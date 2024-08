des interfaces par lesquelles les agents interagissent avec le monde (comme les appels de fonction basés sur JSON ou l'exécution de code), des environnements dans lesquels les agents opèrent, et des mécanismes d'interaction pour la communication entre l'homme et l'agent ou entre l'agent et l'agent.

Un mécanisme d'interaction qui permet aux interfaces utilisateur, aux agents et aux environnements d'interagir à travers une architecture de flux d'événements puissante et flexible. Un environnement composé d'un système d'exploitation en bac à sable et d'un navigateur web que les agents peuvent utiliser pour leurs tâches. Une interface permettant à l'agent d'interagir avec l'environnement d'une manière similaire à celle des ingénieurs logiciels. OpenDevin permet aux agents de :

(a) créer des logiciels complexes,

(b) exécuter le code, et

(c) naviguer sur des sites web pour collecter des informations. Délégation multi-agents, permettant à plusieurs agents spécialisés de travailler ensemble. Cadre d'évaluation, facilitant l'évaluation des agents dans un large éventail de tâches.

L'intelligence artificielle (IA), dans son sens le plus large, est l'intelligence dont font preuve les machines, en particulier les systèmes informatiques. Il s'agit d'un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis. Ces machines peuvent être appelées des IA.Les logiciels sont l'un des outils les plus puissants à la disposition des êtres humains ; ils permettent à un programmeur compétent d'interagir avec le monde de manière complexe et profonde. Parallèlement, grâce aux améliorations apportées aux grands modèles de langage (LLM), on assiste à un développement rapide des agents d'IA qui interagissent avec leur environnement et le modifient.Dans leur étude, les chercheurs ont présenté OpenDevin, une plateforme pour le développement d'agents d'intelligence artificielle puissants et flexibles qui interagissent avec le monde de manière similaire à celle d'un développeur humain : en écrivant du code, en interagissant avec une ligne de commande et en naviguant sur le web. Les scientifiques décrivent dans leurs travaux comment la plateforme permet la mise en œuvre de nouveaux agents, une interaction sûre avec des environnements en bac à sable pour l'exécution du code, la coordination entre plusieurs agents et l'incorporation de points de référence pour l'évaluation. En outre, sur la base de benchmarks actuellement intégrés, les scientifiques ont évalué les agents sur 15 tâches difficiles, dont le génie logiciel (par exemple, SWE-BENCH) et la navigation sur le web (par exemple, WEBARENA), entre autres. Publié sous la licence permissive MIT, OpenDevin est un projet communautaire couvrant le monde universitaire et l'industrie avec plus de 1,3K contributions de plus de 160 contributeurs et s'améliorera à l'avenir.Alimentés par de grands modèles de langage (LLM), les systèmes d'IA orientés vers l'utilisateur (tels que ChatGPT) sont de plus en plus capables d'effectuer des tâches complexes telles que répondre avec précision aux questions des utilisateurs, résoudre des problèmes mathématiques et générer du code. En particulier, les agents d'IA, des systèmes capables de percevoir et d'agir sur l'environnement externe, ont récemment fait l'objet d'une attention croissante de la part des scientifiques. Ils évoluent vers la réalisation de tâches complexes telles que le développement de logiciels, la navigation sur des sites web du monde réel, les tâches ménagères ou même la recherche scientifique.À mesure que les agents d'IA deviennent capables de s'attaquer à des problèmes complexes, leur développement et leur évaluation deviennent également un défi. De nombreux efforts ont été déployés récemment pour créer des frameworks open-source qui facilitent le développement d'agents. Ces frameworks d'agents comprennent généralement :Par ailleurs, ces frameworks rationalisent et facilitent le processus de développement de diverses manières.Lors de la conception d'agents d'IA, il est également possible de prendre en compte la manière dont l'homme interagit avec le monde. La manière la plus puissante dont les humains interagissent actuellement avec le monde est le logiciel - le logiciel alimente chaque aspect de notre vie, soutenant tout, de la logistique pour les besoins de base au progrès de la science, de la technologie et de l'IA elle-même. Compte tenu de la puissance des logiciels et de l'outillage existant autour de leur développement, de leur utilisation et de leur déploiement efficaces, ils constituent l'interface idéale pour que les agents d'intelligence artificielle puissent interagir avec le monde de manière complexe. Cependant, la création d'agents capables de développer efficacement des logiciels s'accompagne de défis particuliers. Comment permettre aux agents de créer et de modifier efficacement le code de systèmes logiciels complexes ? Comment leur fournir des outils pour recueillir des informations à la volée afin de déboguer les problèmes ou de rassembler les informations nécessaires à la réalisation d'une tâche ? Comment s'assurer que le développement est sûr et qu'il n'a pas d'effets secondaires négatifs sur les systèmes des utilisateurs ?OpenDevin est une plateforme communautaire conçue pour le développement d'agents d'intelligence artificielle généralistes et spécialisés qui interagissent avec le monde par le biais de logiciels. OpenDevin présente les caractéristiques suivantes :Il est important de noter qu'OpenDevin n'est pas seulement un cadre conceptuel, mais qu'il inclut également une implémentation complète et immédiatement utilisable d'agents, d'environnements et d'évaluations. À ce jour, OpenDevin comprend un hub d'agents avec plus de 10 agents implémentés, y compris un agent généraliste fort implémenté sur la base de l'architecture CodeAct, avec des ajouts pour la navigation sur le web et l'édition de code. L'interaction avec les utilisateurs se fait par le biais d'une interface utilisateur basée sur le chat qui visualise les actions en cours de l'agent et permet un retour d'information en temps réel. En outre, le cadre d'évaluation prend actuellement en charge 15 points de référence, utilisés pour évaluer les agents.Diffusé sous une licence MIT permissive autorisant l'utilisation commerciale, OpenDevin est prêt à soutenir un large éventail de recherches et d'applications réelles dans les universités et l'industrie. OpenDevin a gagné une traction significative, avec 28K étoiles GitHub et plus de 1,3K contributions de plus de 160 contributeurs. Les auteurs de l'étude envisagent OpenDevin comme un catalyseur pour de futures innovations de recherche et diverses applications menées par une large communauté de praticiens. Et malgré les défis posés par le développement d'agents sûrs et fiables, les auteurs sont enthousiasmés par la vitalité de leur communauté et se réjouissent de l'évolution continue d'OpenDevin.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette étude de l'université de l'Illinois crédible ou pertinente ?Avez-vous utilisé cet outil ou un outil similaire pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui, qu'en pensez-vous ?