OpenAI s'attend à 5 milliards $ de pertes cette année, et pour échapper à la faillite se restructure en société commerciale et cherche des investisseurs confiants dans la bulle IA pour se renflouer

L’intelligence artificielle (IA) est un domaine en pleine expansion, mais il n’est pas sans risques financiers. OpenAI, le créateur de ChatGPT, pourrait bien en faire l’amère expérience. Selon une analyse de The Information, l’entreprise pourrait perdre jusqu’à 5 milliards de dollars en 2024 , mettant ainsi en péril sa trésorerie dans les 12 prochains mois.En plus de son problème financier, OpenAI est également au cœur d’une transformation majeure. Initialement fondée en tant qu’entité à but non lucratif avec pour mission de garantir que l’IA profite à toute l’humanité, OpenAI a récemment adopté un modèle commercial pour financer ses recherches et ses développements coûteux. Cette transition a engendré des tensions internes significatives, mettant en lumière les défis de concilier innovation technologique, éthique et rentabilité.D'après les documents d'OpenAI consultés pour le New York Times, le créateur de ChatGPT s'attend à des pertes d'environ 5 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars en 2024. La société a généré 300 millions de dollars de revenus en septembre 2024, soit une hausse de 1 700 % depuis le début de l'année 2023, et s'attend à réaliser un chiffre d'affaires de 11,6 milliards de dollars pour l'année 2025.OpenAI, qui est soutenue par Microsoft, poursuit actuellement un cycle de financement qui valoriserait l'entreprise à plus de 150 milliards de dollars. Thrive Capital dirige le tour de table et prévoit d'investir 1 milliard de dollars, Tiger Global envisageant également de s'y joindre.La directrice financière d'OpenAI, Sarah Friar, a indiqué aux investisseurs dans un courriel que le cycle de financement était sursouscrit et qu'il serait bientôt clôturé. Cette note fait suite à un certain nombre de départs importants, notamment celui de Mira Murati, responsable de la technologie, qui a annoncé la veille qu'elle quittait OpenAI après six ans et demi d'activité.Ce début d'octobre, on a également appris que le conseil d'administration d'OpenAI envisageait de restructurer l'entreprise pour en faire une société à but lucratif. L'entreprise conservera son segment à but non lucratif en tant qu'entité distincte. Cette structure serait plus simple pour les investisseurs et permettrait aux employés d'OpenAI d'obtenir plus facilement des liquidités.Les services d'OpenAI ont explosé en popularité depuis que la société a lancé ChatGPT à la fin de 2022. La société vend des abonnements à divers outils et octroie des licences pour sa famille GPT de grands modèles de langage, qui alimentent une grande partie du boom de l'IA générative. L'exécution de ces modèles nécessite un investissement massif dans les unités de traitement graphique de Nvidia.Le Times, citant l'analyse d'un professionnel de la finance qui a examiné les documents d'OpenAI, indique que les quelque 5 milliards de dollars de pertes cette année sont liés aux coûts de fonctionnement de ses services, ainsi qu'aux salaires des employés et à la location des bureaux. Les coûts n'incluent pas les rémunérations en actions, "", précise le journal.Fait intéressant, au début du mois de septembre 2024, OpenAI a suscité une vive controverse en déclarant qu’il lui est impossible de former ses modèles d’IA sans utiliser des matériaux protégés par le droit d’auteur. Cette déclaration a été faite devant une sous-commission de la Chambre des Lords au Royaume-Uni, où OpenAI a plaidé pour le droit d’utiliser ces matériaux gratuitement.Concernant la levée de fonds, les rapports montrent que l'entreprise cherche a comblé des milliards de pertes dû aux dépenses colossales pour la formation de ses modèles d'IA. OpenAI chercherait des investisseurs confiants dans la bulle IA en vue d'obtenir un financement de 6,5 milliards de dollars.: The New York TimesPensez-vous que ces rapports sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?