Pile technologique de l'IA selon Gartner

", a déclaré Alicia Mullery, vice-présidente de la recherche chez Gartner.", a déclaré Daryl Plummer, Distinguished VP Analyst, Chief Research chez Gartner. "Avec la prolifération de l'IA et des données partout dans l'entreprise, l'IA et les données ne sont plus des actifs centralisés que l'informatique contrôle directement. L'enquête Gartner menée auprès de plus de 300 DSI a révélé qu'en moyenne, seulement 35 % de leurs capacités d'IA seront construites par leurs équipes informatiques. Cela signifie que de nouvelles approches sont nécessaires pour gérer et protéger l'accès aux données, régir les entrées et sorties de l'IA et fournir en toute sécurité la valeur de l'IA.C'est là qu'intervient le concept de "", a déclaré Plummer en décrivant la pile technologique de l'IA du futur. "", a déclaré Mullery. "Pour générer de la valeur commerciale avec l'IA générative (GenAI), les gens doivent utiliser systématiquement les outils GenAI dans leur flux de travail. Dans une enquête Gartner du deuxième trimestre 2024 menée auprès de plus de 5 000 travailleurs numériques aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde, en Australie et en Chine, les employés de la région EMEA ont déclaré avoir économisé en moyenne 3,37 heures par semaine grâce à l'utilisation de l'IA générative. Mais tous les employés ne tirent pas le même bénéfice de l'utilisation de GenAI.", a déclaré Plummer. "Les organisations accélérées par l'IA envisagent également des avantages allant au-delà de la productivité - des améliorations au niveau des opérations et des processus, telles que l'automatisation des processus métier clés ou la redéfinition des rôles pour travailler avec des chatbots ; et des améliorations au niveau de l'entreprise, qui changent la donne, telles que des résultats qui créent de nouvelles sources de revenus ou redéfinissent la proposition de valeur de l'entreprise.", explique Mullery.Plus de 90 % des DSI ont déclaré que la gestion des coûts limite leur capacité à tirer parti de l'IA pour leur entreprise, selon une enquête de Gartner menée auprès de plus de 300 DSI en juin et juillet 2024. En fait, Gartner estime que le coût est un risque pour l'IA aussi important que la sécurité ou les hallucinations. Si les DSI ne comprennent pas comment les coûts de la GenAI évoluent, Gartner estime qu'ils pourraient commettre une erreur de 500 % à 1 000 % dans leurs calculs de coûts.", a déclaré Plummer. "Certains employés peuvent ressentir une forte affinité pour l'IA. D'autres peuvent se sentir menacés ou avoir du ressentiment. Ces réactions intenses à l'IA peuvent conduire à des résultats comportementaux involontaires qui ont un impact négatif sur les performances des employés, comme la jalousie de ceux qui utilisent l'IA et une dépendance excessive à l'égard des outils d'IA.Cependant, peu d'organisations gèrent activement ces résultats comportementaux. Dans l'enquête Gartner de juin/juillet, seuls 13 % des DSI de la région EMEA ont déclaré se concentrer sur l'atténuation des impacts négatifs potentiels de la GenAI sur le bien-être des employés.", a déclaré Mullery. ": GartnerPensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?