Anthropic introduit les modes d'apprentissage dans Claude, qui ne répond plus directement aux questions, mais guide plutôt l'utilisateur à travers un processus de découverte.

Anthropic a officiellement lancé une nouvelle fonctionnalité appelée « Learning Modes » (modes d'apprentissage), qui transforme la manière dont les utilisateurs interagissent avec Claude. Auparavant disponibles uniquement dans le cadre du programme pilote « Claude for Education » lancé en avril 2025, ces modes d'apprentissage guidés sont désormais accessibles à tous les utilisateurs et développeurs. En sélectionnant le nouveau style « Learning » dans l'interface de chat de Claude, les utilisateurs activent un mode dans lequel l'IA ne répond plus directement aux questions, mais guide plutôt l'utilisateur à travers un processus de découverte.
En avril 2025, la société d'IA Anthropic a annoncé le lancement de Claude for Education, une version de son chatbot conçue pour répondre aux besoins des établissements d'enseignement supérieur. Cette version est destinée à aider les universités à intégrer l'IA dans l'enseignement, l'apprentissage et les flux de travail administratifs, tout en proposant des programmes structurés aux étudiants.
Anthropic est une start-up américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021. Anthropic a développé une famille de grands modèles de langage (LLM) nommée Claude. Selon l'entreprise, elle recherche et développe l'IA afin « d'étudier ses propriétés de sécurité à la frontière technologique » et utilise ces recherches pour déployer des modèles sûrs pour le public.
Récemment, Anthropic a étendu la fonctionnalité « mode d'apprentissage » de Claude, auparavant limitée à Claude for Education, à tous les utilisateurs. Ce mode modifie le style d'interaction de Claude en guidant les utilisateurs vers leurs propres solutions à l'aide d'une approche socratique. Il peut être activé ou désactivé à tout moment à partir du menu déroulant des styles.
Parallèlement, Claude Code introduit deux nouveaux styles de sortie : Explicatif et Apprentissage. Ceux-ci sont accessibles via la commande /output-styles après la mise à jour vers la dernière version. Le mode Explicatif fournit un raisonnement étape par étape, des explications sur les compromis, les décisions architecturales et les meilleures pratiques tout au long du processus de codage. Le mode Apprentissage fonctionne comme la programmation en binôme, en insérant des commentaires #TODO et en demandant aux utilisateurs de compléter de courts segments de code.
Ces fonctionnalités visent à aider les étudiants et les développeurs à acquérir des compétences pratiques, tout en permettant aux développeurs de créer des modes personnalisés grâce au nouveau système de styles de sortie. Drew Bent, responsable de l'éducation, a déclaré qu'Anthropic espère encourager la création d'outils d'apprentissage de l'IA similaires et prévoit d'étendre davantage le mode d'apprentissage.
Claude passe du rôle de générateur de réponses à celui de compagnon d'apprentissage actif
Cette approche s'inspire de la méthode socratique : Claude répond par des questions, des incitations et des encouragements plutôt que par des solutions. L'objectif est d'aider les utilisateurs à développer leurs capacités de raisonnement et à retenir plus efficacement les connaissances. Qu'il s'agisse d'un étudiant résolvant une équation, d'un développeur déboguant du code ou d'un professionnel essayant de comprendre un concept, le nouveau style de Claude favorise la réflexion active plutôt que la consommation passive.
Ce changement positionne Claude comme un véritable partenaire d'apprentissage, et non plus seulement comme un chatbot, marquant ainsi une évolution dans l'objectif et le rôle de l'IA conversationnelle dans les contextes éducatifs et de formation.
Cette sortie s'inscrit dans le cadre de la pression concurrentielle exercée par OpenAI et Google
Le moment choisi pour cette sortie reflète la concurrence croissante autour de l'éducation assistée par l'IA. Quelques semaines plus tôt, OpenAI a lancé le mode Étude dans ChatGPT, permettant aux utilisateurs d'interagir avec le contenu dans un format structuré et axé sur les questions. Peu après, Google a ajouté l'apprentissage guidé à son IA Gemini, mettant l'accent sur l'apprentissage adaptatif pour les étudiants et les professionnels.
Les modes d'apprentissage d'Anthropic suivent la même tendance, mais conservent une tonalité distincte : au lieu d'un contenu pédagogique ou de leçons ludiques, Claude engage un dialogue réflexif, conçu pour simuler un échange intellectuel. Ce format est particulièrement attrayant pour ceux qui cherchent à comprendre des concepts par la pensée critique plutôt que par la mémorisation.
En étendant cette fonctionnalité à tous les utilisateurs, et non seulement aux enseignants ou aux établissements scolaires, Anthropic supprime les obstacles à son adoption et invite un public plus large à explorer le potentiel de Claude en tant que compagnon d'apprentissage.
Comment fonctionnent les modes d'apprentissage dans la pratique
L'utilisation du mode d'apprentissage de Claude est simple. Dans toute conversation avec Claude, les utilisateurs peuvent cliquer sur le sélecteur de style et choisir « Apprentissage » parmi les préréglages disponibles. Une fois sélectionné, Claude modifie complètement son approche de communication : il peut commencer par clarifier les questions, décomposer les idées complexes en invites plus petites et souvent retarder la réponse finale jusqu'à ce que l'utilisateur s'engage dans le processus de raisonnement.
Cette interaction guidée s'étend également à Claude Code, l'environnement de codage basé sur CLI. Les développeurs qui utilisent Claude dans une session de terminal ou d'IDE peuvent activer le même style à l'aide de la commande slash /output-style Learning. Dans cette configuration, Claude s'abstient de déverser des blocs de code entiers. Au lieu de cela, il insère des marqueurs #TODO, des extraits partiels et des suggestions en ligne, encourageant les développeurs à réfléchir et à terminer le travail par eux-mêmes.
Le mode d'apprentissage n'est donc pas seulement une modification du ton ou des invites, c'est un changement dans l'ensemble du contrat d'interaction entre l'humain et l'IA.
Implications pour le marché et perspectives d'adoption
Les modes d'apprentissage de Claude offrent à Anthropic un nouvel angle dans le paysage concurrentiel des outils d'IA éducatifs et professionnels. Cette fonctionnalité est particulièrement pertinente pour les plateformes de tutorat, les apprenants en autodidactes, les établissements universitaires et les programmes de formation internes des entreprises. Dans ces contextes, il existe une demande croissante pour une IA qui ne se contente pas de donner des réponses, mais qui cultive la compréhension.
En rejoignant ChatGPT et Gemini dans cet espace, Claude évite de prendre du retard en termes de fonctionnalités et établit sa propre identité pédagogique. Les développeurs qui intègrent Claude via l'API peuvent désormais proposer des dialogues structurés dans des applications éducatives et des flux d'intégration, ce qui confère à la plateforme une utilité plus large que celle d'un simple chat polyvalent.
À l'avenir, la prochaine étape consistera probablement à personnaliser les modes d'apprentissage, Claude pouvant adapter sa stratégie de questionnement au niveau de compétence de l'utilisateur, à ses connaissances dans un domaine donné ou à ses commentaires au fil du temps. Si la version actuelle est impressionnante par son ampleur, l'avantage concurrentiel pourrait dépendre de la rapidité avec laquelle Anthropic mettra en place des fonctionnalités d'apprentissage affinées, multimodales et adaptées aux programmes scolaires.
Cette annonce intervient après qu'Anthropic avait annoncé que Claude Code, son assistant IA, supportait maintenant les hooks. Les hooks permettent un contrôle déterministe du comportement de Claude, en s'assurant que certaines actions se produisent toujours plutôt que de compter sur le LLM pour choisir de les exécuter. Anthropic avait noté que les hooks exécutent des commandes shell avec vos autorisations d'utilisateur complètes sans confirmation.
