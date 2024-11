Musk said in the filing that the company “has attempted to starve competitors of AI talent by aggressively recruiting employees with offers of lavish compensation, and is on track to spend $1.5 billion on personnel for just 1,500 employees.”

Musk also expressed concern that OpenAI has “started to contract with the Department of Defense” and removed a clause from its usage policies banning the use of its technology for “activity that has a high risk of physical harm” such as “weapons development” or “military and warfare.”

Sam Altman et OpenAi ont voulu un monter un truc énorme très vite pour prendre tout le monde de court et avoir ainsi une situation plus ou moins monopolistique dès le départ. Les américains font ça très bien, c'est le techno féodalisme et nous somme leurs serfs.Musk à du perdre l'intérêt qu'il avait/envisageait dans sa participation dans OpenAi mais pas pour les raisons qu'il évoque, ça doit être plus fin/vil que ça puisqu'il se contredit dans ses déclarations : il ne veut donc pas tout dire.Ceci dit OpenAi a quand même une attitude très agressive sur le marché émergent de l'IA :Je suis encore pas dans la bonne bulle : 1,5 milliard pour payer 1 500 personne ça fait rêver !C'est la ou ça devient très intéressant puisque Musk, le futur ministre du DOGE, est rincé par les contrats qu'il a avec le gouvernement américain et l'armée pour Starlink, c'est donc un gros hypocrite qui a peur qu'OpenAi et Microsoft lui vole sa part du gâteau je pense