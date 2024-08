Productivité : Près de la moitié (45 %) des dirigeants qui ont fait état d'une amélioration de la productivité ont indiqué que la productivité des employés avait au moins doublé à la suite du déploiement de l'IA générative au sein de leur organisation.



: Près de la moitié (45 %) des dirigeants qui ont fait état d'une amélioration de la productivité ont indiqué que la productivité des employés avait au moins doublé à la suite du déploiement de l'IA générative au sein de leur organisation. Sécurité : 56 % des dirigeants ont déclaré que l'IA générative avait renforcé la posture de sécurité de leur organisation, 82 % d'entre eux citant une meilleure capacité à identifier les menaces et 71 % une réduction du temps nécessaire pour résoudre un problème de sécurité.



: 56 % des dirigeants ont déclaré que l'IA générative avait renforcé la posture de sécurité de leur organisation, 82 % d'entre eux citant une meilleure capacité à identifier les menaces et 71 % une réduction du temps nécessaire pour résoudre un problème de sécurité. Croissance de l'entreprise : 77 % des dirigeants déclarant une croissance de l'entreprise ont indiqué que les solutions d'IA générative leur ont permis d'améliorer les prospects et l'acquisition de clients.



: 77 % des dirigeants déclarant une croissance de l'entreprise ont indiqué que les solutions d'IA générative leur ont permis d'améliorer les prospects et l'acquisition de clients. Expérience utilisateur : 85 % des dirigeants qui font état d'une amélioration de l'expérience utilisateur indiquent spécifiquement que l'engagement des utilisateurs a augmenté grâce à l'IA générative, et presque le même nombre fait état d'une amélioration de la satisfaction des utilisateurs (80 %).

Alignement stratégique : 76 % des dirigeants ont effectivement aligné leurs stratégies d'IA sur des objectifs commerciaux plus larges, contre une moyenne mondiale de 69 %.



: 76 % des dirigeants ont effectivement aligné leurs stratégies d'IA sur des objectifs commerciaux plus larges, contre une moyenne mondiale de 69 %. Équipes dédiées : 54 % des dirigeants ont investi dans des équipes dédiées à l'IA générative, soit 13 % de plus que leurs homologues.



: 54 % des dirigeants ont investi dans des équipes dédiées à l'IA générative, soit 13 % de plus que leurs homologues. Investissement important : Un pourcentage stupéfiant de 86 % des dirigeants prévoient d'allouer au moins la moitié de leurs futurs budgets d'IA à l'IA générative, ce qui contraste fortement avec la moyenne de 67 %.

Technologie : 47% prévoient d'investir dans l'alignement de l'entreprise et de la technologie pour soutenir la gestion du changement en vue de l'adoption de l'IA par les utilisateurs.



: 47% prévoient d'investir dans l'alignement de l'entreprise et de la technologie pour soutenir la gestion du changement en vue de l'adoption de l'IA par les utilisateurs. Talents : 46 % prévoient d'investir dans la mise à niveau des compétences de leur personnel et d'attirer de nouveaux talents ayant une expertise en matière d'IA.



: 46 % prévoient d'investir dans la mise à niveau des compétences de leur personnel et d'attirer de nouveaux talents ayant une expertise en matière d'IA. Qualité des données : 43% des entreprises prévoient d'investir dans la qualité des données et la gestion des connaissances afin de s'assurer que leurs applications d'IA reposent sur une base solide de données précises et fiables.

L'intelligence artificielle générative (IA générative ou GenAI) est une intelligence artificielle (IA) capable de générer du texte, des images, des vidéos ou d'autres données à l'aide de modèles génératifs. L'IA générative est utilisée dans un large éventail de secteurs, notamment le développement de logiciels, les soins de santé, la finance, le divertissement, le service clientèle, les ventes et le marketing, l'art, l'écriture, la mode et la conception de produits.Bien que l'IA générative soit très prometteuse, elle peut s'avérer coûteuse à grande échelle et le retour sur investissement n'est pas toujours évident. Il est compréhensible que certaines entreprises, grandes ou petites, hésitent à investir dans cette technologie à ce stade. Toutefois, selon Google, c'est exactement ce que les entreprises devraient faire : Acheter la technologie. Pour rappel, les investissements dans l'IA générative de Google dépendent de l'adhésion des utilisateurs à la technologie.", a déclaré Oliver Parker, vice-président du go-to-market mondial de l'IA générative chez Google Cloud. Ces conclusions font partie d'un rapport du National Research Group (NRG) commandé par Google, qui a constaté que les premiers utilisateurs de l'IA générative voyaient déjà leur chiffre d'affaires augmenter.Google Cloud vient de publier une nouvelle étude mondiale qui met en évidence le retour sur investissement tangible des initiatives d'IA générative dans les industries et les marchés du monde entier. Réalisée par National Research Group et commandée par Google Cloud, cette étude est basée sur une enquête menée auprès de 2 500 dirigeants, dont des PDG, des DSI, des directeurs financiers, des directeurs marketing, des directeurs techniques, des directeurs informatiques et des directeurs de l'exploitation d'entreprises internationales dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions de dollars.Selon cette étude, la majorité des dirigeants (61 %) exploitent l'IA générative, avec au moins une application en production. Parmi ces premiers utilisateurs, 86 % ont fait état d'une augmentation de leur chiffre d'affaires, estimée à plus de 6 %. L'enquête a révélé que les initiatives d'IA générative qui sont en production génèrent des avantages dans quatre domaines principaux :", a déclaré Oliver Parker, vice-président, Global Generative AI Go-To-Market, Google Cloud. "La vitesse à laquelle les organisations passent du pilotage de l'IA générative à la production à grande échelle est un indicateur fort de son succès, selon l'étude. Parmi les cadres interrogés qui exploitent actuellement l'IA générative en production, 84 % déclarent que leur organisation a pu passer du projet pilote à la production en moins de six mois.Toutefois, un écart important subsiste en matière d'adoption : 39 % des entreprises n'ont pas encore mis en œuvre la technologie en production, 21 % la testent activement, 12 % évaluent les cas d'utilisation et 5 % n'ont pas commencé. Ce retard est particulièrement prononcé dans les secteurs réglementés tels que les services financiers et l'industrie manufacturière. Dans la région EMEA, les organisations sont nettement moins susceptibles de tirer parti de l'IA générative en production depuis plus d'un an.Les champions des dirigeants sont la clé du succès de l'IA générative, car 91 % des répondants qui bénéficient d'un soutien solide des dirigeants pour l'IA générative dans leur organisation font également état d'une augmentation des estimations de revenus de 6 % ou plus. En outre, les "" - les organisations qui utilisent et investissent massivement dans l'IA générative - présentent des caractéristiques clés qui les distinguent des autres :", a déclaré Carrie Tharp, vice-présidente, Industries stratégiques, Google Cloud. "Le succès précoce de l'IA générative déclenche un cycle de réinvestissement qui stimule l'innovation et la croissance. Près de la moitié des personnes interrogées (49 %) prévoient de réinvestir les gains de l'IA générative pour améliorer encore les marges bénéficiaires d'exploitation. L'étude énumère trois principaux domaines d'investissement :", a ajouté M. Parker. ": GooglePensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?