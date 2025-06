La fuite d'un document d'OpenAI révèle des plans visant à transformer ChatGPT en un compagnon d'IA pour tous les domaines de la vie, comme un assistant d'IA 24/7.



Le 21 mai 2025, OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, a indiqué avoir racheté la startup de Sir Jony Ive , io, dans le cadre d'une transaction de 6,5 milliards de dollars. Sam Altman s'est dit enthousiaste à l'idée d' "" ensemble. Sir Jony Ive, qui a conçu l'iMac, l'iPod, l'iPhone et l'iPad, "" au sein de l'entreprise, ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué.Pour rappel, ChatGPT est le produit phare d'OpenAI. D'un simple chatbot d'IA, il est déjà devenu un guichet unique pour la génération d'images, le shopping (qui en est encore à ses débuts), la recherche d'IA, les requêtes de recherche approfondie, et bien plus encore. Cependant, OpenAI a des projets encore plus ambitieux. L'entreprise souhaite transformer ChatGPT en un super-assistant "". Et OpenAI veut que cela se produise très bientôt.Ces ambitions auraient été révélées dans des documents partagés lors du procès antitrust de Google aux États-Unis. Les documents datent de la fin de l'année 2024, et les plans pour "" signifieraient juin 2025. Les documents d'OpenAI révèlent que le super-assistant ChatGPT comprendra ce qui préoccupe l'utilisateur et l'aidera à accomplir toute "", selon le document..Selon le document, OpenAI décrit un super assistant comme "" pour toutes sortes de tâches simples et complexes. "Selon le rapport, l'entreprise dirigée par Sam Altman estime que ses modèles GPT o2 et o3 sont actuellement suffisamment intelligents "Ces projets de transformation de ChatGPT en assistant intelligent s'inscrivent dans le cadre du nouveau projet ambitieux lancé par Altman en partenariat avec l'ancien designer d'Apple Jony Ive. Les deux hommes ont confirmé qu'ils travaillaient sur un nouveau matériel pour OpenAI. Les rapports suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un appareil domestique intelligent. Est-ce la forme que le super-assistant est censé prendre ? Pas forcément.Mais la documentation d'OpenAI semble y faire allusion avec ces lignes : "".Le document révèle également les plans de l'entreprise pour rendre ChatGPT disponible sur le matériel technologique existant, comme les téléphones. Selon OpenAI, il existe "". Le document poursuit en indiquant qu'OpenAI convaincra les régulateurs afin que ChatGPT devienne l'assistant par défaut sur les appareils.Le document révèle également les inquiétudes d'OpenAI concernant les limites de son infrastructure ; "", peut-on lire dans le document. Toutefois, l'entreprise, avec son projet Stargate, investit des milliards aux États-Unis et aux Émirats arabes unis pour créer davantage de centres de données.Fait intéressant, un récent rapport a révélé que le prototype actuel de l'appareil d'IA « futuriste » de Sam Altman et Jony Ive ressemble à un iPod Shuffle et manque de cas d'usage concrets . Le rapport suggère que le prochain appareil d'IA d'OpenAI serait aussi compact que l'iPod Shuffle, légèrement plus grand que le Humane AI Pin et se porterait autour du cou. Le but est de créer un "compagnon IA" capable de comprendre le contexte et de fournir des informations pertinentes. OpenAI laisse espérer un gadget d'IA innovant et futuriste ; il reste à voir si l'appareil sera un succès ou s'il suivra le chemin de l'éphémère AI Pin.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?