OpenAI et Microsoft ont annoncé avoir signé un nouvel accord qui marque la première étape vers la révision des termes de leur partenariat de longue date, récemment détérioré.

En décembre 2024, Google a demandé au gouvernement américain de rompre l'accord exclusif de Microsoft pour héberger la technologie d'OpenAI sur ses serveurs cloud. La conversation a eu lieu après que la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis a interrogé Google sur les pratiques commerciales de Microsoft dans le cadre d'une enquête plus large. En janvier 2025, un rapport a révélé que Microsoft, qui était auparavant le fournisseur exclusif de capacité cloud d'OpenAI, n'occupera plus cette fonction. Cependant, Microsoft conserve une position favorable auprès de la startup d'IA, ayant le "droit de premier refus" lorsqu'OpenAI cherche à obtenir une capacité supplémentaire.
Puis en mars 2025, un nouveau rapport a indiqué que Microsoft est en train de développer ses propres modèles axés sur le raisonnement et teste des modèles tiers. Microsoft aurait testé les modèles de DeepSeek, Meta et xAI d'Elon Musk dans son chatbot Copilot. Le rapport indique que Microsoft envisage de rompre ses liens avec OpenAI et de se débarrasser de sa dépendance excessive aux technologies de la startup. Microsoft a déjà exprimé des plaintes concernant le modèle GPT-4 d'OpenAI, jugé trop coûteux et pas assez rapide pour répondre aux questions des utilisateurs. En outre, Microsoft semble également vouloir se débarrasser de ce partenariat pour éviter des poursuites judiciaires.
Récemment, OpenAI et Microsoft ont tous deux annoncé avoir signé un nouvel accord préliminaire qui marque la première étape vers la révision des termes de leur partenariat de longue date. Les deux parties ont pris des mesures importantes qui sortaient de l'ordinaire dans leur accord de partenariat, ce qui a amené le secteur à se demander si elles étaient toujours en bons termes. L'une de ces mesures concernait Microsoft, qui aurait discuté avec Anthropic, un concurrent d'OpenAI, de l'utilisation de son modèle d'IA Claude pour alimenter les fonctionnalités de son Office 365 Copilot.
OpenAI et Microsoft ont publié une déclaration commune révélant que les deux sociétés ont signé un nouvel accord préliminaire axé sur un « protocole d'accord non contraignant (MOU) pour la prochaine phase de notre partenariat ». Les deux sociétés ont déclaré que, bien que ce nouveau protocole d'accord ne précise encore rien, elles s'efforcent de finaliser l'accord pour l'avenir de leur partenariat. Selon le communiqué, les deux sociétés s'efforcent de finaliser les termes contractuels « dans un accord définitif » relatif à leur partenariat existant, qui a été renouvelé l'année dernière.
Voici notamment le communiqué d'OpenAI :
OpenAI et Microsoft ont signé un protocole d'accord non contraignant (MOU) pour la prochaine phase de notre partenariat. Nous travaillons activement à la finalisation des termes contractuels dans le cadre d'un accord définitif. Ensemble, nous restons déterminés à fournir les meilleurs outils d'IA pour tous, en nous appuyant sur notre engagement commun en faveur de la sécurité.
OpenAI et Microsoft n'ont encore communiqué aucune information concrète sur la nature de ce nouveau développement, mais des spéculations et des rapports affirment que les relations entre les deux sociétés se sont détériorées. Les spéculations précédentes faisaient état de tensions croissantes entre OpenAI et Microsoft, d'autant plus que les deux entreprises se tournent vers d'autres partenaires pour leurs technologies.
Tout d'abord, OpenAI est connu pour avoir récemment conclu un accord avec Oracle pour ses besoins en matière d'infrastructure d'IA et d'hébergement cloud, ainsi que pour avoir rejoint l'initiative Project Stargate, d'une valeur de 500 milliards de dollars. D'autre part, Microsoft s'est tourné vers des entreprises telles que Meta, xAI, DeepSeek et, plus récemment, Anthropic, afin d'étudier les modèles et les technologies d'IA permettant d'alimenter des plateformes telles qu'Azure, Office 365 et Copilot.
Microsoft reste le plus grand soutien d'OpenAI, le géant du logiciel basé à Redmond étant également l'un de ses plus anciens partenaires, leur relation ayant débuté en 2019. Depuis lors, Microsoft a déjà investi 13 milliards de dollars dans la société de Sam Altman pour développer une technologie d'intelligence artificielle générative, et 1 milliard de dollars supplémentaires étaient prévus pour 2024.
Bien que Microsoft reste un actionnaire important de l'entreprise, celle-ci n'a obtenu qu'un siège d'observateur l'année dernière, dans le contexte du licenciement et de la réintégration de Sam Altman. Cependant, Microsoft a renoncé à ce siège en raison de la surveillance réglementaire dont fait l'objet l'entreprise, mais elle a conservé ses investissements dans OpenAI et n'a pas modifié les termes de son partenariat.
En effet, en avril, le PDG de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, a déclaré que l'entreprise n'a pas l'intention de jouer un rôle de pionner dans la course à l'IA générative. Il a déclaré que Microsoft préfère laisser ce rôle aux constructeurs de modèles d'IA « frontières » comme OpenAI ou Anthropic. D'après lui, cette stratégie est plus avantageuse et moins coûteuse en ressources financières et en infrastructures. Microsoft laisse donc son partenaire OpenAI brûler de l'argent pour créer des modèles de base, puis s'appuie sur ses succès. Toutefois, Microsoft est à la traîne par rapport à ses concurrents et son assistant d'IA Copilot a été mal accueilli jusqu'à présent.
Si l'annonce récente a rassuré le secteur sur la poursuite de leur partenariat et sur le caractère non contraignant de leur dernier accord, beaucoup se demandent ce qu'il adviendra de leur relation, alors que les deux parties cherchent d'autres partenaires.
Sources : Annonce d'OpenAI, Annonce de Microsoft
