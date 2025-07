Microsoft, OpenAI et Anthropic prévoient de "faire entrer l'IA dans les salles de classe", avec le lancement d'un centre de formation à l'IA de 22,5 millions de dollars



L'intelligence artificielle, et plus particulièrement ChatGPT, s'apprête à transformer radicalement le paysage de l'enseignement supérieur. OpenAI, la société créatrice de l'agent conversationnel, déploie des services d'IA premium, sous le nom de ChatGPT Edu , destinés aux professeurs et aux étudiants. Cette offre permet une intégration plus profonde et personnalisée. Les professeurs peuvent désormais créer leurs propres robots de discussion (chatbots) sur mesure pour chaque cours. En téléchargeant leurs plans de cours, leurs notes, leurs présentations et même les transcriptions de leurs vidéos, ils peuvent offrir aux étudiants un tuteur virtuel spécialisé dans la matière enseignée.Cependant, une étude avait montré que les étudiants qui utilisent l'IA sont moins productifs et ont peu de chances de réussir à l'avenir. Les données montrent que les étudiants moins performants utilisent davantage l'IA pour combler leurs compétences. Mais l'IA générative encourage la tricherie et rend les étudiants paresseux et incompétents.Malgré cela, l'American Federation of Teachers, le deuxième syndicat d'enseignants américain, a récemment annoncé qu'il allait créer un centre de formation à l'intelligence artificielle pour les enseignants, grâce à un financement de 23 millions de dollars provenant de trois grands fabricants de chatbots : Microsoft, OpenAI et Anthropic.Le syndicat a déclaré qu'il prévoyait d'ouvrir la National Academy for A.I. Instruction à New York, en commençant par des ateliers pratiques pour les enseignants cet automne sur la façon d'utiliser les outils d'IA pour des tâches telles que la création de plans de cours. Randi Weingarten, présidente de la Fédération américaine des enseignants, a déclaré que l'académie de l'IA s'inspirait d'autres syndicats, comme la Fraternité unie des charpentiers, qui ont travaillé avec des partenaires industriels pour mettre en place des centres de formation à la haute technologie.Le centre de New York sera "", a déclaré Weingarten dans une interview. "Le financement de l'industrie s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les entreprises technologiques américaines pour remodeler l'éducation à l'aide de chatbots d'IA générative. Ces outils, tels que ChatGPT d'OpenAI et Copilot de Microsoft, peuvent produire des essais, des résumés de recherche et des questionnaires de classe semblables à ceux d'un être humain.En février, l'université d'État de Californie, le plus grand système universitaire des États-Unis, a déclaré qu'elle mettrait ChatGPT à la disposition de quelque 460 000 étudiants. Au printemps, les écoles publiques du comté de Miami-Dade, le troisième plus grand district scolaire des États-Unis, ont commencé à déployer l'IA Gemini de Google pour plus de 100 000 lycéens.L'administration Trump, qui a récemment gelé près de 7 milliards de dollars de financement pour les écoles, a appelé l'industrie à contribuer à l'éducation à l'IA. La Maison-Blanche a exhorté les entreprises américaines et les groupes à but non lucratif à fournir des subventions, des technologies et du matériel de formation pour les écoles, les enseignants et les étudiants. Depuis, des dizaines d'entreprises se sont engagées, dont Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, Nvidia et OpenAI.Certains dirigeants d'entreprises technologiques espèrent que l'I.A. deviendra le quatrième R. "", a déclaré Chris Lehane, responsable des affaires internationales d'OpenAI. "Cependant, certains chercheurs ont mis en garde contre le fait que les outils d'IA générative sont tellement nouveaux dans les écoles qu'il existe peu de preuves d'avantages concrets pour l'éducation - et des inquiétudes importantes concernant les risques. Une étude de Microsoft et de l'université Carnegie Mellon a montré que l'externalisation de tâches telles que la recherche et la rédaction à des chatbots d'IA peut entraver la pensée critique.Les chatbots peuvent également produire des informations fausses et plausibles, ce qui pourrait induire les élèves en erreur. Une étude récente menée par des professeurs d'école de droit a révélé que trois outils d'IA populaires commettaient des erreurs "significatives" en résumant un recueil de jurisprudence et présentaient un "risque inacceptable de préjudice" pour l'apprentissage.En outre, une étude de Linkedin sur le possible impact de l'intelligence artificielle sur les emplois a révélé que les diplômes universitaires perdront en importance au fur et à mesure de la montée en puissance de l’IA. Ce sont plutôt la capacité à communiquer, la créativité et l’adaptabilité que les recruteurs rechercheront de plus en plus. Le vice-précident de Linkedin avait souligné que les étudiants sont susceptibles d’acquérir des compétences qui pourraient devenir obsolètes une fois qu’ils auront obtenu leur diplôme.Pensez-vous que cette initiative est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?