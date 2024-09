Le studio hollywoodien Lionsgate se lance à corps perdu dans l'IA et signe un accord avec la société Runway, afin que l'IA puisse éliminer les artistes du storyboard et les équipes d'effets spéciaux

Avec l'avénement de l'intelligence artificielle dans le monde du divertissement, les avis sont partagés et divers. George Lucas, célèbre réalisateur, pense que l'IA dans le cinéma est inévitable , en déclarant : "". Cette déclaration relance les débats sur les avantages et les inconvénients de la mise à contribution de l'IA dans le cinéma.Parmi les inconvénients, la mise au rebut de nombreux intervenants humains de la filière. En avril 2024, des artistes musicaux de renom, dont Pearl Jam, Nicki Minaj et Billie Eilish, se sont joints à plus de 200 autres dans une lettre ouverte de l'Alliance des droits des artistes, critiquant l'utilisation de l'IA dans la création musicale. La lettre appelle à mettre fin à l'utilisation de l'IA qui porte atteinte aux droits des artistes humains, dénonçant ainsi une menace existentielle pour leur art.Malgré cela, un cinéaste indien a pris une mesure totalement opposée , en annonçant abandonner complètement les musiciens humains et passer à la musique générée par l'IA pour tous ses projets futurs. L'annonce récente du studio hollywoodien Lionsgate va dans le même sens. Lionsgate a signé un accord avec la société d'IA Runway, dans l'espoir que l'IA puisse éliminer les artistes du storyboard et les équipes VFX.Lionsgate est devenu le premier grand studio hollywoodien à se lancer dans l'IA. La société a annoncé un partenariat "" avec la société de recherche en IA Runway pour créer et former un nouveau modèle d'IA exclusif basé sur son portefeuille de contenus cinématographiques et télévisuels.Le modèle exclusif de Lionsgate sera utilisé pour générer ce que la société appelle des "", qui pourront ensuite être améliorées à l'aide de la technologie de Runway. L'objectif est d'économiser de l'argent, "", selon Michael Burns, vice-président du studio Lionsgate, en permettant aux cinéastes et aux créateurs d'utiliser son modèle d'IA pour remplacer les artistes dans des tâches de production telles que le story-board.Dans le jargon de l'entreprise, Burns a déclaré que l'IA sera utilisée pour "". Il a ajouté que "".Burns a également déclaré au Wall Street Journal qu'il envisageait l'outil comme un moyen de remplacer à terme les artistes vfx, et qu'il souhaitait que le modèle soit utilisé pour créer des arrière-plans et des effets spéciaux. "", a-t-il déclaré.Cristóbal Valenzuela, cofondateur et PDG de Runway, a déclaré que l'entreprise "", ajoutant que "."Il convient de noter que Runway n'est pas apprécié par de nombreux membres de la communauté créative et qu'il est actuellement poursuivi par un groupe d'artistes visuels pour violation des droits d'auteur.Lionsgate a fourni peu de détails sur le contenu qu'elle utilisera pour former ses mannequins ou sur la manière dont ce matériel peut être utilisé légalement. Bien que Lionsgate soit principalement connue pour ses films en prises de vue réelles, tels que John Wick, Twilight et The Hunger Games, la société possède plus de 20 000 titres et a publié de nombreux films d'animation au fil des ans, notamment Astro Boy, Rock Dog, Shaun the Sheep Movie et Norm of the North.: Wall Street JournalPensez-vous que cet accord est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?