Au début d'année, l'International Data Corporation ou IDC prévoyait que les livraisons de PC à intelligence artificielle (IA) passeront de près de 50 millions d'unités en 2024 à plus de 167 millions en 2027 . D'ici la fin des prévisions, IDC s'attend à ce que les PC IA représentent près de 60 % de toutes les livraisons de PC dans le monde. Les PC d'IA sont des ordinateurs personnels dotés de capacités spécifiques de systèmes sur puce (SoC) conçus pour exécuter localement des tâches d'IA générative.Trois raisons techniques principales justifient ce transfert des charges de travail d'IA du cloud vers une exécution locale : améliorer les performances en éliminant les allers-retours que les charges de travail d'IA actuelles doivent faire vers le cloud et revenir sur le réseau ; renforcer la confidentialité et la sécurité en conservant les données sur l'appareil par rapport à celles en mouvement ; et réduire les coûts en limitant la nécessité d'accéder à des ressources cloud coûteuses.Selon les dernières données de Canalys, 8,8 millions de PC compatibles avec l'IA ont été livrés au deuxième trimestre 2024. Ces appareils sont définis comme des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables qui incluent un chipset ou un bloc pour les charges de travail dédiées à l'IA, comme un NPU. Les livraisons de PC compatibles avec l'IA représentaient 14 % de tous les PC livrés au cours du trimestre.Les feuilles de route des principaux fournisseurs de processeurs pour les PC compatibles avec l'IA étant désormais bien avancées, la situation est prête pour une montée en puissance significative de la disponibilité des appareils et de l'adoption par les utilisateurs finaux au cours du second semestre 2024 et au-delà.Avec l'ensemble de sa gamme de Mac intégrant des puces de la série M avec le moteur neuronal, Apple peut se targuer d'avoir les livraisons et la part de marché les plus élevées de la gamme de PC compatibles avec l'IA à l'heure actuelle. L'annonce d'Apple Intelligence, qui en est au stade de la version bêta pour les développeurs aux États-Unis, a permis de clarifier les cas d'utilisation de l'IA sur Mac. Lorsque les fonctionnalités seront opérationnelles, elles seront compatibles avec la grande majorité de la base installée de Mac, ce qui permettra à Apple d'étendre rapidement l'exposition des utilisateurs à ses expériences d'IA.Dans l'espace Windows, les livraisons de PC compatibles avec l'IA ont augmenté de 127 % en séquentiel. Lenovo, le plus grand fournisseur de PC au monde, a fait une incursion dans les PC équipés de Snapdragon X avec le Yoga Slim 7x et le ThinkPad T14, ce qui a contribué à augmenter la part des PC compatibles avec l'IA dans ses livraisons totales de PC Windows à environ 6 % au cours du trimestre. Cela représente une croissance séquentielle de 228 % pour ses livraisons de PC compatibles avec l'IA.HP a atteint une part d'environ 8 % des livraisons de PC compatibles avec l'IA, grâce au lancement de l'Omnibook X 14 et de l'EliteBook Ultra G1 Snapdragon Copilot+, en plus de l'élargissement de son offre d'appareils Core Ultra dans diverses gammes de produits. Dell a représenté un peu moins de 7 % de ses livraisons Windows par des PC compatibles avec l'IA, grâce à sa forte présence commerciale. Elle a lancé des PC Copilot+ dans ses gammes XPS, Latitude et Inspiron, mais avec une disponibilité échelonnée.Ishan Dutt, analyste principal chez Canalys, commente ces résultats :: Au minimum, un PC compatible avec l'IA doit être un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable doté d'un chipset ou d'un bloc dédié à l'exécution de charges de travail d'IA sur l'appareil. Parmi les exemples de ces puces dédiées, citons XDNA d'AMD, Neural Engine d'Apple, AI Boost d'Intel et Hexagon de Qualcomm.: CanalysPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?