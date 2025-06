Google commence à déployer la fonctionnalité "Actions programmées" dans l'IA Gemini afin de permettre aux utilisateurs abonnés de demander à l'assistant IA d'effectuer des tâches à des moments précis.

Planifiez à l'avance grâce aux actions programmées dans l'application Gemini.



Comme nous l'avons annoncé lors de la conférence I/O, l'application Gemini devient plus personnelle, proactive et puissante. À partir d'aujourd'hui, nous déployons les actions programmées dans l'application Gemini, une nouvelle fonctionnalité conçue pour gérer vos tâches de manière proactive.



Grâce aux actions programmées, vous pouvez rationaliser vos tâches routinières ou recevoir des mises à jour personnalisées directement de Gemini. Dans votre conversation, demandez simplement à Gemini d'effectuer une tâche à un moment précis ou transformez une invite que vous utilisez déjà en une action récurrente. Vous pouvez les gérer à tout moment dans la page des actions programmées dans les paramètres.



Vous pouvez désormais vous réveiller avec un résumé de votre calendrier et de vos e-mails non lus, ou stimuler votre créativité en demandant à Gemini de rédiger cinq idées pour votre blog chaque lundi. Restez informé en recevant des mises à jour sur votre équipe sportive préférée, ou programmez une tâche ponctuelle comme demander à Gemini de vous donner un résumé d'une cérémonie de remise de prix le lendemain de celle-ci. Il vous suffit de dire à Gemini ce dont vous avez besoin et quand, et il s'occupera du reste.



Les actions programmées sont désormais disponibles pour les utilisateurs de l'application Gemini disposant d'un abonnement Google AI Pro ou Ultra et d'un forfait Google Workspace professionnel ou éducatif éligible.

Récemment, Google a publié une "préversion améliorée" 06-05 de Gemini 2.5 Pro qui sera bientôt disponible dans les semaines à venir. Google note que la version 06-05 affiche "une augmentation de 24 points du score Elo sur LMArena", avec un score de 1470, tandis qu'elle affiche "une augmentation de 35 points du score Elo, ce qui la place en tête sur WebDevArena avec un score de 1443".En plus de cette annonce, Google a annoncé le lancement de la fonctionnalité "Actions programmées" dans l'application Gemini pour les abonnés Gemini AI Pro et Ultra. D'après l'annonce, cette fonctionnalité est conçue pour "" et fournir des mises à jour "" directement de Gemini à l'utilisateur. Google indique que les utilisateurs pourront demander à Gemini d'effectuer "Il semble que Gemini sera en mesure de couvrir un large éventail d'actions potentielles des utilisateurs. Par exemple, les utilisateurs peuvent obtenir un résumé basé sur leurs e-mails du matin de la part de Gemini. De plus, Gemini peut collecter et afficher les résultats sportifs, détailler les événements importants de votre calendrier, et bien plus encore. En outre, Google affirme que Gemini fonctionnera également très bien avec les actions "ponctuelles".Vos actions programmées dans Gemini seront hébergées sur une nouvelle page dans les paramètres de l'application. À partir de là, les utilisateurs pourront modifier les heures programmées ou peut-être l'action elle-même, ainsi que la supprimer entièrement si nécessaire. Comme indiqué précédemment, les actions programmées dans Gemini sont déployées pour les utilisateurs mobiles. Google ajoute que cette fonctionnalité s'étend également aux plans Workspace « éligibles » pour les entreprises et l'éducation dans le cadre de ce déploiement.Cette annonce montre que Google ne ralentit pas après l'I/O 2025, car les mises à niveau de Gemini vont bien au-delà de sa dernière mise à jour des actions programmées. La société prévoit de renforcer considérablement les capacités de Gemini pour les utilisateurs, ce qui devrait améliorer les performances du modèle dans tous les domaines. Google a annoncé que les modèles 2.5 de Gemini iront encore plus loin, grâce à Deep Think et Flash.Le modèle 2.5 Flash rendrait Gemini encore plus rapide et plus efficace lorsqu'on lui confie des tâches à accomplir. D'autre part, Deep Think, le tout dernier modèle de raisonnement de Google, sera intégré à Gemini 2.5 Pro. La société a déclaré qu'elle prévoyait de demander à l'IA « d'envisager plusieurs hypothèses » avant de donner sa réponse.En mars, Google avait déjà annoncé une nouvelle fonctionnalité de Gemini qui transforme les captures d'écran de textes et de messages publiés sur les réseaux sociaux concernant des endroits que vous souhaitez visiter ou des restaurants dans lesquels vous voulez manger en épingles sur Google Maps. Il vous suffirait de télécharger la capture d'écran et la nouvelle fonctionnalité d'IA de Google Maps analysera et identifiera automatiquement les lieux qui y sont répertoriés, puis les épinglera pour qu'ils soient plus facilement accessibles ultérieurement.