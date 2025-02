L'intelligence artificielle (IA) désigne la capacité des systèmes informatiques à effectuer des tâches généralement associées à l'intelligence humaine, telles que l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes, la perception et la prise de décision. Parmi les applications les plus connues de l'IA figurent les moteurs de recherche Web avancés, les systèmes de recommandation, les assistants virtuels, les véhicules autonomes, ainsi que les outils génératifs et créatifs. Une étude réalisée par DeepMind en juin 2024 décrit les utilisations malveillantes les plus courantes de l'IA. L'étude indique que les "deepfakes" politiques représentent l'utilisation abusive la plus populaire de l'IA. Les deepfakes générés par l'IA qui usurpent l'identité de politiciens et de célébrités auraient pour objectif de façonner ou d'influencer l'opinion publique.Récemment, c'est le président américain Donald Trump qui a partagé ce genre de vidéo sur les réseaux sociaux. Une vidéo générée par l'IA a été partagée sur les comptes Truth Social et Instagram de Donald Trump, montrant une représentation d'un futur imaginé de Gaza : une énorme statue dorée de Trump, des danseuses du ventre barbus, un Donald Trump torse nu prenant un bain de soleil sur une plage et Elon Musk mangeant de l'houmous. Cependant, cette publication choquante de Donald Trump fait face à des réactions négatives.Le clip de 30 secondes commence par des enfants courant à travers des décombres et les mots "Whats Next" apparaissent en bleu, rouge et blanc. Ensuite, les enfants passent des décombres à une ambiance de station balnéaire avec une plage, un océan, des palmiers, des hôtels, des gratte-ciel, des yachts et des gens qui font la fête.Le clip suivant montre une version IA de Musk mangeant du pain trempé dans du houmous sur la plage avec un grand sourire, suivie de danseuses du ventre barbues en bikini, d'un centre-ville qui ressemble à Miami et d'un enfant tenant un ballon doré géant représentant le visage de Trump au milieu de la rue. "", chante une voix en arrière-plan. "La vidéo de l'IA montre des yachts de luxe, Trump dansant dans une boîte de nuit avec une femme, Musk dansant sur la plage tout en jetant de l'argent en l'air avec un public qui l'applaudit, un énorme bâtiment doré "Trump Gaza" et une énorme statue dorée de Trump placée au milieu d'une rue. "", continue la voix. "La vidéo se termine sur un Trump généré par l'IA se prélassant sur la plage, torse nu, aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, des cocktails à la main, et sur un autre gros plan du bâtiment "Trump Gaza" en pleine activité.Cependant, Donald Trump a commencé à faire face à des réactions négatives après que la vidéo générée par IA a été partagée sur ses comptes de médias sociaux, y compris Instagram.", a déclaré James O'Brien, présentateur et écrivain britannique. "", a déclaré le journaliste politique Kevin Maguire.", a écrit Matthew Standlen, commentateur politique pour BBC Radio 5 Live, sur X.[TWITTER]

The Trump Gaza video is quite possibly the most disgusting, the most shameful, the most hideous public communication by a US President in living memory. — Matthew Stadlen (@MatthewStadlen) February 26, 2025