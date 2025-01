ChatGPT est un chatbot d'intelligence artificielle (IA) générative développé par OpenAI et lancé en 2022. ChatGPT peut générer des réponses conversationnelles semblables à celles des humains et permet aux utilisateurs d'affiner et d'orienter une conversation vers la longueur, le format, le style, le niveau de détail et la langue souhaités.Les abonnés de ChatGPT peuvent désormais demander à l'assistant d'IA de fixer des rappels et d'effectuer certaines tâches récurrentes sur une base régulière. La nouvelle fonctionnalité s'appelle "Tasks" (Tâches) et est lancée en bêta pour les utilisateurs de ChatGPT Plus, Team et Pro. La fonction Tâches permet aux utilisateurs de fixer des rappels avec ChatGPT. Par exemple, ils peuvent lui demander de leur rappeler que leur passeport expire dans six mois, et d'envoyer une notification push sur la plateforme de leur choix.En outre, les utilisateurs peuvent également programmer des demandes récurrentes. Par exemple, ils peuvent demander à l'application de leur fournir un plan de week-end basé sur leur localisation et les prévisions météorologiques tous les vendredis. Il peut aussi demander un bulletin d'information adapté à ses centres d'intérêt une fois par jour à 7 heures du matin.Tasks semble être l'une des premières incursions de l'entreprise dans le domaine des "", qui sont de grands modèles de langage plus avancés, capables d'agir de manière semi-indépendante pour effectuer des actions au nom des utilisateurs.Sam Altman, directeur général d'OpenAI, a déclaré en 2024 qu'il pensait que 2025 serait une année capitale pour les agents d'IA, insistant sur le fait qu'ils commenceraient enfin à rejoindre les effectifs de nombreuses organisations. C'est peut-être le cas, mais pour l'instant, Tasks est assez limité dans ce qu'il peut faire, même si la possibilité de programmer des rappels est certainement utile.C'est une fonction que beaucoup utilisent déjà avec d'autres assistants numériques, comme Alex d'Amazon.com Inc. et Siri d'Apple Inc. La possibilité d'effectuer des requêtes récurrentes est un peu plus unique, car les assistants numériques précédents n'ont jamais été en mesure de le faire.ChatGPT Tasks est accessible via le menu déroulant en choisissant "" et en indiquant au chatbot ce qu'il doit faire. OpenAI précise que ChatGPT peut également suggérer certaines tâches aux utilisateurs en fonction du contexte de leurs conversations, et que les tâches existantes peuvent être gérées directement en parlant à ChatGPT ou en cliquant sur un onglet dédié à la gestion des tâches sur l'application web.Il s'agit d'une fonctionnalité très utile. Quelqu'un peut demander à ChatGPT de surfer sur le web à intervalles réguliers, et lui demander de vérifier si des billets de concert sont disponibles pour des groupes ou des artistes spécifiques. ChatGPT émettrait alors une alerte dès qu'il trouverait quelque chose d'intéressant. Cependant, il n'effectuera pas de recherches en continu et ne pourra pas effectuer d'achats automatiquement pour le compte des utilisateurs.La période de test bêta permettra à OpenAI d'en savoir plus sur la manière dont les utilisateurs se servent de la fonction Tasks, afin d'affiner ses capacités avant une diffusion plus générale. Mais cette annonce marque un pas en avant pour une réelle application des agents IA. Pour rappel, il est reproché à l'IA et notamment ChatGPT un manque d'utilité concrète . En outre, malgré les exigences en termes de coût et d'énergie, l'IA n'est pas encore indispensable ni utilisée régulièrement par le public.Entre-temps, l'entreprise se préparerait à lancer des agents d'intelligence artificielle beaucoup plus avancés, notamment un agent appelé "Operator" qui sera capable de réserver des hôtels et des vols pour les voyageurs, d'écrire du code et bien plus encore. OpenAI pourrait lancer Operator au cours des mois à venir.Toutefois, OpenAI devra rester prudente en ce qui concerne l'IA agentique, car les algorithmes plus complexes sont beaucoup plus susceptibles de causer des problèmes. Un exemple récent, une étude a révélé que le nouvel outil de recherche en ligne "ChatGPT Search" d'OpenAI peut être vulnérable à la manipulation et être amené à fournir de fausses informations. ChatGPT peut être influencé par le contenu caché des pages web, une tactique connue sous le nom de "prompt injection". Ce contenu caché peut inclure des instructions ou de grandes quantités de texte destinées à modifier la réponse de ChatGPT Search.Il ne serait pas surprenant si nous assistons à un déploiement plus échelonné des capacités d'IA agentique, afin de donner à l'entreprise le temps de tester la technologie et de s'assurer que les garde-fous qu'elle met en place sont à la hauteur de la tâche.Pensez-vous que cette nouvelle fonctionnalité de ChatGPT est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?