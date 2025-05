Donald Trump limoge brutalement la directrice du Bureau des droits d'auteur après la publication de son rapport inquiétant sur l'utilisation par l'IA de contenus protégés par le droit d'auteur



OpenAI, l’une des entreprises les plus en vue dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), avait déclaré en 2024 qu' il lui est impossible de former ses modèles d’IA sans utiliser des matériaux protégés par le droit d’auteur. Selon OpenAI, les matériaux disponibles dans le domaine public ne suffisent pas pour créer des modèles capables de répondre aux besoins actuels des utilisateurs. L’entreprise affirme que le droit d’auteur couvre pratiquement toutes les formes d’expression humaine, rendant ainsi indispensable l’utilisation de contenus protégés pour former des IA performantes.Un récent rapport du Bureau des droits d'auteur aux États-Unis a révélé que cette position d'OpenAI est partagée par la majorité des développeurs d'IA. Le rapport a notamment exprimé certaines préoccupations et questions sur l'utilisation de matériel protégé par le droit d'auteur par la technologie de l'IA. Cependant, à la suite de ce rapport, l'administration Trump a licencié la directrice du Bureau américain des droits d'auteur, Shira Perlmutter.On pouvait lire dans le rapport : "Shira Perlmutter occupait le poste depuis octobre 2020, au cours de la première administration Trump. Elle avait été nommée à ce poste par l'ancienne bibliothécaire du Congrès Carla Hayden, qui a elle-même été également renvoyée par le président Donald Trump. Le Bureau américain du droit d'auteur, qui emploie environ 450 personnes, est un département de la Bibliothèque du Congrès. Il est chargé, entre autres, d'enregistrer les demandes de droits d'auteur, d'enregistrer les informations relatives à la propriété des droits d'auteur et d'administrer la loi sur les droits d'auteur.Le représentant démocrate Joe Morelle de New York, membre de la commission de l'administration de la Chambre des représentants, a déclaré dans un communiqué que le licenciement de Perlmutter était "". Morelle a estimé qu'il n'y avait "" , en référence au rapport publié par le Bureau du droit d'auteur.En avril 2025, Elon Musk s'est rendu sur sa plateforme de médias sociaux X pour exprimer son soutien à l'abolition des lois sur la propriété intellectuelle. Musk est également propriétaire de la startup d'IA xAI, avec laquelle il a présenté en février une offre d'achat d'OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, qui n'a pas abouti. Le président américain Donald Trump est un fervent partisan de l'IA. Immédiatement après son entrée en fonction, il a annoncé la création d'une coentreprise associant OpenAI, Softbank et Oracle, qui investira jusqu'à 500 milliards de dollars de fonds privés dans la mise en place d'une infrastructure d'IA.Pour rappel, la question de l'utilisation des œuvres protégées par le droit d'auteur pour la formation des modèles d'IA a entrainé plusieurs procès entre les auteurs et les développeurs de modèles d'IA. Il y a un an, 8 éditeurs de presse ont poursuivi Microsoft et OpenAI pour violation du droit d'auteur. Les éditeurs de presse de Californie, du Colorado, de l'Illinois, de Floride, du Minnesota et de New York ont déclaré que Microsoft et OpenAI avaient utilisé des millions de leurs articles sans paiement ni autorisation pour développer des modèles d'intelligence artificielle pour ChatGPT et d'autres produits.Fait intéressant, le PDG de Cloudflare avait également a fait la lumière sur le monde de l'IA , son impact négatif sur Internet et l'univers de la recherche en ligne. Aujourd'hui, 75 % des questions trouvent une réponse sans que l'utilisateur ne quitte le moteur de recherche. Il a affirmé que l'IA ne fait qu'empirer les choses. Il faut savoir que les entreprises spécialisées dans l'IA continuent de récupérer plus de contenu pour chaque interaction avec l'utilisateur que ce que Google a fait jusqu'à présent. Le rendement pour les créateurs ne cesse donc de se détériorer.Pensez-vous que ce renvoi est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur la situation ?