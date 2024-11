1. The account should be 7+ days old.

2. The account should have a phone number linked to it.

3. 10 "Grok 2" questions per 2 hours.

4. 20 " Grok 2 mini" questions per 2 hours.

5. Analyse up to 3 images per day.



Que peut faire le chatbot conçu par xAI ?

Pour rappel, xAI d'Elon Musk a lancé la version bêta de Grok-2 en août 2024, avec l'ajout de la génération d'images sur X . Les nouveaux modèles d'IA Grok-2 et Grok-2 mini peuvent donc désormais générer des images sur le réseau social X et offrent des capacités d'analyse d'images ajoutées suite à une mise à jour effectuée en octobre dernier. Bien que l'accès à Grok ait été limité aux utilisateurs Premium et Premium+ sur X, la société d'IA de Musk a également mis les deux modèles à la disposition des développeurs via son API d'entreprise.L'essai pilote de Grok AI en Nouvelle-Zélande permettra à la plateforme X d'évaluer le fonctionnement de son offre avec un plus grand nombre d'utilisateurs, et d'apprendre comment un public plus large utilisera sa solution d'IA.Au cours des derniers jours, plusieurs chercheurs et développeurs sur X ont annoncé le lancement de Grok AI en donnant peu d'informations sur le fonctionnement de la version gratuite.L'un d'entre eux a indiqué que les restrictions initiales se traduisaient par un maximum de 10 requêtes toutes les deux heures avec le modèle Grok-2, jusqu'à 20 requêtes toutes les deux heures avec le modèle Grok-2 mini, et que seules trois requêtes d'analyse d'image seraient autorisées par jour.Pour utiliser le service Grok gratuitement, l'utilisateur doit disposer d'un compte X datant d'au moins sept jours et d'un numéro de téléphone lié à son compte.À ne pas confondre avec la startup Groq, spécialisée dans la fabrication de puces d'IA, le Grok d'Elon Musk a été conçu par sa société de recherche xAI, le service étant principalement intégré à la plateforme X.Avec un méga-cluster de 100 000 GPU Nvidia pour entraîner Grok, l'offre de xAI peut fournir une analyse détaillée d'un compte ou d'un message sur le réseau. Elle peut également coder, répondre à d'autres requêtes en utilisant un accès Internet en temps réel, et réagir aux nouvelles générales sur X.L'ouverture de Grok à un plus grand nombre d'utilisateurs renforcera son attrait et sa portée, et l'entreprise pourrait envisager de poursuivre sa croissance afin de concurrencer des acteurs tels que ChatGPT, Claude et Gemini.Au-delà de la Nouvelle-Zélande, un nouveau déploiement de l'offre gratuite a été envisagé, mais à ce stade, on ne sait pas encore quelles régions en bénéficieront, ni quand.Notons toutefois que l'IA conversationnelle d'Elon Musk, conçue pour être à la fois humoristique et provocante, a rapidement attiré l'attention pour ses réponses sarcastiques et ses prises de position surprenantes. Selon une récente étude du Center for Countering Digital Hate, une organisation qui lutte contre la désinformation en ligne, Grok AI est un désastre pour la démocratie, car l'IA d'Elon Musk intégrée à X n'a pas de garde-fous pour générer de la désinformation électorale . L'enquête a notamment révélé que des utilisateurs créent de fausses images liées aux élections à l'aide du robot Grok AI puis les partagent sur X et que la plateforme d'Elon Musk ne respecte pas ses propres règles pour l'empêcher. Les défis liés à la désinformation et à l’éthique demeurent donc des obstacles à surmonter.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette décision stratégique de la société xAI d'Elon Musk crédible ou pertinente ?Pensez-vous que le déploiement gratuit de Grok influencera l'engagement et la satisfaction des utilisateurs sur la plateforme X ?