Le président Donald Trump fait-il appel à l'IA pour rédiger ses décrets ?

Le Golfe abrite également des pêcheries américaines dynamiques qui regorgent de vivaneaux, de crevettes, de mérous, de crabes et d'autres espèces, et il est reconnu comme l'une des pêcheries les plus productives au monde, avec le deuxième plus grand volume de débarquements de pêche commerciale par région dans le pays, contribuant ainsi à hauteur de millions de dollars aux économies locales américaines.



Potentielles implications légales liées aux décrets rédigés à l'aide de l'IA

Quelques heures à peine après avoir prêté serment en tant que 47e président des États-Unis le 20 janvier 2025, Donald Trump s'est mis au travail en signant des dizaines de décrets. L'un d'eux ordonne la mise en place d'un groupe de travail sur les cryptomonnaies pour étudier la création d'un stock national d'actifs numériques , un ordonne le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat et un autre veut renommer le golfe du Mexique en « golfe d'Amérique ».Les décrets varient en portée, mais les experts juridiques ont attiré l'attention sur certains points communs curieux : des fautes de frappe bizarres, des erreurs de formatage et des bizarreries, ainsi qu'un langage guindé. Ces « artefacts familiers » ont conduit à des spéculations selon lesquelles les personnes qui ont rédigé ces ordres exécutifs se sont peut-être tournées vers l'IA pour obtenir de l'aide. Les experts ont souligné la gravité d'une telle chose.Raffi Melkonian, avocat d'appel basé à Houston, a attiré l'attention dans un billet sur Bluesky sur une section de l'un des décrets de Donald Trump. Cette section indique : « restaurer les noms qui honorent la grandeur de l'Amérique », proposant de rebaptiser le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Selon les experts, le langage évoque une description de manuel scolaire du niveau de l'école primaire, similaire au langage insipide des chatbots alimentés par l'IA.Raffi Melkonian estime qu'il n'y a pas de doute : « cette section a été absolument rédigée par l'IA ». Il a déclaré que « ce passage a été écrit pour les crétins ». Certains experts juridiques ont souligné sur les plateformes de médias sociaux que ces formulations maladroites et les erreurs typographiques témoignent d'un manque de sérieux de la part de la part de l'équipe de Donald Trump. Pour d'autres, cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices à l'avenir.Selon Mark Joseph Stern, journaliste à Slate et expert juridique, les actions ont été assistées par l'IA. « De nombreux articles ont suggéré que, cette fois-ci, Trump et ses avocats éviteraient le travail juridique bâclé qui a affecté sa première administration, afin de mieux s'en sortir devant les tribunaux. Je ne vois aucune preuve de cela dans cette série de décrets. Il s'agit d'un travail médiocre et bâclé », a déclaré Joseph Stern dans un billet publié sur Bluesky.Les décrets permettent au président de gérer le gouvernement fédéral sans passer par le Congrès. Donald Trump a été prolifique dans leur utilisation au cours de son mandat précédent, signant 220 entre 2017 et 2021. Il a promis d'en publier beaucoup plus dans son administration actuelle.Dans l'un des décrets les plus remarquables, Donald Trump a déclaré que les États-Unis ne reconnaissent que deux genres : homme et femme. Il a également insisté sur le fait que le genre est déterminé « au moment de la conception ». Mais d'après la National Library of Medicine, les organes génitaux au moment de la conception sont « phénotypiquement féminins ». Un certain pourcentage d'embryons développera des caractéristiques sexuelles masculines.Toutefois, cela se produit seulement à partir de six semaines dans l'utérus. Outre cette erreur, le décret est jugé presque impossible à lire. Il précise que les genres comprennent une « personne appartenant, au moment de la conception, au sexe qui produit la petite cellule reproductrice » et une « personne appartenant, au moment de la conception, au sexe qui produit la grande cellule reproductrice ». Les experts affirment que ce passage n'est pas du tout clair.Selon les critiques, « c'est une manière maladroite et probablement concoctée par l'IA de parler qui est presque opaque ». D'autres décrets comportent des choix structurels discutables. Le décret visant à retirer les États-Unis de l'OMS comporte une ponctuation inexplicablement en gras, tandis que le décret visant à retirer les États-Unis d'un accord mondial sur la fiscalité des entreprises ne respecte pas des normes de formatage uniformes tout au long du texte.Et comme l'a souligné Joseph Stern, certaines erreurs grammaticales ou de formatage - ces dernières étant peut-être aggravées par de mauvais travaux de copier-coller - pourraient entraîner des problèmes ultérieurs pour les tentatives de mise en œuvre de l'administration Trump. L'utilisation de l'IA dans la rédaction de documents officiels suscite des préoccupations quant à la qualité et à la clarté des textes, ainsi qu'à leur interprétation juridique Selon les experts, les décrets mal rédigés par l'IA pourraient poser des problèmes s'ils sont contestés devant les tribunaux. Il va sans dire qu'il ne s'agit que de spéculations. Toutefois, elles sont basées sur la compréhension qu'ont les experts de ce à quoi les décrets normaux devraient ressembler d'un point de vue juridique. Des rapports indiquent que Donald Trump pourrait signer près de 100 décrets dans les jours à venir, ce qui renforce les inquiétudes.Dans un monde numérique obscur, il est souvent difficile de savoir si ce que je vois est généré par l'IA ou s'il s'agit simplement d'un travail humain mal exécuté. Ou s'agit-il simplement d'un travail humain mal exécuté ? L'IA ne cesse de progresser et les internautes sont de plus en plus trompés en ligne.Il est possible que les décrets signés par Donald Trump aient tous été rédigés par des humains, sans l'aide de l'IA. Quoi qu'il en soit, les premières analyses d'experts sur les décrets sont disponibles et, selon eux, ils sont bizarres et bâclés. Sources : billet de blogue ( 1 2 ), décret de l'administration Trump