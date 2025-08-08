Okta présente Cross App Access pour sécuriser les agents d'IA en entreprise, offrant aux équipes IT une meilleure visibilité et un contrôle sur les connexions entre applications

Okta, lance Cross App Access, un protocole étendant 0Auth pour sécuriser les agents dIA. Cette solution offre aux équipes IT une meilleure visibilité et un contrôle sur les connexions entre applications, ainsi que sur les données accessibles par les agents. Okta collabore avec des éditeurs de logiciels indépendants pour établir un nouveau protocole ouvert, garantissant une gestion sécurisée des interactions des agents d'intelligence artificielle entre les systèmes
Actuellement, les outils dIA utilisent de plus en plus des protocoles comme MCP et A2A pour connecter modèles, données et applications en entreprise. Chaque intégration (Google Drive, Slack ) requiert une connexion manuelle et un consentement utilisateur. Ces connexions sont peu surveillées, souvent mises en place de façon manuelle et incohérente, ce qui créé des angles morts en matière de sécurité. En plus, lessor des agents dIA amplifie ces risques : accès non déterministes, actions autonomes, manipulation de données sensibles.
Dans ce contexte, Okta, une entreprise qui opère dans la gestion didentité, lance Cross App Access, un protocole étendant 0Auth pour sécuriser les agents dIA. Cette solution offre aux équipes IT une meilleure visibilité et un contrôle sur les connexions entre applications, ainsi que sur les données accessibles par les agents.
"Alors que les agents gagnent en autonomie et que les connexions se multiplient, de nouveaux défis de sécurité apparaissent", déclare Arnab Bose, Chief Product Officer, Okta Platform. "Avec Cross App Access, nous apportons plus de visibilité et contrôle sur leurs interactions. Et comme un protocole ne vaut que par son écosystème, nous collaborons avec lindustrie pour garantir un accès sécurisé et standardisé aux applications."
Cross App Access : sécuriser les agents d'IA en entreprise
Okta, en collaboration avec les principaux éditeurs de logiciels indépendants (ISV), lance Cross App Access pour leur permettre de proposer des intégrations sécurisées, prêtes à lemploi, dans un monde où lIA est omniprésente.
Disponible pour certains clients de la plate-forme Okta dès le troisième trimestre 2025, cette fonctionnalité permet aux entreprises de connecter plus efficacement leurs outils dIA à dautres applications et données, doffrir des expériences utilisateurs en supprimant les écrans de consentement répétitifs et de gérer laccès des agents IA de manière centralisée pour renforcer la sécurité et la conformité.
Par exemple, un outil dIA a besoin daccéder à une application de messagerie interne pour agir au nom dun utilisateur. Sans Cross App Access, lutilisateur doit sauthentifier via le SSO, puis approuver manuellement chaque intégration, (stockage de fichiers, gestion de projet ). Ces accès restent invisibles pour lentreprise.
Avec Cross App Access, loutil dIA demande laccès à Okta, qui vérifie les règles de sécurité de lentreprise. Si autorisé, Okta délivre un jeton que loutil présente à lapplication cible, sans intervention supplémentaire de lutilisateur. Chaque accès est enregistré et visible par lentreprise.
Enjeux pour les éditeurs de logiciels indépendants (ISV)
Les ISV fournissent des intégrations sécurisées entre applications, mais les flux actuel d'identité sont fragmentés, difficiles à maintenir et posent des risques de sécurité (prolifération de jetons, manque de visibilité). Lessor des agents IA autonomes complique encore ce paysage/
Cross App Access simplifie les intégrations et transfère la gestion des accès au fournisseur didentité (comme Okta) réduisant les risques tout en facilitant la conformité pour les clients.
Enjeux pour les entreprises
Lintégration des agents dIA dans les systèmes existants est souvent ad hoc reposant sur des jetons à longue durée de vie, des contrôles daccès dispersés et un manque de visibilité sur les accès. Cela freine ladoption de lIA et dégrade lexpérience utilisateur.
Cross App Access centralise la gestion des accès permettant aux agents dagir de manière fluide et sécurisée au nom des utilisateurs, sans compromettre la gouvernance. Cela permet une interopérabilité maîtrisée entre les systèmes et facilite ladoption de solutions dIA innovantes.
A propos dOkta
Okta sécurise l'identité, afin que chacun soit libre d'utiliser n'importe quelle technologie en toute sécurité. Ses solutions pour les clients et les employés permettent aux entreprises et aux développeurs d'utiliser la puissance de l'identité pour renforcer la sécurité, l'efficacité et la réussite, tout en protégeant leurs utilisateurs, leurs employés et leurs partenaires.
Source : Okta
