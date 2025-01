Le 22 janvier 2025, Donald Trump a annoncé des milliards de dollars d'investissements du secteur privé pour construire une infrastructure d'IA aux États-Unis. L'annonce indique qu'OpenAI, Softbank et Oracle prévoient d'investir jusqu'à 500 milliards de dollars pour créer une coentreprise appelée Stargate. Donald Trump a ajouté que "", y compris des centres de données dans tout le pays.Cependant, peu après l'annonce du président américain Donald Trump d'un nouvel investissement massif dans l'infrastructure de l'IA, le "" Elon Musk a tenté de le démolir. "", a écrit Elon Musk sur sa plateforme de médias sociaux X. "". Il a également déclaré ne pas faire confiance à Sam Altman, PDG d'OpenAI.Les commentaires d'Elon Musk constituent un désaveu notable d'un projet majeur de la Maison Blanche de la part d'une personne faisant partie du cercle le plus proche de Donald Trump. Pour montrer à quel point Musk est impliqué dans les premiers jours de l'administration, il a déclaré qu'il était dans le bureau ovale lorsque Trump a signé la grâce de Ross William Ulbricht, fondateur de la place de marché SilkRoad sur le dark web. Musk avait également dépêché un haut responsable de ses sociétés SpaceX et X pour aider à la libération des émeutiers condamnés le 6 janvier, après que Trump eut signé une grâce générale.Lors de l'annonce, Donald Trump a déclaré que l'investissement créerait une nouvelle entreprise, appelée Stargate, pour développer l'infrastructure de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Les dirigeants de SoftBank, d'OpenAI et d'Oracle étaient aux côtés de Trump lors de l'annonce. Leurs entreprises respectives investiront 100 milliards de dollars au total pour le lancement du projet, et prévoient d'injecter jusqu'à 500 milliards de dollars dans Stargate au cours des prochaines années.Les entreprises impliquées dans Stargate n'ont pas révélé publiquement comment elles allaient apporter les fonds, mais elles n'ont pas nécessairement besoin de l'argent de la banque pour soutenir leur projet - elles pourraient lever des fonds ou faire appel à d'autres investisseurs en capital.La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a réfuté les commentaires de Musk. "", a déclaré Leavitt. "Sam Altman a répondu directement à l'affirmation de Musk sur X, en écrivant : "Une source familière avec Stargate a déclaré que l'affirmation de Musk n'était pas vraie. Softbank, précise la source, dispose de 24,3 milliards de dollars de liquidités dans son bilan, selon ses derniers résultats, et n'hésite pas à s'endetter davantage pour aider à financer le projet, ce qui lui permet d'accéder à davantage de capitaux. La source a souligné que MGX a 100 milliards de dollars d'engagements en capital, Oracle a 11 milliards de dollars de liquidités dans son bilan et OpenAI a récemment annoncé qu'elle avait plus de 10 milliards de dollars grâce à son récent tour de capital-risque. Satya Nadella, PDG de Microsoft, qui travaille avec OpenAI sur Stargate, a déclaré : "Mais il n'est peut-être pas surprenant qu'Elon Musk s'en prenne à une initiative d'OpenAI. Musk est en procès avec OpenAI et son PDG Sam Altman , qui était présent à la Maison Blanche lors de l'annonce. Dans son procès, Elon Musk affirme que l'éditeur de ChatGPT a abandonné sa mission initiale à but non lucratif en réservant certaines de ses technologies d'IA les plus avancées à des clients privés.Il a également critiqué Microsoft et son investissement de 13 milliards de dollars dans OpenAI. Elon Musk a accusé OpenAI et Microsoft de s'engager dans des pratiques anti-concurrentielles et non équitables. Il a notamment qualifié OpenAI de « diabolique » après que le géant technologique ait demandé aux investisseurs des accords d'exclusivité qui les empêcheraient d'investir dans des concurrents tels que xAI d'Elon Musk.Pensez-vous que ces déclarations d'Elon Musk sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?