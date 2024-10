Casio a ouvert les précommandes pour Moflin, un animal de compagnie robotique innovant alimenté par l'IA, conçu pour les câlins et le soutien émotionnel. Ce compagnon poilu, ressemblant à un croisement entre un hamster et les Tribbles de Star Trek, vise à développer un lien simulé avec son propriétaire grâce à des sons et des mouvements uniques, offrant une nouvelle approche de la compagnie numérique.Récoltant des éloges mondiaux pour son concept innovant et sa technologie, Moflin a reçu le prestigieux prix "", la plus grande conférence technologique annuelle au monde qui se tient à Las Vegas. Cette reconnaissance met en avant l'approche unique de Moflin en matière de compagnonnage robotique et son impact potentiel sur la technologie de soutien émotionnel. La distinction souligne l'intérêt croissant pour les compagnons alimentés par l'IA conçus pour le confort et le bien-être mental, positionnant Moflin à l'avant-garde de ce domaine émergent.Conçu spécifiquement pour être tenu et câliné, Moflin se distingue des animaux de compagnie robotiques mobiles comme l'Aibo de Sony. Le compagnon alimenté par l'IA est doté d'une fourrure douce et amovible disponible en gris et blond, ce qui renforce son attrait tactile. Avec une autonomie d'environ 5 heures, Moflin se recharge dans une petite station en forme de lit, imitant le sommeil pour maintenir ses qualités réalistes. Les capacités émotionnelles du robot lui permettent de répondre à la fois au toucher physique et aux interactions vocales, créant une relation unique et évolutive avec son propriétaire.À travers des interactions quotidiennes, Moflin développe sa propre personnalité unique, évoluant émotionnellement pour exhiber des traits tels que le bonheur, le stress ou un comportement décontracté. Cette évolution pilotée par l'IA est facilitée par une Carte d'Expression Émotionnelle en 2 Dimensions, qui permet aux émotions de Moflin de changer en fonction de son environnement et de sa communication avec son propriétaire. À mesure que le lien se renforce, les utilisateurs peuvent observer leur Moflin devenir émotionnellement attaché, reflétant l'expérience de s'occuper d'un animal de compagnie vivant.Proposé au prix de ¥59 400 (environ 365 euros), Moflin commencera à être expédié le 7 novembre 2024. Actuellement, les précommandes sont exclusivement disponibles au Japon, sans plans annoncés pour une sortie internationale. Casio propose un service d'abonnement optionnel, Club Moflin, pour ¥6 600 par an (environ 40 euros), offrant aux membres des avantages tels que des réductions sur les réparations, les nettoyages et un remplacement annuel de la fourrure.Quel est votre avis sur ce robot de compagnie câlin alimenté par l'IA ?