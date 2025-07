Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que le géant technologique avait obtenu l'autorisation de l'administration Trump pour vendre à la Chine ses puces informatiques H20 de pointe utilisées pour l'IA

Ce mois-ci, le fondateur et PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a fait la promotion de l'IA à Washington, DC et à Pékin, soulignant les avantages que l'IA apportera aux entreprises et à la société dans le monde entier.Dans la capitale américaine, Jensen Huang a rencontré le président Trump et des décideurs politiques américains, réaffirmant le soutien de NVIDIA aux efforts de l'administration pour créer des emplois, renforcer les infrastructures nationales d'IA et la fabrication locale, et garantir que les États-Unis restent à la pointe de l'IA dans le monde.À Pékin, Jensen Huang a rencontré des représentants du gouvernement et de l'industrie pour discuter de la manière dont l'IA permettra d'augmenter la productivité et de multiplier les opportunités. Les discussions ont souligné comment les chercheurs du monde entier peuvent faire progresser une IA sûre et sécurisée au profit de tous.Huang a également fait le point auprès des clients, indiquant que NVIDIA déposait des demandes pour commercialiser à nouveau le GPU NVIDIA H20. Le gouvernement américain a assuré à NVIDIA que les licences seraient accordées, et NVIDIA espère commencer les livraisons prochainement. Enfin, M'Huang a annoncé un nouveau GPU NVIDIA RTX PRO entièrement conforme, "idéal pour l'IA des jumeaux numériques pour les usines intelligentes et la logistique".Comme Huang l'a souligné lors de ses visites, le monde a atteint un point d'inflexion : l'IA est devenue une ressource fondamentale, au même titre que l'énergie, l'eau et Internet. Jensen a souligné l'engagement de NVIDIA à soutenir la recherche open source, les modèles de base et les applications, qui démocratisent l'IA et donneront les moyens aux économies émergentes de toutes les régions, y compris l'Amérique latine, l'Europe, l'Asie et au-delà., a expliqué Huang aux journalistes à Washington. "