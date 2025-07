L’IA est en train de tuer la déclaration d’intention requise pour l’admission à l’université

Les implications pour les étudiants de tous domaines parmi lesquels celui de l’informatique sont profondes

France : L’utilisation de l’intelligence artificielle est interdite à Sciences Po à l’exception d’un usage pédagogique encadré par un enseignant

La Chine bloque les outils d'IA pendant les examens nationaux d'entrée à l'université pour empêcher la tricherie et garantir l'équité

La réponse de certains établissements secondaires et supérieurs aux États-Unis ? Le retour du stylo et du papier

L’intelligence artificielle au centre d’une controverse mondiale dans le secteur éducatif : bannir ou s’adapter ?



C’est une recommandation du Directeur de la formation et de la recherche :« Chères enseignantes, chers enseignants,Comme vous le savez certainement, la société Open AI a mis à disposition du grand public, en novembre 2022, un puissant générateur de langage naturel ChatGPT.Cet outil, qui a recours à l’intelligence artificielle (IA), interroge fortement les acteurs de l’éducation et de la recherche dans le monde entier sur le sujet de la fraude en général, et du plagiat en particulier. Certains Etats en ont, par ailleurs, déjà proscrit l’utilisation dans leurs établissements scolaires et universitaires.A Sciences Po, le cadre qui régit l’honnêteté intellectuelle est composé des articles 12 et 13 du règlement de scolarité et de la charte anti-plagiat.Ce cadre constitue le fondement exclusif de tout travail académique individuel et collectif, écrit et oral.L’utilisation de ChatGPT à Sciences Po, ou de tout autre outil ayant recours à l’IA est, à l’exception d’un usage pédagogique encadré par une enseignante ou un enseignant, pour l’instant strictement interdite lors de la production de travaux écrits ou oraux par les étudiantes et étudiants sous peine de sanctions qui peuvent aller jusqu’à l’exclusion de l’établissement voire de l’enseignement supérieur.Par ailleurs, les enjeux liés à ces outils de génération de langage vont inévitablement et rapidement faire évoluer les pratiques pédagogiques et les évaluations des enseignements. L’Institut des Compétences et de l’Innovation, a rédigé une note sur le sujet qui sera diffusée prochainement et vous accompagnera dans les semaines à venir.Sciences Po lance cette année le projet “Transforming Interdisciplinary Education and Research for Evolving Democracies” (TIERED), lauréat du programme d’investissement d’avenir (PIA4), et proposera dans ce cadre une conférence sur l’enseignement et la recherche du futur, dans un écosystème où l’IA prend une place de plus en plus importante.En attendant, je sais pouvoir compter sur votre engagement pour garantir aux apprentissages et diplômes une qualité fondée sur une intégrité académique rigoureuse. »Du 7 au 10 juin, plus de 13,3 millions d'élèves chinois se sont présentés aux rigoureux examens Gaokao. Il s'agit d'un concours national exigeant durant lequel chaque élève s'échine pour décrocher l'une des places limitées dans les universités chinoises. Le Gaokao interdit déjà aux étudiants d'utiliser des appareils tels que les téléphones et les ordinateurs portables pendant les épreuves qui durent plusieurs heures. Cette année, l'accès aux chatbots d'IA a été bloqué La désactivation des outils d'IA constitue un filet de sécurité supplémentaire pour empêcher la tricherie pendant la période des examens. Les entreprises chinoises spécialisées dans l'IA ont donc mis en pause certaines fonctions des chatbots pour empêcher les élèves de les utiliser pour tricher lors du Gaokao.Plusieurs outils d'IA, dont Qwen d'Alibaba et Doubao de ByteDance, ont arrêté les fonctions de reconnaissance d'images pour répondre aux questions sur les copies d'examen, tandis que Yuanbao de Tencent et Kimi de Moonshot ont entièrement suspendu les services de reconnaissance d'images pendant les heures d'examen. Les chatbots refusent de répondre aux questions sur les épreuves d'examen, ajoutant que cela n'est pas conforme aux règles.Avec un accès facile à des applications telles que ChatGPT, qui peut répondre à n'importe quelle question et rédiger des dissertations complètes à votre place, les lycéens et les étudiants ont commencé à tricher, se contentant de laisser un algorithme réfléchir et passer les examens à leur place. Il n'est donc pas surprenant que certains éducateurs aient adopté l'analogie pour tenter d'endiguer la vague d'anti-intellectualisme qui déferle sur le pays.Le Wall Street Journal a récemment fait des recherches et découvert que les ventes de cahiers bleus ont augmenté au cours de l'année écoulée. Citant des données provenant d'un certain nombre de grandes universités publiques, le journal note que les achats en gros de ces livrets ont augmenté à pas de géant depuis le lancement de ChatGPT à la fin de l'année 2022 :« Les ventes de cahiers bleus pour cette année scolaire ont augmenté de plus de 30 % à l'Université A&M du Texas et de près de 50 % à l'Université de Floride. La croissance improbable a été encore plus impressionnante à l'Université de Californie, Berkeley. Au cours des deux dernières années universitaires, les ventes de cahiers bleus au Cal Student Store ont augmenté de 80 %. La demande de cahiers bleus est soudainement en plein essor parce qu'ils contribuent à résoudre un problème qui n'existait pas jusqu'à présent sur les campus ».Pourtant, si le retour des cahiers bleus est considéré par certains comme un pas dans la bonne direction, ils ne sont certainement pas la panacée pour la grande variété de maux causés par l'utilisation de l'IA par les étudiants. Philip D. Bunn, professeur assistant au Covenant College en Géorgie, a récemment écrit sur son blog que la dissertation traditionnelle ne peut être remplacée par la dissertation en classe. Bunn écrit que « le processus de rédaction d'un article en dehors de la classe ne peut pas être simplement reproduit lors d'un examen dans un livre bleu, et quelque chose de sérieux est perdu si nous abandonnons complètement la dissertation traditionnelle, que ces dissertations soient plus analytiques, argumentatives ou basées sur la recherche ».La sortie du Directeur de la formation et de la recherche de SciencesPo intervient après que des écoles faisant partie du Département de l'éducation de la ville de New York et du système scolaire public de Seattle ont interdit aux élèves et aux enseignants d'utiliser ChatGPT pour empêcher le plagiat et la tricherie. Les mesures sont au centre d’une controverse. En effet, ChatGPT peut servir de complément à un moteur de recherche. Décider d’en interdire l’accès revient donc à faire pareil avec des plateformes sur lesquels les étudiants sont aussi susceptibles de trouver des réponses à leurs évaluations : Wikipedia, Google, etc.La contradiction en lien avec ces interdictions est même susceptible d’enfler si on prend en compte que de tels outils peuvent amener les intervenants de tous bords de la communauté informatique à aiguiser leur créativité. En effet, pour lutter contre le plagiat assisté par IA occasionné par ChatGPT d'OpenAI, un étudiant a proposé une application d'analyse de texte qui détecte s’il a été rédigé par une intelligence artificielle.Sam Altman CEO d’OpenAI qui édite cette intelligence artificielle l’adaptation aux intervenants de tous bords :« Nous allons essayer de faire certaines choses à court terme. Il y a peut-être des moyens d'aider les enseignants à être un peu plus susceptibles de détecter la sortie d'un système de type GPT, mais une personne déterminée les contournera, et je ne pense pas que ce soit quelque chose sur lequel la société puisse ou doive compter à long terme. Nous sommes simplement dans un nouveau monde maintenant. Le texte généré est quelque chose auquel nous devons tous nous adapter, et c'est bien ainsi. Nous nous sommes adaptés aux calculatrices et nous avons changé ce sur quoi nous évaluons en cours de maths. ChatGPT une version plus extrême de ce précédent tableau. Mais ses avantages sont également plus extrêmes »Source : Sfchronicles, Sciences Po Que pensez-vous de ces décisions d’interdire l’usage par les étudiants de l’intelligence artificielle ? Est-ce la bonne approche ?Bannir l’intelligence artificielle ou s’adapter : De quel bord êtes-vous ?