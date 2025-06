Le PDG de Duolingo sur la priorité donnée à l'IA : "Je ne m'attendais pas à un tel tollé", après avoir déclaré vouloir "cesser de recourir à des sous-traitants pour effectuer des tâches que l'IA peut traiter"

Le PDG de Duolingo clarifie sa position sur l'IA après les vagues de critiques



Pour rappel, en janvier 2025, Duolingo s'est séparé de 10 % de ses sous-traitants , invoquant l'utilisation croissante de l'IA pour la création des contenus de l'application. L'entreprise a expliqué avoir choisi de ne pas renouveler les contrats pour les postes désormais pris en charge par l'IA. Cependant, cette décision a suscité des inquiétudes quant aux pertes d'emplois et aux implications d'un recours massif à l'automatisation.Face à la montée des critiques sur la stratégie "AI-First" de Duolingo, Luis von Ahn s'est rétracté en mai dernier et a déclaré «*Je ne pense pas que l'IA puisse remplacer le travail de nos employés*». Bien que l'entreprise ait présenté cette décision comme une initiative axée sur l'innovation, la réaction du public sur les réseaux sociaux est restée très critique, beaucoup s'inquiétant du coût humain de l'automatisation des outils éducatifs.Interrogé sur la possibilité que le poste de PDG de Duolingo soit un jour remplacé par l'IA, Luis von Ahn a répondu : « Je ne vais pas prétendre que les PDG sont si spéciaux. [...] C'est juste que quelqu'un doit dire aux autres... "Voici où nous allons". Et l'IA n'est pas encore particulièrement douée pour cela. »À en juger par la récente controverse autour de l'application ludique d'apprentissage des langues que Luis von Ahn a cofondée, l'IA n'est pas la seule à pouvoir mal interpréter la communication. En mai, Luis von Ahn a partagé sur LinkedIn un e-mail qu'il avait envoyé à l'ensemble du personnel pour annoncer que Duolingo allait passer à une stratégie « AI-first » (priorité à l'IA). « Je ne m'attendais pas à un tel tollé », admet-il.« Incroyable », a écrit un commentateur sur LinkedIn, « Je supprime mon compte IMMÉDIATEMENT. » « Eh bien, voilà mes 1 098 jours consécutifs qui s'envolent », a posté un autre.Le PDG affirme que de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont mal interprété ces changements, comme si « Duolingo n'avait plus d'employés, que nous avions licencié tout le monde et que tout était contrôlé par une IA gigantesque ».Luis von Ahn attribue cette colère à une « anxiété » générale liée au remplacement des emplois par la technologie. « J'aurais dû être plus clair vis-à-vis du monde extérieur », reconnaît-il lors d'un appel vidéo depuis son bureau à Pittsburgh. « Toutes les entreprises technologiques font la même chose, [mais] nous avons été transparents à ce sujet. »Il insiste sur le fait que la réaction du personnel et des sous-traitants a été beaucoup plus modérée. « Personne n'a mal compris », déclare Luis von Ahn, car lorsque Duolingo a démarré il y a 14 ans, « nous savions que ce serait une entreprise à la pointe de la technologie ». Le personnel a soulevé la plupart des questions concernant la proposition d'inclure dans leur évaluation de performance une évaluation de leur utilisation de l'IA. Les détails doivent encore être précisés.Depuis la polémique, Luis von Ahn a rassuré les clients en affirmant que l'IA ne remplacera pas les employés de l'entreprise. Il y aura « un très petit nombre de sous-traitants rémunérés à l'heure qui effectuent des tâches répétitives dont nous n'avons plus besoin », explique-t-il. « La plupart d'entre eux se verront probablement proposer des contrats de sous-traitance pour d'autres tâches. »Duolingo continue de recruter s'il estime que le poste ne peut pas être automatisé. Les diplômés, qui représentent la moitié des personnes embauchées chaque année, « ont un état d'esprit différent » car ils utilisent l'IA à l'université.D'après Luis von Ahn, agé de 46 ans, l'objectif principal de la stratégie axée sur l'IA est de revoir les processus de travail. Il externalise déjà personnellement certaines tâches à l'IA, notamment les calculs Excel. Luis von Ahn souhaite que les employés déterminent si leurs tâches « peuvent être entièrement réalisées par l'IA ou avec l'aide de l'IA. Il s'agit simplement d'un changement de mentalité qui consiste à essayer d'abord l'IA. Il se peut que l'IA ne résolve pas réellement le problème que vous essayez de résoudre... ce n'est pas grave. »L'objectif est d'automatiser les tâches répétitives afin de libérer du temps pour des tâches plus créatives ou stratégiques.Vers la fin du mois d'avril, l'application d'apprentissage des langues Duolingo a fait une série d'annonces liées à l'IA. Le PDG Luis von Ahn a rédigé une note à l'intention des employés détaillant l'approche officielle « IA d'abord » (AI-first) de l'entreprise et expliquant comment, grâce aux « progrès de l'IA générative », celle-ci avait pu doubler son offre de cours en un temps record. Duolingo a également déclaré qu'elle « cesserait progressivement de faire appel à des sous-traitants pour effectuer des tâches pouvant être prises en charge par l'IA ».Naturellement, cette nouvelle n'a pas été bien accueillie par certains employés et sous-traitants de Duolingo. Après plusieurs semaines de contestation, Luis von Ahn a clarifié ses précédentes déclarations (tout en restant fidèle à son engagement « AI-first ») dans un message publié sur LinkedIn.« L'une des choses les plus importantes que les dirigeants peuvent faire est d'apporter des éclaircissements », a écrit Luis von Ahn. « Lorsque j'ai publié ma note sur l'IA il y a quelques semaines, je ne l'ai pas très bien fait. »Le PDG de Duolingo a indiqué qu'il avait « pris le temps de faire le point en interne avec les Duos (nos employés) », puis a rédigé un résumé de ces conversations à l'intention du public.« Je ne sais pas exactement ce qui va se passer avec l'IA, mais je sais qu'elle va fondamentalement changer notre façon de travailler, et nous devons prendre les devants », a-t-il écrit.Il a souligné que Duolingo a toujours adopté les nouvelles technologies, « c'est pourquoi nous avons initialement développé notre produit pour les appareils mobiles plutôt que pour les ordinateurs de bureau » et que l'entreprise « adopte la même approche avec l'IA ».« Pour être clair : je ne considère pas que l'IA va remplacer le travail de nos employés (nous continuons d'ailleurs à embaucher au même rythme qu'auparavant) », a écrit Luis von Ahn.Il a conclu son message en indiquant que l'entreprise proposait à ses employés une formation à l'IA afin qu'ils apprennent à utiliser cette technologie comme « un outil permettant d'accélérer notre travail, avec un niveau de qualité identique ou supérieur ».Si le PDG de Duolingo tente peut-être d'apaiser les craintes de ses employés quant à leur remplacement par l'IA, ce n'est certainement pas le cas du PDG de Fiverr.Le PDG de Fiverr, Micha Kaufman, a écrit dans un e-mail interne datant de mai dernier, et depuis publié sur X : « L'IA vient vous chercher. »« Peu importe que vous soyez programmeur, designer, chef de produit, data scientist, avocat, chargé du service client, commercial ou financier », a écrit Micha Kaufman.Dans un rapport publié en 2023, Goldman Sachs a estimé que l'IA pourrait automatiser 300 millions d'emplois à temps plein. McKinsey, quant à lui, a prédit que jusqu'à 375 millions de travailleurs pourraient être remplacés par l'IA d'ici 2030.Alors que Duolingo poursuit sa transition vers une plateforme "AI-First", Luis von Ahn a affirmé que l'IA est un meilleur professeur que les humains , mais que les écoles continueront d'exister parce que « nous avons toujours besoin de garderies ». Le PDG de Duolingo envisage ainsi un avenir où l'enseignement serait principalement assuré par l'IA, tandis que les écoles serviraient de structures de garde et de supervision pour les enfants.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la décision de Duolingo crédible ou pertinente ?