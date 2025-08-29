Apple aurait envisagé d'acquérir les sociétés d'IA Mistral AI et Perplexity pour accélérer les projets d'Apple en matière d'IA, mais l'acquisition de l'une de ces entreprises coûterait des milliards de $

Apple aurait été en pourparlers concernant l'acquisition éventuelle des sociétés d'IA Mistral AI et Perplexity. L'acquisition de l'une de ces entreprises coûterait des milliards de dollars à Apple. Historiquement, l'entreprise réalise rarement des achats d'une telle ampleur. Bien que la société ait déjà acquis sept petites start-ups cette année, Tim Cook a déclaré qu'il était également ouvert à des acquisitions plus importantes si celles-ci pouvaient accélérer les projets d'Apple en matière d'IA.
Les récents développements autour de lintelligence artificielle (IA) intégrée dans les produits Apple, notamment Siri, soulèvent des questions sur la capacité de lentreprise à tenir ses promesses en matière dinnovation technologique. Alors quApple avait mis en avant des fonctionnalités dIA avancées comme un argument clé pour ses nouveaux produits, le retard dans leur déploiement a non seulement impacté la confiance des investisseurs, mais aussi le moral de léquipe en charge de Siri.
Selon des rapports internes, le directeur de la division Siri, Robby Walker, a reconnu léchec de léquipe à respecter les délais, qualifiant la situation de « moche » et admettant que les employés se sentaient frustrés et embarrassés. Ce sentiment est dautant plus exacerbé par le fait que les campagnes marketing dApple avaient déjà mis en avant des fonctionnalités qui ne sont toujours pas disponibles, créant un décalage entre les attentes des utilisateurs et la réalité.
Dans ce contexte, des sources internes à l'entreprise ont rapporté qu'Apple aurait été en pourparlers concernant l'acquisition éventuelle des sociétés d'IA Mistral AI et Perplexity. Eddy Cue, responsable de la division services, serait particulièrement favorable à un tel accord. D'autres cadres supérieurs, dont Craig Federighi, responsable des logiciels, seraient plutôt favorables au développement en interne de la technologie d'IA d'Apple.
Mistral AI est une start-up française fondée en 2023 qui travaille sur des modèles de langage dits « open-weight ». Ces modèles sont plus petits, plus rapides et plus faciles à mettre en uvre que de nombreux systèmes concurrents, tout en offrant des performances élevées pour des tâches complexes telles que la programmation et le raisonnement. L'entreprise se présente comme une alternative européenne à des acteurs américains tels qu'OpenAI et Anthropic.
En mars, les déclarations du PDG de Mistral AI ont montré la vision de la startup. Selon Arthur Mensch, lIA pourrait entraîner une croissance à deux chiffres du PIB de chaque pays. Accompagné du PDG de NVIDIA, Jensen Huang, les deux ont convenu que chaque pays devait trouver une stratégie nationale en matière d'IA et développer ses propres capacités dans ce domaine. Si les avantages de l'IA sont indéniables, les implications pour l'économie mondiale ne sont pas aussi simples et directes qu'on pourrait le croire.
Perplexity est basée aux États-Unis et développe un service de recherche et de réponse qui combine des modèles d'IA avec l'indexation web en temps réel. Cette technologie fournit des réponses orientées vers la conversation avec des références sources et vise à offrir une alternative à Google.
L'acquisition de l'une de ces entreprises coûterait des milliards de dollars à Apple. Historiquement, l'entreprise réalise rarement des achats d'une telle ampleur. On peut citer comme exemples Beats (3 milliards de dollars) et la division modem d'Intel (1 milliard de dollars). Si l'accord de 20 milliards de dollars avec Alphabet, qui fait de Google le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple, est annulé par les tribunaux américains, un investissement dans une entreprise de recherche IA pourrait encore s'avérer nécessaire. Il est frappant de constater que c'est Perplexity qui tente aujourd'hui d'acquérir Google Chrome pour 34,5 milliards de dollars.
Dans le même temps, le PDG Tim Cook a indiqué fin juillet, lors de la présentation des résultats trimestriels, qu'Apple était prêt à investir davantage pour rattraper son retard dans le domaine de l'intelligence artificielle. Selon lui, cet objectif peut être atteint en construisant des centres de données supplémentaires ou en acquérant un acteur plus important du secteur. Des concurrents tels que Google et Microsoft dépensent actuellement des dizaines de milliards de dollars par an dans l'IA et les infrastructures, tandis qu'Apple a jusqu'à présent mené une stratégie prudente et s'est appuyé en partie sur des centres de données externes.
Bien que la société ait déjà acquis sept petites start-ups cette année, Cook a déclaré qu'il était également ouvert à des acquisitions plus importantes si celles-ci pouvaient accélérer les projets d'Apple en matière d'IA.
