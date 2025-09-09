Precisely dévoile des agents IA et un Copilote pour la Data Integrity Suite, conçus pour offrir aux entreprises une intégrité des données autonome, mais entièrement contrôlée

Precisely, acteur mondial de l'intégrité des données, annonce sa stratégie visant à étendre la Precisely Data Integrity Suite avec une nouvelle génération d'agents IA et un Copilote contextuel, conçus pour offrir aux entreprises du monde entier une intégrité des données autonome, mais entièrement contrôlée. Conçues pour fonctionner dans des environnements hybrides et multicloud complexes, ces innovations permettront aux organisations de garantir l'exactitude, la cohérence et la contextualisation des données en automatisant et en optimisant les processus de gestion des données sans intervention humaine constante., explique Chris Hall, Chief Product Officer chez Precisely.Les agents IA de la Precisely Data Integrity Suite automatiseront de manière proactive les aspects critiques de l'intégrité des données, tout en s'alignant sur les priorités de chaque organisation en matière de sécurité, de conformité et d'exploitation. Ils agiront de façon autonome, dans les paramètres définis par le client, en veillant à ce que chaque action soit explicable et traçable. À mesure que de nouveaux agents seront introduits, la coordination et linteropérabilité de leurs fonctions renforceront encore leur efficacité, permettant de fournir des données fiables à grande échelle et douvrir de nouvelles perspectives pour des prises de décision plus rapides et plus sûres.La première vague d'agents se concentrera sur les besoins fondamentaux en matière d'intégrité des données :En complément des agents IA, Precisely met en place un Copilote doté d'une interface en langage naturel qui comprend les subtilités de l'intégrité des données. Conçu à la fois pour les utilisateurs techniques et métiers, le Copilote traduira des tâches traditionnellement complexes en interactions guidées et personnalisées. Cela permet ainsi de déléguer du travail à l'IA tout en conservant un contrôle humain, tout en en améliorant l'accessibilité et en accélérant les résultats.Toutes les capacités des agents s'appuieront sur l'écosystème Precisely AI pour l'intégrité des données, qui relie des données fiables et de haute qualité aux modèles, outils et plateformes IA choisis par chaque client. Conçu pour offrir flexibilité, transparence et contrôle à l'échelle de l'entreprise, l'écosystème prend en charge plusieurs approches de l'IA, du machine learning à l'IA générative et agentique, tout en offrant des fonctionnalités telles que des pistes d'audit, le paramétrage des fonctions et le fonctionnement coordonné de plusieurs agents dans la Data Integrity Suite. Cela garantit que les processus basés sur l'IA restent alignés sur les priorités métiers, les exigences réglementaires et les politiques de sécurité.En début dannée, Precisely a élargi son écosystème IA avec un serveur Model Context Protocol (MCP), permettant aux applications d'IA d'accéder à des informations géographiques fiables et à de riches jeux de données sur les propriétés, les emplacements et les consommateurs, le tout en langage naturel. Basé sur la norme MCP open source d'Anthropic, il connecte les API de la Data Integrity Suite aux principales interfaces de modèles de langage, simplifiant l'intégration et fournissant des données contextualisées de haute qualité directement aux flux d'IA. Cela améliore les performances des modèles, ancre les résultats dans des conditions réelles et accélère le développement d'applications précises, explicables et exploitables, y compris les agents IA.En combinant automatisation, explicabilité et gouvernance avec ses nouveaux agents IA Data Integrity Suite, Precisely façonne l'avenir de la manière dont les organisations assurent la fiabilité de leurs données à grande échelle. Ces nouveaux agents permettront aux entreprises de passer de la gestion des problèmes liés aux données à une exploitation sereine de celles-ci comme moteur de croissance stratégique et d'innovation.En tant que fournisseur mondial d'intégrité des données, Precisely veille à ce que vos données soient précises, cohérentes et contextuelles. Son portefeuille, y compris la Precisely Data Integrity Suite, permet d'intégrer vos données, d'en améliorer la qualité, d'en régir l'utilisation, de géocoder et d'analyser les données de localisation, et de les enrichir avec des jeux de données complémentaires pour prendre des décisions métiers en toute confiance. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 95 du Fortune 100, font confiance aux logiciels, aux données et aux services stratégiques de Precisely pour alimenter les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analyse.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?