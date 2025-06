Google peut désormais générer un faux podcast IA à partir de vos résultats de recherche, Audio Overviews est une fonctionnalité expérimentale qui utilise Gemini pour générer des aperçus audio rapides.

Obtenez un aperçu audio des résultats de recherche dans Labs, puis cliquez pour en savoir plus.



Aujourd'hui, nous lançons une nouvelle expérience de recherche dans Labs : les aperçus audio, qui utilisent nos derniers modèles Gemini pour générer des aperçus audio rapides et conversationnels pour certaines requêtes de recherche. Vous recherchez un sujet que vous ne connaissez pas bien ? Un aperçu audio peut vous aider à vous faire une idée générale, en vous offrant un moyen pratique et mains libres d'absorber des informations, que vous soyez en train d'effectuer plusieurs tâches à la fois ou que vous préfériez simplement une expérience audio.



Vous souhaitez approfondir un sujet ? Nous affichons des pages web utiles directement dans le lecteur audio de la page de résultats de recherche afin que vous puissiez facilement vous plonger dans le sujet et en savoir plus.



Pour l'essayer, participez à l'expérience dans Labs. Lorsque nos systèmes déterminent que cela peut être utile, vous verrez apparaître une option sur la page de résultats de recherche que vous pouvez sélectionner pour générer un bref aperçu audio sur le sujet de votre requête. Vous pouvez donner votre avis sur chaque discussion et sur l'expérience dans son ensemble dans Labs. Aujourd'hui, nous lançons une nouvelle expérience de recherche dans Labs : les aperçus audio, qui utilisent nos derniers modèles Gemini pour générer des aperçus audio rapides et conversationnels pour certaines requêtes de recherche. Vous recherchez un sujet que vous ne connaissez pas bien ? Un aperçu audio peut vous aider à vous faire une idée générale, en vous offrant un moyen pratique et mains libres d'absorber des informations, que vous soyez en train d'effectuer plusieurs tâches à la fois ou que vous préfériez simplement une expérience audio.Vous souhaitez approfondir un sujet ? Nous affichons des pages web utiles directement dans le lecteur audio de la page de résultats de recherche afin que vous puissiez facilement vous plonger dans le sujet et en savoir plus.Pour l'essayer, participez à l'expérience dans Labs. Lorsque nos systèmes déterminent que cela peut être utile, vous verrez apparaître une option sur la page de résultats de recherche que vous pouvez sélectionner pour générer un bref aperçu audio sur le sujet de votre requête. Vous pouvez donner votre avis sur chaque discussion et sur l'expérience dans son ensemble dans Labs.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 404 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Début juin 2025, Google a annoncé une préversion améliorée de Gemini 2.5 Pro . Cette mise à jour du modèle s'appuie sur la version I/O Edition de 2.5 Pro du mois de mai, qui apportait des améliorations en matière de codage. Cette avance en matière de codage se poursuit avec la version 06-05 dans des benchmarks tels que AIDER Polyglot, tandis que l'on observe "".Après NotebookLM, l'application Gemini et Discover's Daily Listen, Google a annoncé Audio Overviews dans les résultats de recherche Google dans le cadre d'une nouvelle fonctionnalité expérimentale de Search Labs. Dans Google Search, Audio Overviews utilisera les modèles Gemini pour "". L'idée est de fournir une "" des sujets que vous ne connaissez pas bien. Cette fonctionnalité peut également être utilisée pour "L'exemple fourni par Google est "". Faites défiler la page de résultats jusqu'au bouton "". Cela peut prendre jusqu'à 40 secondes, Google utilisant les deux mêmes voix/formats que pour les autres expériences. Vous disposerez d'un lecteur audio simple avec des commandes de lecture/pause, de contrôle du volume avec mise en sourdine rapide et de vitesse de lecture réglable (de 0,25x à 2x). Une option "" situé en dessous vous permet d'en savoir plus, tout en pouvant donner votre avis positif ou négatif. Cette fonctionnalité est disponible sur mobile et sur ordinateur pour l'anglais américain.Pour rappel, en mars 2025, Google a doté son chatbot Gemini d'une nouvelle capacité qui s'inscrit dans le cadre de ses efforts visant à utiliser l'IA pour réinventer la recherche. Cette fonctionnalité permet à Gemini d'accéder à l'historique de vos recherches sur Google, ce qui, selon Google, aide le chatbot à produire des résultats plus personnalisés. Si vous lui en donnez l'accès, l'IA utilisera prétendument ces données sensibles pour vous proposer des recommandations plus pertinentes.Voici l'annonce de Google :Pensez-vous que cette fonctionnalité est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?