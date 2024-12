Amazon Nova Micro, un modèle textuel qui fournit des réponses à faible latence et à faible coût.

Amazon Nova Lite, un modèle multimodal à faible coût pour le traitement d'images, de vidéos et de textes.

Amazon Nova Pro, un modèle multimodal qui allie précision, rapidité et coût pour une large gamme de tâches.

Amazon Nova Premier, qu'Amazon décrit comme « le plus performant des modèles multimodaux d'Amazon pour les tâches de raisonnement complexes et pour être utilisé comme le meilleur professeur pour distiller des modèles personnalisés ». Premier sera disponible au cours du premier trimestre de l'année 2025, selon Amazon.

Amazon Nova Canva pour la génération d'images.

Amazon Nova Reel pour la génération de vidéos.

Les modèles Nova, qui seront disponibles aux côtés de modèles tiers populaires via le service Bedrock de l'entreprise, représentent l'une des plus grandes tentatives du géant de la technologie pour se démarquer dans le domaine de l'IA. L'entreprise cherche à surmonter l'impression qu'elle a été lente à se lancer dans les premiers jours de la révolution de l'IA générative.Andy Jassy, l'ancien PDG d'AWS, a expliqué qu'Amazon a développé les nouveaux modèles pour un usage interne et a décidé de les partager publiquement.« Vous voulez beaucoup de choses. Il y a beaucoup à faire », a-t-il déclaré. « C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons continué à travailler sur nos propres modèles d'avant-garde, qui ont fait d'énormes progrès au cours des quatre ou cinq derniers mois. Nous nous sommes dits que si nous y trouvions de la valeur, vous en trouveriez probablement aussi ».Comme le précise Amazon, la famille Nova comprend les modèles suivants :En outre, Andy Jassy a annoncé deux modèles supplémentaires pour l'année prochaine, un modèle speech-to-speech et un modèle "any to any" dans le cadre de l'initiative Nova.« Il s'agit vraiment d'un modèle multimodal à multimodal », a-t-il déclaré. « Vous pourrez donc saisir du texte, de la parole, des images, de la vidéo et produire du texte, de la parole, des images et des vidéos. C'est l'avenir de la construction et de la consommation des modèles d'avant-garde ».Cela fait partie d'un effort plus large d'Amazon pour donner aux clients d'AWS de nouvelles capacités d'IA, tout en utilisant l'IA pour apporter un nouvel élan à son activité de cloud. Andy Jassy a déclaré que les équipes internes de l'entreprise avaient compris que les développeurs souhaitaient disposer d'un large choix de modèles d'IA et qu'il s'attendait à ce que cette tendance se poursuive.« Nous allons vous offrir la fonctionnalité la plus large et la meilleure que vous puissiez trouver nulle part », a déclaré Andy Jassy. Cela, a-t-il ajouté, « va se traduire par un choix ».Avec Nova et d'autres initiatives, Amazon cherche à utiliser l'IA pour renforcer sa position sur le marché du cloud. L'entreprise devance ses rivaux Microsoft et Google sur le marché de l'infrastructure cloud avec 31 % de parts de marché à la fin du troisième trimestre, selon Synergy Research Group.AWS a enregistré un chiffre d'affaires de 27,4 milliards de dollars au cours du seul troisième trimestre, avec un bénéfice d'exploitation de 10,4 milliards de dollars, soit une hausse de 50 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente plus de 60 % des bénéfices d'exploitation globaux d'Amazon.Lors de la conférence re:Invent, l'entreprise a mis également l'accent sur les progrès de ses puces d'IA Trainium et Inferentia, sur son assistant d'IA Amazon Q et sur son partenariat avec Anthropic, fabricant du chatbot Claude, parmi de nombreuses autres annonces.Pour rappel, Amazon a investi 4 milliards de dollars supplémentaires dans l'entreprise d'IA Anthropic en novembre 2024, après avoir déjà investi 2,75 milliards de dollars dans la startup d'IA générative six mois auparavant. En plus de la levée de fonds, Anthropic a accepté d'entraîner ses modèles d'IA générative phares sur Amazon Web Services (AWS) et fera de la division Cloud computing d'Amazon « son principal partenaire de formation et utilisera AWS Trainium pour former et déployer ses plus grands modèles de base ».Il s'agissait de la première keynote re:Invent menée par le PDG d'AWS, Matt Garman, un dirigeant de longue date d'AWS, depuis qu'il a été nommé à la tête de la division cloud plus tôt cette année. Andy Jassy n'était pas revenu sur scène lors de la conférence annuelle depuis qu'il a succédé au fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, en tant que PDG d'Amazon en 2021.Cette récente initiative du géant américain voit le jour à peine quelques mois après qu'il a été révélé que l' IA « Just Walk Out » d'Amazon cache en réalité un millier d'Indiens œuvrant à distance pour simuler des magasins sans caissiers En effet, le premier supermarché automatisé et sans caissiers à Seattle, « Just Walk Out » avait fait l’objet d'une présentation en tant que « technologie d’achat la plus avancée au monde » lors de l'ouverture de l'Amazon Go Grocery. Bien que le service dans ces supermarchés semble entièrement automatisé, il s'appuierait en réalité sur plus de 1000 personnes en Inde qui regardent et étiquettent des vidéos pour assurer la facturation « automatique ». En d’autres termes, les caissiers sont hors du site, et ils observent les clients pendant qu’ils font leurs achats. Face à ces révélations, Amazon a décidé de retirer sa « technologie » de ces magasins Fresh aux États-Unis.Andy Jassy, PDG d'AmazonQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'Amazon crédible ou pertinente ?