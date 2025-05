L'administration Trump met en garde contre l'utilisation des puces d'IA Ascend de Huawei "n'importe où", estimant une violation des contrôles à l'exportation, car elles contiendraient de la technologie US



L'annonce du ministère du commerce fait suite à des rapports récents selon lesquels Huawei s'apprête à tester sa puce d'IA la plus avancée , l'Ascend 910D, en tant qu'alternative potentielle aux processeurs haut de gamme de Nvidia. Selon les rapports, Huawei viserait à surpasser le H100 de Nvidia en termes de performances.Le 13 mai dernier, le Bureau de l'industrie et de la sécurité du ministère a également mis en garde contre les « conséquences potentielles » de l'utilisation de puces d'IA américaines pour l'entraînement de modèles d'IA chinois.Le processus de formation des modèles d'IA consiste à leur fournir des données pour qu'ils apprennent des modèles, tandis que l'inférence est le moment où les modèles formés appliquent ces connaissances à de nouvelles données et font des prédictions ou génèrent des résultats.Les entreprises américaines recevront des conseils sur la manière de protéger les chaînes d'approvisionnement contre les tactiques de détournement dans le but de renforcer les contrôles à l'exportation des puces d'IA étrangères, a déclaré le bureau.Ces mesures « garantissent que les États-Unis resteront à la pointe de l'innovation en matière d'IA et maintiendront leur position dominante dans ce domaine », a ajouté le bureau.L'Ascend 910B de Huawei est considéré comme la puce d'IA la plus avancée disponible auprès d'une entreprise chinoise. Mais des sources ont déclaré en octobre de l'année dernière que Sophgo, un concepteur de puces basé en Chine, avait commandé à TSMC des puces correspondant à celles de l'Ascend 910B de Huawei, ce qui a entraîné la suspension des livraisons.En avril 2025, Nvidia a déclaré qu'elle allait devoir payer 5,5 milliards de dollars après que le gouvernement américain a limité les exportations de sa puce d'IA H20 vers la Chine, un marché clé pour l'une de ses puces les plus populaires.Les États-Unis ont toutefois annulé le 13 mai dernier d'autres contrôles à l'exportation sur les semi-conducteurs avancés, répondant ainsi aux appels de pays qui affirmaient être exclus d'une technologie cruciale nécessaire au développement de l'IA.La « règle de diffusion de l'IA » (AI Diffusion Rule), qui devait entrer en vigueur le 15 mai, faisait partie d'une série de mesures prises par le président de l'époque, Joe Biden, juste avant de quitter ses fonctions en janvier, afin de rendre plus difficile l'accès de Pékin aux technologies de pointe.Cette règle divise les pays du monde en trois catégories, chaque catégorie ayant son propre niveau de restriction.Les pays du premier niveau, comme le Japon et la Corée du Sud, auraient continué à ne subir aucune restriction à l'exportation, tandis que les régions du deuxième niveau, qui comprennent des pays comme le Mexique et le Portugal, auraient vu un plafond sur la quantité de puces qu'elles pouvaient recevoir.Certains législateurs américains craignaient que ce plafond n'incite les pays à s'adresser à la Chine pour obtenir des puces d'IA, stimulant ainsi le développement de technologies de pointe par la superpuissance.Les fabricants de puces, dont Nvidia et AMD, ont fait pression contre les restrictions à plusieurs niveaux et ont vu le cours de leurs actions augmenter lorsque l'administration Trump a indiqué qu'elle repenserait la règle.La règle de diffusion de l'IA aurait sapé les relations diplomatiques des États-Unis avec des dizaines de pays en les rétrogradant au rang de pays de second rang, a déclaré le ministère américain du commerce.Washington a intensifié ses efforts ces dernières années pour freiner les exportations de puces de pointe vers la Chine, craignant qu'elles ne soient utilisées pour faire progresser les systèmes militaires de Pékin et pour saper la domination américaine dans le domaine de l'IA.« L'administration Trump poursuivra une stratégie audacieuse et inclusive pour partager la technologie américaine de l'IA avec des pays étrangers de confiance dans le monde entier, tout en gardant la technologie hors des mains de nos adversaires », a déclaré le sous-secrétaire au commerce pour l'industrie et la sécurité, Jeffrey Kessler.Jeffrey Kessler a critiqué l'approche de l'administration précédente, ajoutant : « Nous rejetons la tentative de l'administration Biden d'imposer au peuple américain ses propres politiques mal conçues et contre-productives en matière d'IA. »La règle proposée par Joe Biden visait à éviter tout contournement de la fourniture de puces à la Chine par d'autres pays.Le ministère américain du commerce a déclaré que cette règle aurait nui à l'innovation américaine et aux relations diplomatiques avec de nombreux pays qui auraient été « rétrogradés au rang de pays de second rang ».L'avertissement du ministère du commerce intervient dans un contexte où Huawei s'efforce de réduire sa dépendance à l'égard des technologies étrangères. L'entreprise a récemment lancé HarmonyOS pour PC , le positionnant comme une alternative sécurisée et performante à Windows, et prévoit de dévoiler son premier PC équipé de HarmonyOS lors de la conférence HDC 2025 en juin.Le ministère du commerce des États-UnisQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de l'administration Trump crédible ou pertinente ?