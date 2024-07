L'intelligence artificielle (IA), dans son sens le plus large, est l'intelligence dont font preuve les machines, en particulier les systèmes informatiques. Il s'agit d'un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis.Lancé en novembre 2022, on attribue à ChatGPT le début du boom de l'IA, qui a conduit à des investissements rapides et continus dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et à l'attention du public à son égard. Basé sur de grands modèles de langage (LLM), ChatGPT est un chatbot et un assistant virtuel développé par OpenAI. Le lancement de ChatGPT a stimulé la sortie de produits concurrents, notamment Gemini, Claude, Llama, Ernie et Grok.L'utilisation croissante de l'intelligence artificielle entraîne une évolution sociétale et économique vers une automatisation accrue, une prise de décision fondée sur les données et l'intégration de systèmes d'IA dans divers secteurs économiques et domaines de la vie, ce qui a un impact sur les marchés de l'emploi, les soins de santé, le gouvernement, l'industrie, l'éducation, la propagande et la désinformation. Cela soulève des questions sur les effets à long terme, les implications éthiques et les risques de l'IA, suscitant des discussions sur les politiques réglementaires visant à garantir la sécurité et les avantages de la technologie.Depuis le lancement de ChatGPT à la fin de 2022, la valeur des titres d'IA a bondi de 127 %, ce qui représente une capitalisation boursière d'environ 10 000 milliards de dollars. Toutefois, les prévisions de bénéfices pour 2025 de ces entreprises n'ont augmenté que de 25 % au cours de la même période, prévient la société de courtage Jefferies dans une note adressée à ses clients.Ce décalage a fait grimper le ratio cours/bénéfice différentiel des actions liées à l'IA à 73 fois, ce qui suggère que les investisseurs prennent en compte des prévisions de croissance extrêmement optimistes dans l'ensemble du secteur.Nvidia a enregistré les gains les plus importants, le cours de son action ayant augmenté de 656 % depuis la fin de l'année 2022. Malgré les signes de surévaluation, la société de courtage Jefferies estime que la bulle de l'IA pourrait continuer à se développer à court terme, citant de solides plans de dépenses d'investissement jusqu'en 2025 et d'importantes réserves de liquidités chez les principaux fournisseurs de cloud.Le rapport prévient néanmoins que d'ici à la mi-2025, les investisseurs pourraient exiger des feuilles de route plus claires en matière de monétisation, ce qui risquerait de faire éclater la bulle. Jefferies estime qu'au moins 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires supplémentaire généré par l'IA pourraient être nécessaires pour justifier les valorisations récentes, et prévient que sans une croissance significative des revenus, l'enthousiasme actuel du marché pourrait s'avérer insoutenable.: La société de courtage JefferiesPensez-vous que ces précisions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?