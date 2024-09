En avril 2024, des artistes musicaux de renom, dont Pearl Jam, Nicki Minaj et Billie Eilish, se sont joints à plus de 200 autres dans une lettre ouverte de l'Alliance des droits des artistes, critiquant l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans la création musicale. La lettre appelle à mettre fin à l'utilisation de l'IA qui porte atteinte aux droits des artistes humains, dénonçant ainsi une menace existentielle pour leur art. La protestation contre l'IA générative s'étend désormais à divers domaines créatifs, y compris la musique, en raison de préoccupations concernant la violation des droits d'auteur et la dévalorisation du travail artistique. Les artistes soulignent les risques posés par l'utilisation irresponsable de l'IA, mentionnant des cas où des entreprises ont utilisé des données protégées par le droit d'auteur pour former des modèles d'IA sans autorisation.Alors que l'industrie musicale indienne poursuit son combat contre la musique générée par l'IA pour obtenir une crédibilité, une responsabilité et une rémunération appropriées, un cinéaste indien a pris une mesure totalement opposée. Ram Gopal Varma (RGV) a annoncé dans une interview qu'il allait abandonner complètement les musiciens humains et passer à la musique générée par l'IA pour tous ses projets futurs. Cette révélation choquante a été faite à l'occasion d'une interview accordée par RGV à un média technologique populaire.Bien que cette décision souligne la pénétration croissante de l'IA dans le cinéma, la musique et d'autres industries créatives à l'échelle mondiale, son annonce s'avère extrêmement agressive pour la communauté. Ram Gopal Varma n'a pas exprimé d'opinion négative sur les méthodes humaines de production musicale, mais il est plutôt optimiste quant au choix de l'IA pour de multiples raisons.Le réalisateur et scénariste de certains films populaires de Bollywood, dont la série Sarkar, Company, Rangeela et Satya, a lancé une nouvelle entreprise baptisée RGV Den Music. Cette nouvelle société musicale se consacrera exclusivement à la production de musique générée par l'IA, de musique de fond et d'effets audio pour tous les films, chansons et autres projets.RGV Den Music n'utilisera que des outils de production de musique générée par l'IA, notamment Suno et Udio, comme l'a confirmé RGV lui-même. « En fin de compte, la musique naît de vos pensées. Vous devez savoir clairement ce que vous voulez que l'application produise. C'est le goût qui compte », a-t-il déclaré. Varma a également annoncé que la musique de fond de son prochain film, Saree, est générée par des outils musicaux d'intelligence artificielle.Les industries cinématographiques et musicales indiennes sont les plus importantes au monde, avec 1500 à 2000 films sortis chaque année. L'industrie musicale produit une quantité inégalée de contenus, de l'ordre de 20 000 à 25 000 chansons par an.M. Varma a reproché aux compositeurs de ne pas respecter les délais et d'être confrontés à des conflits de calendrier lors de ses précédents projets. Il a également déclaré que les paroliers n'avaient pas réussi à transmettre l'essence de ce qu'il avait imaginé dans ses chansons. Selon lui, les facteurs humains perturbent souvent le processus créatif de manière négative, ce qui rend la production globale coûteuse et longue. Avec l'IA, les coûts et les délais sont considérablement réduits, comme il l'a constaté dans son dernier projet.« Les musiciens, compositeurs, paroliers et chanteurs humains seront très affectés, puis disparaîtront complètement dans un avenir proche, car les applications continuent de se développer à un rythme rapide », a-t-il prédit. Le résultat de cette opinion tranchée doit être étayé par des éléments objectifs. Sinon, il se retournera contre lui.Ram Gopal Varma, cinéaste et producteur indienQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que le point de vue de M. Varma concernant l'avenir des professionnels de la musique est crédible ou pertinent ?