de l’équipe de Miller qui s’est alors retrouvé seul « à faire le travail de tout le monde », comme le rapporte la BBC. Chaque jour, il ouvrait les documents rédigés par l'intelligence artificielle pour corriger les contenus produits par le robot, réalisant ainsi le travail qui employait auparavant des dizaines de personnes. C’était avant qu’il ne trouve un emploi chez Undetectable AI – une entreprise technologique qui crée des logiciels pour rendre l’écriture artificielle plus difficile à détecter.La situation dans la filière est telle que certains services cachent des humains en arrière-plan pour simuler l’intelligence artificielle. Lors de l’ouverture de l’Amazon Go Grocery , le premier supermarché automatisé et sans caissiers à Seattle, « Just Walk Out » avait fait l’objet de présentation en tant que « technologie d’achat la plus avancée au monde. » Bien que le service dans ces supermarchés semblait entièrement automatisé, il s'appuyait sur plus de 1000 personnes en Inde qui regardaient et étiquetaient des vidéos pour assurer la facturation « automatique ». En d’autres termes, les caissiers étaient en réalité hors du site, et ils observaient les clients pendant leurs achats. Les rapports y relatifs font état de ce que l’entreprise a décidé de conserver sa « technologie » dans un petit nombre de magasins Fresh au Royaume-Uni et la retirer de ces derniers aux USA.Just Walk Out a été introduit pour la première fois en 2016. Cette technologie avait fait l'objet de présentation comme la plus importante et la plus audacieuse d'Amazon en matière d'achats de produits d'épicerie. La technologie semblait incroyable jusqu'à ce qu'on en découvre les dessous. En effet, les clients mettaient souvent des heures à recevoir leurs reçus après avoir quitté le magasin, en grande partie parce que les caissiers délocalisés visionnaient à nouveau les vidéos et attribuaient les articles à différents clients. Le système de scanners et de caméras vidéo dans chaque magasin est en sus très coûteux. D’où la décision d’Amazon d’abandonner cette « technologie » en commençant par ses magasins Fresh aux USA.Selon Rodney Brooks, le problème de l'IA générative est que, bien qu'elle soit parfaitement capable d'effectuer un certain nombre de tâches, elle ne peut pas faire tout ce qu'un humain peut faire, et les humains ont tendance à surestimer ses capacités. « Lorsqu'un humain voit un système d'IA effectuer une tâche, il la généralise immédiatement à des choses similaires et évalue la compétence du système d'IA ; pas seulement la performance, mais la compétence qui l'entoure », explique Brooks. « Et ils sont généralement très optimistes, parce qu'ils utilisent un modèle de la performance d'une personne dans une tâche ».Il ajoute que le problème est que l'IA générative n'est pas humaine, ni même semblable à l'homme, et qu'il est erroné d'essayer de lui attribuer des capacités humaines. Il ajoute que les gens la considèrent comme tellement capable qu'ils veulent même l'utiliser pour des applications qui n'ont pas de sens.Brooks cite en exemple sa dernière entreprise, Robust.ai, un système de robotique d'entrepôt. Quelqu'un lui a récemment suggéré qu'il serait cool et efficace de dire à ses robots d'entrepôt où aller en construisant un LLM pour son système. Selon lui, il ne s'agit pas d'un cas d'utilisation raisonnable de l'IA générative et cela ralentirait même les choses. Il est beaucoup plus simple de connecter les robots à un flux de données provenant du logiciel de gestion de l'entrepôt.« Lorsque vous avez 10 000 commandes qui viennent d'arriver et que vous devez les expédier en deux heures, vous devez les optimiser. Le langage ne sera d'aucune utilité ; il ne fera que ralentir les choses », a-t-il déclaré. « Nous disposons d'un traitement massif des données et de techniques d'optimisation et de planification à base d'IA. C'est ainsi que les commandes sont traitées rapidement ».Source : AAVOICES Jusqu’où devrions-nous faire confiance à l’IA générative ? Pensez à la confiance que vous accordez aux systèmes IA génératifs. Quelles sont les limites de cette confiance ? Comment pouvons-nous équilibrer l’enthousiasme pour l’IA avec la prudence nécessaire ?Quelles sont les implications éthiques de l’IA générative ? Explorez les aspects éthiques de l’IA générative. Quelles sont les préoccupations liées à la création d’œuvres générées par des machines ? Comment pouvons-nous garantir que ces systèmes ne sont pas utilisés de manière abusive ?Comment pouvons-nous évaluer l’efficacité de l’IA générative ? Discutez des critères d’évaluation pour les systèmes IA génératifs. Quelles mesures devrions-nous utiliser pour évaluer leur performance ? Comment pouvons-nous éviter les biais et les erreurs ?L’IA générative peut-elle surpasser la créativité humaine ? Quelles sont les limites de la créativité algorithmique ? Y a-t-il des domaines où l’IA peut surpasser l’homme ?Quelles sont les implications économiques de l’automatisation par l’IA générative ? Evoquez les conséquences économiques de l’automatisation par l’IA générative. Comment cela affecte-t-il l’emploi, les industries et la société dans son ensemble ?