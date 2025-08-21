Precisely et Opendatasoft s'associent pour offrir à l'entreprise moderne des données fiables et prêtes pour l'IA, la nouvelle marketplace s'intégrera à la Precisely Data Integrity Suite

Precisely, un acteur mondial de l'intégrité des données, annonce un nouveau partenariat technologique stratégique avec Opendatasoft, l'un des principaux fournisseurs de solutions de marché de données. Ensemble, ils fourniront une marketplace de données intégrée conçue pour simplifier l'accès à des données fiables et prêtes pour l'IA dans les entreprises et les équipes, de manière transparente et conforme aux exigences de gouvernance.
Un récent rapport du MIT a révélé que 95 % des projets pilotes d'IA générative en entreprise échouent, en raison de difficultés de développement en interne, d'objectifs flous, de données de mauvaise qualité et d'un engouement excessif. Les outils prêts à l'emploi des fournisseurs réussissent plus souvent, avec un taux de réussite de 20 à 30 %. Pour prospérer, les entreprises doivent donner la priorité aux solutions éprouvées, à la gouvernance des données et à des objectifs alignés pour créer de la valeur à long terme. En y regardant de plus près, les conclusions du MIT concordent avec des analyses plus larges du secteur.
Par exemple, un rapport du CIO publié en début d'année indiquait que 88 % des projets pilotes d'IA n'aboutissaient jamais à la production, attribuant cela à des objectifs peu clairs, à une préparation insuffisante des données et à un manque d'expertise. Les entreprises lancent souvent ces initiatives avec un enthousiasme alimenté par le battage médiatique, mais échouent sur des éléments fondamentaux tels que des ensembles de données propres et accessibles, essentiels à la formation de modèles fiables. Sans une infrastructure de données robuste, les résultats de l'IA générative peuvent être irréguliers, ce qui conduit à un abandon rapide.
De nombreuses organisations ont encore du mal à fournir des données à jour et fiables aux utilisateurs de leur entreprise qui en ont besoin pour prendre des décisions critiques. Même avec des investissements solides dans les données, les jeux de données peuvent rester cloisonnés dans des systèmes disparates, difficiles à trouver et encore plus complexes à vérifier. Les utilisateurs professionnels finissent par attendre les équipes informatiques ou de données, les initiatives d'IA stagnent en raison d'un manque de données fiables et les équipes de conformité sont confrontées à des pressions croissantes en matière d'audits et de gouvernance.
La nouvelle marketplace de données s'intégrera à la Precisely Data Integrity Suite pour résoudre ces défis en combinant les capacités robustes de gestion des données de la suite avec l'expérience intuitive et en libre-service de la plateforme de partage de données d'Opendatasoft. Cette combinaison puissante garantira que les produits de données précis, cohérents et contextuels sont non seulement bien gérés en coulisses, mais qu'ils sont également faciles à découvrir, à utiliser et à partager au sein de l'organisation, avec des partenaires ou même via des canaux publics. Il en résulte une accessibilité améliorée, une adoption plus rapide et une expérience fluide qui prend en charge les besoins de conformité et de partage de données à l'échelle de l'entreprise.
« Nos clients communs constatent déjà les avantages d'avoir tous leurs produits de données en un seul endroit ; sécurisés, consultables et prêts à l'emploi, déclare Franck Carassus, CSO et co-fondateur d'Opendatasoft. Avec Precisely, nous leur permettons de soutenir un partage et une consommation accrue des données par les utilisateurs professionnels, en débloquant de nouvelles opportunités pour l'IA et l'analytique, et en maximisant le retour sur investissement dans les données. »
Moderniser les écosystèmes de données pour une IA plus performante
Ce partenariat s'inscrit dans la mission de Precisely, qui consiste à aider les organisations à créer des écosystèmes de données évolutifs qui modernisent les plateformes existantes, accélèrent l'adoption du cloud et s'adaptent à l'évolution des architectures de données. En créant une base flexible pour l'IA, l'analyse et l'automatisation, les clients peuvent améliorer leur efficacité opérationnelle, réduire les coûts et accélérer le délai d'obtention d'informations.
« Les efforts de modernisation de nos clients sont aussi variés que les environnements qu'ils transforment, ajoute Chris Hall, Chief Product Officer chez Precisely. Nous aidons nos clients à unifier leurs environnements de données et technologiques grâce à des intégrations approfondies avec des partenaires stratégiques, notamment Opendatasoft et d'autres leaders du marché tels que AWS, Microsoft, Snowflake et Databricks. Nous garantissons ainsi l'agilité et l'innovation sans sacrifier le contrôle, la conformité ou l'intégrité des données. »
Qu'il s'agisse de migrer des systèmes vers le cloud, de repenser l'architecture des données ou d'améliorer la gestion des données, la modernisation ne peut réussir que lorsque l'infrastructure est mise à l'échelle pour répondre à l'évolution des besoins. Precisely permet aux organisations de se moderniser avec intelligence et résilience, ce qui leur permet de créer les architectures de données modernes nécessaires pour prendre en charge les marchés de données dynamiques et l'accès en libre-service dans toute l'entreprise.
Cette annonce intervient dans un contexte d'investissements frénétiques des entreprises dans l'intelligence artificielle (IA), où les dirigeants investissent des milliards dans des technologies promises à révolutionner leurs activités. Cependant, selon Gartner, au moins 30 % des projets d'IA générative (GenAI) seront abandonnés après la validation du concept d'ici la fin de 2025, en raison de la mauvaise qualité des données, de l'inadéquation des contrôles des risques, de l'escalade des coûts ou d'une valeur commerciale peu claire. Un analyste chez Gartner a déclaré : "Après le battage médiatique de l'année dernière, les dirigeants sont impatients de voir les retours sur les investissements dans la GenAI, mais les organisations ont du mal à prouver et à réaliser la valeur. À mesure que la portée des initiatives s'élargit, le fardeau financier du développement et du déploiement des modèles de GenAI se fait de plus en plus sentir."
À propos d'Opendatasoft
Opendatasoft est le leader de la démocratisation des données. La solution de marché de produits de données SaaS permet aux entreprises de créer de la valeur commerciale en fournissant un accès centralisé, sécurisé et en libre-service aux ressources et aux produits de données. Opendatasoft permet aux organisations d'accélérer la création de valeur et l'impact commercial en déployant des places de marché internes, écosystémiques et publiques à grande échelle en un temps record, en partageant efficacement les données avec les humains et l'IA. Cela permet de réduire les coûts, d'améliorer l'efficacité, de créer de nouvelles sources de revenus, d'atténuer les risques et de gérer les crises. Opendatasoft permet la centralisation des données, en aidant les organisations à utiliser les données pour transformer fondamentalement leur fonctionnement et leurs opérations.
À propos de Precisely
En tant que fournisseur mondial d'intégrité des données, Precisely veille à ce que vos données soient précises, cohérentes et contextuelles. Son portefeuille, y compris la Precisely Data Integrity Suite, permet d'intégrer vos données, d'en améliorer la qualité, d'en régir l'utilisation, de géocoder et d'analyser les données de localisation, et de les enrichir avec des jeux de données complémentaires pour prendre des décisions métiers en toute confiance. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 95 du Fortune 100, font confiance aux logiciels, aux données et aux services stratégiques de Precisely pour alimenter les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analyse.
Sources : Opendatasoft, Precisely
