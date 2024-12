Depuis 2023, Microsoft et OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, sont étroitement liés. En effet, Microsoft a déjà investi plusieurs milliards de dollars dans OpenAI pour être leader dans la course à l'IA. Microsoft estime notamment que son partenariat avec OpenAI accélérera les percées dans l'IA et aidera les deux entreprises à commercialiser des technologies avancées à l'avenir.Selon un rapport récent de The Information, Google a demandé au gouvernement américain de rompre l'accord exclusif de Microsoft pour héberger la technologie d'OpenAI sur ses serveurs cloud. La conversation a eu lieu après que la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis a interrogé Google sur les pratiques commerciales de Microsoft dans le cadre d'une enquête plus large.Les entreprises technologiques qui concurrencent Microsoft dans la location de serveurs cloud, telles que Google et Amazon souhaitent également héberger les modèles d'OpenAI afin que leurs clients cloud n'aient pas besoin d'accéder aux serveurs de Microsoft pour accéder à la technologie de la startup. Les entreprises qui achètent la technologie d'OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, par l'intermédiaire de Microsoft pourraient devoir faire face à des frais supplémentaires si elles n'utilisent pas déjà des serveurs Microsoft pour mener leurs opérations. Google et d'autres concurrents ont souligné que ces nouveaux coûts porteraient préjudice aux clients.Pourtant, le partenariat entre OpenAI et Microsoft ne s'arrête pas à l'hébergement cloud. Récemment, les deux sociétés ont annoncé un projet visant à injecter 10 millions de dollars de subventions pour favoriser le développement du journalisme alimenté par l'intelligence artificielle (IA). Cette initiative a pour objectif de transformer le paysage médiatique en favorisant l'innovation et en soutenant les rédactions dans l'adoption des technologies IA pour la collecte et la distribution de l'information.: The InformationPensez-vous que cette demande est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?