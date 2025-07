Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, affirme que l'armée chinoise évitera les technologies US d'IA : « Ils n'ont pas besoin des puces de Nvidia ou des piles technologiques américaines pour construire leur armée »

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, affirme que l'armée chinoise évitera les technologies d'IA américaines : « Ils n'ont pas besoin des puces de Nvidia ou des piles technologiques américaines pour construire leur armée »

Nous n'avons pas à nous inquiéter de cela, car l'armée chinoise, tout comme l'armée américaine, ne recherchera pas la technologie de l'autre pour la développer au-dessus d'elle. Ils ne peuvent tout simplement pas s'y fier. Elle pourrait, bien sûr, être limitée à tout moment.



Sans compter que la Chine dispose déjà d'une grande capacité de calcul. Il suffit de penser au nombre de superordinateurs en Chine, construits par d'incroyables ingénieurs chinois, qui sont déjà opérationnels.



Ils n'ont certainement pas besoin des puces de Nvidia ou des technologies américaines pour construire leur armée.





Ces affirmations interviennent peu de temps après que Jensen Huang a déclaré que le géant technologique avait obtenu l'autorisation de l'administration Trump pour vendre à la Chine ses puces d'IA H20. Lors d'une visite à Pékin, Jensen Huang a rencontré des représentants du gouvernement et de l'industrie pour discuter du potentiel économique de l'IA. Il a également réaffirmé son intention de continuer à approvisionner ses clients sur le marché chinois.Le PDG de Nvidia s'est entretenu le dimanche 13 juillet avec Fareed Zakaria sur CNN pour discuter de divers sujets, notamment de la course à l'IA entre les États-Unis et la Chine. Fareed Zakaria a interrogé Huang sur le consensus bipartisan précédent concernant la restriction du matériel d'IA haut de gamme à la Chine, et sur ses commentaires antérieurs selon lesquels les sanctions s'étaient retournées contre les entreprises américaines.« Priver quelqu'un de technologie n'est pas un objectif, c'est une tactique. Et cette tactique n'était pas au service de l'objectif », a déclaré Jensen Huang. « Nous aimerions que les États-Unis soient le leader mondial [en matière d'IA], il n'y a rien de mal à cette aspiration, et nous devrions certainement essayer d'y parvenir, et nous efforcer d'y parvenir. »« Notre mission, correctement exprimée... pour que l'Amérique soit leader en matière d'IA », a poursuivi Jensen Huang, « est de s'assurer que la pile technologique américaine est disponible sur les marchés du monde entier, afin que des développeurs extraordinaires, y compris en Chine, soient en mesure de s'appuyer sur [la] pile technologique américaine ».À la question de Fareed Zakaria de savoir si cela pourrait donner à l'armée et aux services de renseignement chinois « la capacité de suralimenter leurs armes avec les meilleures puces américaines », Jensen Huang a répondu :Jensen Huang doit tenir une conférence de presse à Pékin le 16 juillet. Il s'agit de sa deuxième visite cette année, après celle d'avril, au cours de laquelle il avait déclaré qu'il espérait « continuer à coopérer avec la Chine ».Toutefois, le sénateur républicain Jim Banks et la sénatrice démocrate Elizabeth Warren ont envoyé une lettre à Jensen Huang avant son voyage, lui demandant de s'abstenir de rencontrer des représentants d'entreprises qui travaillent avec l'armée et les services de renseignement de la République populaire de Chine (RPC).« Nous craignons que votre voyage en RPC ne légitime des entreprises qui coopèrent étroitement avec l'armée chinoise ou n'implique de discuter de lacunes exploitables dans les contrôles américains à l'exportation », prévient la lettre.Cette visite intervient également à la suite d'informations selon lesquelles la Chine construit actuellement d'énormes centres de données destinés à héberger plus de 115 000 GPU IA de Nvidia. Il semblerait que cela soit en contradiction directe avec les restrictions actuelles des États-Unis et de la Chine en matière d'exportation de puces concernant le matériel d'IA haut de gamme, bien que l'on ne sache pas exactement comment les GPU en question seraient acquis.Le tsar de l'IA de l'administration Trump, David Stacks, a déjà appelé à un assouplissement des réglementations de l'ère Biden concernant les puces d'IA fabriquées aux États-Unis, tandis qu'un décret réglementant les développements d'outils, de logiciels et de modèles d'IA a été rejeté au début du mandat actuel de Donald Trump.Il est certain que l'administration Trump semble voir l'IA et le matériel d'IA d'un œil plus favorable que le gouvernement américain précédent, de sorte qu'il n'est peut-être pas impensable que les deux pays puissent partager les développements de l'IA (et les puces) à leur avantage mutuel dans les années à venir.Cela dit, les États-Unis ont imposé à la Chine des droits de douane parmi les plus élevés du monde au début de l'année, et n'ont pas donné de signe de relâchement au cours des derniers mois. Il reste donc à savoir si les paroles apaisantes de Jensen Huang pourraient contribuer à améliorer les relations technologiques entre les deux pays, ou peut-être même à rétracter les sanctions existantes concernant les puces dans un avenir proche.Par ailleurs, malgré les restrictions américaines visant à freiner le secteur technologique chinois, Jensen Huang a reconnu que les entreprises chinoises, en particulier Huawei, réduisaient rapidement l'écart de performance dans le domaine des puces IA. Le PDG de Nvidia a qualifié les concurrents chinois en matière d'IA de « redoutables » , suggérant que les États-Unis pourraient ne pas conserver longtemps leur avance.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les propos du PDG de Nvidia crédibles ou pertinents ?