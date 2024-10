$NVDA CEO Jensen Huang just now on CNBC:



"The demand for Blackwell is insane." pic.twitter.com/YLgyCxomrZ — TrendSpider (@TrendSpider) October 2, 2024

Un processeur graphique (GPU) est un circuit électronique spécialisé initialement conçu pour accélérer les graphiques informatiques et le traitement des images (soit sur une carte vidéo, soit intégré dans les cartes mères, les téléphones mobiles, les ordinateurs personnels, les stations de travail et les consoles de jeux). Sur le marché des GPU, Nvidia détient 88 % des parts de marché après avoir enregistré une hausse de 8 % de sa part de marché au cours du second trimestre de 2024.L'une des raisons de ce bond est la puce GPU Blackwell B200 dévoilée en mars 2024. D'après Nvidia, la puce Blackwell est la "puce la plus puissante au monde" pour l'IA permettant des performances d'inférence jusqu'à 30 fois supérieures et consommant 25 fois moins d'énergie pour les modèles d'IA massifs. Blackwell est la première mise à jour de l'architecture de Nvidia pour les GPU de centres de données depuis que des applications d'IA générative telles que ChatGPT et Stable Diffusion ont été mises en ligne en 2022 et ont déclenché une nouvelle vague d'engouement et de dépenses pour le développement de l'IA.Blackwell est fabriqué sur le nœud personnalisé 4NP de TSMC. Le nœud 4NP est une amélioration du nœud 4N utilisé pour les architectures Hopper et Ada Lovelace. Chacune des deux unités de calcul du centre de données B100/B200 comporte 104 milliards de transistors, soit une augmentation de 30 % par rapport aux 80 milliards de transistors de la génération Hopper précédente. Afin de ne pas être limité par la taille de la matrice, l'accélérateur B100 de Nvidia utilise deux matrices GB100 dans un seul boîtier, connectées par un lien de 10 TB/s que Nvidia appelle l'interface NV-High Bandwidth Interface (NV-HBI).L'architecture Blackwell introduit des cœurs Tensor de cinquième génération pour les calculs d'intelligence artificielle. Dans le centre de données, Blackwell prend en charge les types de données FP4 et FP6. L'utilisation de données à 4 bits permet une plus grande efficacité et un meilleur débit pour l'inférence de modèles lors de l'apprentissage génératif de l'IA. Nvidia revendique 20 pétaflops (sans compter le gain de 2 fois que l'entreprise revendique pour la sparsité) de calcul FP4 pour la super-puce GB200 à double GPU.Avec de telle capacité, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que la demande pour les puces Blackwell de nouvelle génération était "". Dans une interview du 2 octobre 2024, Jensen Huang a confirmé que les puces Blackwell sont en pleine production malgré les récents problèmes de conception qui ont entraîné des retards dans les déploiements auprès des clients. "", a déclaré Jensen Huang. "" À la suite de cette déclaration, l'action Nvidia a bondi de 5 %.Les retards de Blackwell ont inquiété les investisseurs, beaucoup d'entre eux considérant ce déploiement comme le prochain grand catalyseur pour le fabricant de puces, après une récente chute des actions alimentée par une vente à la mi-juillet due au dénouement de l'opération de portage sur le yen. Depuis lors, les marchés se sont détournés des grandes technologies, tandis que d'autres facteurs macroéconomiques, tels que les craintes liées au commerce avec la Chine, ont également pesé sur le cours de l'action Nvidia.Mais les investisseurs et les analystes restent largement confiants dans la trajectoire du commerce de l'intelligence artificielle. L'action de Nvidia a encore progressé d'environ 170 % au cours des 12 derniers mois et de plus de 2 700 % au cours des cinq dernières années. Depuis le début de l'année, Nvidia a gagné environ 150 %. 90 % des analystes de Wall Street recommandent d'acheter l'action, la majorité d'entre eux prévoyant qu'elle atteindra environ 147,60 dollars au cours de l'année prochaine, selon les estimations.Outre la dernière mise à jour de Blackwell, la hausse de Nvidia est également due au fait que la société a soutenu le développeur de ChatGPT, OpenAI, lors de son dernier cycle de financement, qui s'est achevé le 3 octobre 2024. OpenAI a pu lever 6,6 milliards de dollars supplémentaires pour atteindre une valorisation de 157 milliards de dollars, ce qui constitue un autre signe positif pour le boom de l'IA.Gil Luria, analyste logiciel senior chez DA Davidson, a déclaré que "" en raison de la demande des centres de données qui profiterait au fabricant de puces. "", a-t-il déclaré.Quel est votre avis sur le sujet ?