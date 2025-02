87 % des personnes interrogées pensent qu'il faut prouver la sûreté des modèles d'IA avant leur diffusion et 60 % estiment que les modèles d'IA plus intelligents que les humains ne devraient pas être développés

L'intelligence artificielle (IA) est un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis. Les objectifs de la recherche en IA comprennent le raisonnement, la représentation des connaissances, la planification, l'apprentissage, le traitement du langage naturel, la perception et le soutien à la robotique. L'intelligence générale, c'est-à-dire la capacité d'accomplir n'importe quelle tâche exécutée par un humain à un niveau au moins égal, fait partie des objectifs à long terme du domaine.Selon un récent sondage, la plupart des Britanniques s'inquiètent de la sécurité des nouveaux systèmes d'IA. Ce sondage intervient au moment où les dirigeants de 80 pays, ainsi que des cadres du secteur technologique, des universitaires et d'autres experts, s'apprêtent à se réunir pour un sommet mondial de deux jours à Paris afin de discuter de la direction que prend l'IA et des mesures à prendre face à sa croissance rapide et parfois perturbatrice.L'enquête, partagé par le magazine Time, révèle que 87 % des Britanniques pensent que les entreprises spécialisées dans l'IA devraient être tenues de prouver que leurs systèmes sont sûrs avant d'être autorisés à les diffuser. En outre, 60 % d'entre eux estiment que les modèles d'IA plus intelligents que les humains ne devraient pas être développés du tout.Pour ce qui est de faire confiance aux PDG des entreprises technologiques pour qu'ils prennent les bonnes décisions en matière de réglementation de l'IA, seuls 9 % des personnes interrogées ont répondu par l'affirmative. Le sondage a été réalisé par YouGov pour Control AI, une organisation à but non lucratif qui se concentre sur les risques liés à l'IA.En janvier 2025, le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé que l'IA serait "", malgré les inquiétudes du grand public. Dans ce contexte, 75 % des Britanniques interrogés ont déclaré qu'il devrait y avoir des lois interdisant le développement de systèmes d'IA susceptibles de s'échapper de leur environnement. Par ailleurs, 63 % d'entre eux soutiennent l'idée d'interdire l'IA qui peut se rendre plus intelligente ou plus puissante.Au Royaume-Uni, où YouGov a interrogé 2 344 adultes les 16 et 17 janvier, il n'existe toujours pas de règles claires en matière d'IA. Avant les dernières élections générales de 2024, le parti travailliste au pouvoir avait promis d'introduire de nouvelles réglementations en matière d'IA, mais depuis son arrivée au pouvoir, il n'a cessé de repousser l'idée. Au lieu de cela, le gouvernement s'est attaché à essayer de relancer l'économie en difficulté du pays en créant davantage d'opportunités grâce à l'expansion de l'IA.Les politiciens et les organisations britanniques mettent en garde contre les risques liés à la sécurité de l'IA. Dans une déclaration publiée sur X, Control AI a révélé qu'un certain nombre d'hommes politiques avaient soutenu sa campagne visant à réglementer l'IA "" en Grande-Bretagne.Ils ont écrit : "Dans un communiqué séparé, 16 législateurs britanniques des deux principaux partis politiques ont déclaré : "" Andrea Miotti, directeur général de l'organisation, a ajouté : "."Demis Hassabis, cofondateur de Google DeepMind et conseiller du gouvernement britannique en matière d'IA, avait déjà alerté sur le sujet en octobre 2023. Le chercheur britannique en IA a mis l'accent sur la nécessité de réglementer davantage l'IA afin de lutter contre les crises existentielles posées par une technologie qui possède des niveaux d'intelligence supérieurs à ceux de l'homme. Il a déclaré que le monde ne peut pas se permettre de retarder sa réponse. Le chercheur estime qu'il était impératif de s'attaquer aux dangers de l'IA, y compris ceux liés à la création d'armes biologiques.: Magazine TimePensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?