Les dépenses mondiales consacrées à l'intelligence artificielle (IA), y compris les applications basées sur l'IA, l'infrastructure et les services informatiques et commerciaux connexes, vont plus que doubler d'ici 2028, date à laquelle elles devraient atteindre 632 milliards de dollars, selon une nouvelle prévision de l'International Data Corporation (IDC).Lede l'IDC montre que l'intégration rapide de l'IA, et de l'IA générative (GenAI) en particulier, dans une large gamme de produits se traduira par un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 29 % au cours de la période de prévision 2024-2028.", a déclaré Ritu Jyoti, vice-président du groupe et directeur général, AI and Data Research chez IDC. "Bien que la GenAI ait attiré l'attention du monde entier au cours des 18 derniers mois, les dépenses consacrées aux solutions GenAI seront inférieures au total combiné de toutes les autres applications d'IA, telles que l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, la reconnaissance automatique de la parole et le traitement du langage naturel.Cependant, la croissance rapide des investissements dans la GenAI permettra à cette catégorie de dépasser le marché global de l'IA avec un TCAC de 59,2 % sur cinq ans. À la fin de la période de prévision, IDC prévoit que les dépenses en GenAI atteindront 202 milliards de dollars, soit 32 % de l'ensemble des dépenses en IA.Les logiciels seront la catégorie de dépenses technologiques la plus importante, représentant plus de la moitié du marché global de l'IA pendant la majeure partie de la période de prévision. Les deux tiers des dépenses en logiciels seront consacrés aux applications et aux plateformes d'intelligence artificielle basées sur l'IA, tandis que le reste ira au développement et au déploiement d'applications d'IA et aux logiciels d'infrastructure de systèmes d'IA.Les dépenses en matériel d'IA, y compris les serveurs, le stockage et l'infrastructure en tant que service (IaaS), constitueront la deuxième catégorie de dépenses technologiques la plus importante. Les services informatiques et commerciaux connaîtront un taux de croissance légèrement plus élevé que le matériel, avec un TCAC de 24,3 %. En comparaison, les logiciels d'IA connaîtront un TCAC de 33,9 % sur cinq ans.Le secteur qui devrait dépenser le plus en solutions d'IA au cours de la période de prévision 2024-2028 est celui des services financiers. Avec le secteur bancaire en tête, l'industrie des services financiers représentera plus de 20 % de toutes les dépenses en matière d'IA. Les secteurs suivants en termes de dépenses d'IA sont les logiciels et les services d'information, ainsi que le commerce de détail.Ensemble, ces trois secteurs représenteront environ 45 % de l'ensemble des dépenses d'IA au cours des cinq prochaines années. Les secteurs qui connaîtront la croissance la plus rapide des dépenses d'IA sont les services aux entreprises et aux particuliers (TCAC de 32,8 %) et les transports et loisirs (TCAC de 31,7 %). En outre, 17 des 27 industries incluses dans le guide des dépenses devraient avoir un TCAC de plus de 30 % sur cinq ans.L'approvisionnement de l'infrastructure en IA sera le principal cas d'utilisation des solutions d'IA pendant la majeure partie de la période de prévision. Cependant, avec le taux de croissance prévu le plus lent parmi les cas d'utilisation inclus dans le guide des dépenses (14,7% CAGR) en raison de l'investissement précoce des fournisseurs de services, IDC s'attend à ce que plusieurs autres cas d'utilisation le rattrapent ou le dépassent d'ici 2028. Ces cas d'utilisation comprennent l'analyse et l'investigation de la fraude augmentée et le service à la clientèle et le libre-service basés sur l'IA.Les cas d'utilisation qui connaîtront la croissance la plus rapide des dépenses seront le traitement amélioré des réclamations (TCAC de 35,8 %) et le commerce numérique (TCAC de 33,2 %). Trente des 42 cas d'utilisation de l'IA identifiés dans le guide des dépenses devraient avoir un TCAC supérieur à 30 % sur cinq ans.", a déclaré Karen Massey, directrice de recherche, Data & Analytics chez IDC. "Les dépenses en IA aux États-Unis atteindront 336 milliards de dollars en 2028, ce qui en fait la plus grande région géographique pour les investissements en IA et représentent plus de la moitié de toutes les dépenses en IA tout au long de la période de prévision. Les dépenses en GenAI aux États-Unis devraient s'élever à 108 milliards de dollars en 2028. L'Europe occidentale sera la deuxième région en termes de dépenses d'IA, suivie par la Chine et l'Asie/Pacifique (à l'exclusion du Japon et de la Chine).L'IDC Worldwide AI and Generative AI Spending Guide (V2 2024) examine l'opportunité des systèmes d'intelligence artificielle (IA) et d'IA générative (GenAI) du point de vue des cas d'utilisation, de la technologie, de l'industrie et de la géographie. Le Guide des dépenses quantifie l'opportunité de l'IA en fournissant des données pour 42 cas d'utilisation à travers 27 industries dans neuf régions et 32 pays. Les données sont disponibles pour deux types d'IA (GenAI et reste de l'IA), trois groupes technologiques avec neuf catégories de technologies comprenant 17 technologies, et deux types de déploiement (services de cloud public et sur site/autres).Le marché des applications basées sur l'IA comprend des applications industrielles et de processus qui apprennent, découvrent et font des recommandations ou des prédictions de manière automatique. Ces applications utilisent le traitement du langage naturel (NLP), la recherche et l'apprentissage automatique (ML) pour fournir une assistance experte dans un large éventail de domaines.Pour être considérée comme une application compatible avec l'IA, l'IA doit remplir les conditions suivantes : la technologie de l'IA doit être centrale et essentielle à la fonction de l'application ; la technologie de l'IA doit inclure une forme d'apprentissage automatique et une forme d'interaction utilisateur/données ou de capacité de représentation des connaissances ; et l'application de l'IA peut parfois être achetée uniquement en conjonction avec une autre application commerciale (c'est-à-dire ERP, CRM, SCM, et HCM).L'IA générative est un sous-segment de l'IA qui implique des algorithmes non supervisés et semi-supervisés permettant aux ordinateurs de créer un nouveau contenu à partir d'un contenu précédemment créé, tel que du texte, de l'audio, de la vidéo, des images et du code, en réponse à de courtes invites.: IDCPensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?