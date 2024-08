Donald Trump conteste une image spécifique montrant des partisans accueillant Kamala Harris à sa descente d'Air Force Two dans le Michigan et soulève des détails additionnels sur la foule

L’équipe de campagne Trump pour sa part joue sur la carte des vidéos et de la diversité des sources montrant l’événement sous divers angles

1) This is an actual photo of a 15,000-person crowd for Harris-Walz in Michigan



2) Trump has still not campaigned in a swing state in over a week... Low energy? pic.twitter.com/VgTfoMAcuk — Kamala HQ (@KamalaHQ) August 11, 2024

Les allégations de l’équipe de campagne de Donald Trump peuvent néanmoins s’appuyer sur des rapports faisant état de l’exacerbation de la désinformation en raison de la montée en puissance de l’intelligence artificielle

L'ancien président Donald Trump affirme sans détour que ses événements attirent le plus de partisans. Lorsqu'il a vu l’équipe de campagne de la vice-présidente Kamala Harris partager des images de rassemblements récents montrant de grandes foules, il a allégué qu'elles devaient être générées par intelligence artificielle.Outre la transformation de l’abréviation IA en verbe, le message de Donald Trump marquerait la première fois qu'un candidat à la présidence des États-Unis évoque le spectre de la falsification générée par l'IA d'un adversaire, plutôt que par des consultants politiques ou des utilisateurs aléatoires de médias sociaux. Ces accusations s'appuient sur des craintes et des malentendus largement répandus quant à la fiabilité des informations en ligne à l'ère de l'intelligence artificielle.Les données à disposition font état de que, environ 12 000 personnes ont assisté aux événements organisés par Kamala Harris à Philadelphie et à Eau Claire, dans le Wisconsin. Selon son équipe de campagne, 15 000 personnes se sont rendues à Romulus (Michigan) et à Glendale (Arizona) pour soutenir le candidat démocrate à l'élection présidentielle.Les équipes de campagne de Donald Trump soulignent l’absence de reflet de la foule sur l’avion de Kamala Harris sur certaines photos. « L'avion est incliné par rapport au hangar. Le photographe a déclaré avoir pris la photo au loin, ou à gauche du côté de l'avion. Le reflet est donc la zone du tarmac et les bâtiments à droite du côté de l'avion, et non la zone du tarmac avec la foule », explique un internaute à ce propos.Le chiffre mis en avant par l’équipe de campagne de Kamala Harris sur diverses publications fait aussi l’objet de contestations par le camp Trump et divers observateurs.« J'ai pris 5 minutes et j'ai littéralement compté toutes les personnes présentes sur la photo. On en dénombre environ 700 sur cette photo, une autre photo du reste où j'ai compté à peu près la même chose. 1500 personnes environ. 1500 personnes, soit environ 10 % de ce que vous prétendez. 1500 personnes. 1500 personnes. Voilà, je l'ai écrit plusieurs fois pour vous », commente un internaute.« Mec. Comme il n'y a pas de places assises dans les stades, ce chiffre [15 000] est impossible à atteindre. Vous pouvez arrêter de mentir ? », commente un autre.L'équipe de campagne de Kamala Harris a réagi en publiant son propre message, indiquant qu'il s'agissait d'une photo réelle d'une foule de 15 000 personnes en faveur de la campagne Harris-Walz dans le Michigan.De nombreuses autres sources ont fait des publications sur l'événement et ce, sur divers angles. Des sources d'information locales ont mis en ligne des vidéos de la foule lors de la manifestation, de même que de nombreux participants sur le terrain. Les journalistes de plusieurs organes de presse ont parlé directement de la foule dans leurs comptes rendus.Le média local MLive a estimé la taille de la foule à 15 000 personnes, par exemple, tandis que le New York Times a noté que l'événement a été « suivi par des milliers de personnes et de médias, y compris le New York Times, et que le nombre de participants revendiqué par l’équipe de campagne de la candidate correspond à ce qui était visible sur le terrain. »Certains rapports font aussi état de la mise à contribution par certains observateurs d’outils d’intelligence artificielle comme Winston AI Image Detector ou IsItAI pour les besoins de la vérification des images publiées par l’équipe de campagne de Kamala Harris. Sur LinkedIn, Hany Farid, professeur à l'université de Berkeley, a cité deux modèles de GetReal Labs qui ne montrent « aucune preuve d’utilisation d’intelligence artificielle générative » dans les photos du rassemblement de Harris postées par l’équipe de campagne de Donald Trump.Le nombre de sites web et de blogs hébergeant de faux articles générés par l’intelligence artificielle a augmenté de 1150 % depuis avril 2023.C’est ce qui ressort d’une étude de Newsguard : le nombre de sites Web hébergeant de faux articles générés par des intelligences artificielles est en hausse de 1150,51 % depuis avril 2023, ce qui représente une augmentation mensuelle moyenne de 143,81 %.Plus de 614 pages web différentes proposant des informations et des statistiques faussement produites par la technologie de l'IA continuent à fonctionner de manière très fonctionnelle et sans aucun obstacle. Ces pages ne font l'objet que d'une surveillance humaine minime, voire inexistante, et si l'on considère que ces chiffres ne concernaient que 49 sites web auparavant, il s'agit là d'un bond en avant considérable et inquiétant.Cette recherche et de nombreuses autres études similaires mettent en lumière le fait que l'avènement des outils d'intelligence artificielle constitue un essor considérable pour ceux qui se livrent à la diffusion de fausses informations ainsi que pour ceux qui disposent de fermes de contenu pour cet acte illégal.Les allégations de Donald Trump sont-elles fondées à l'ère de l'intelligence artificielle qui exacerbe les risques de désinformation ?Quelles sont les compétences IT que vous pouvez mettre en oeuvre dans cette situation conflictuelle et compte tenu des outils disponibles pour démêler le vrai du faux ?Est-il possible de se prémunir de toute la désinformation qui a cours en raison de la montée en puissance de l’intelligence artificielle ? Si oui, quels sont les artifices dont vous faites usage pour y parvenir ?