La taille du marché de l'IA devrait atteindre un taux de croissance annuel de 32,9 % : les entreprises utilisent l'IA pour les articles de blog et les publications sur les réseaux sociaux.

Si l'adoption de l'IA semble différente de toutes les révolutions technologiques que vous avez pu connaître auparavant (mobile, réseaux sociaux, cloud computing, etc.), c'est en fait le cas, d'après un un rapport de la société de capital-risque Bond de 340 pages dans lequel le mot « sans précédent » est utilisé sur 51 pages, pour décrire la vitesse à laquelle l'IA est développée, adoptée, dépensée et utilisée, graphiques à l'appui.
Si les Français apparaissent moins enthousiastes que leurs voisins européens, ils sont surtout plus attentifs et vigilants sur les usages de lIA en entreprise. En France, le mouvement est dabord porté par les PME, plus mobilisées que les grandes entreprises. Les salariés français se distinguent par une forte exigence de sécurité, de fiabilité et de responsabilité dans ladoption de lIA. En effet, selon un rapport de Cegid, 58 % des salariés français déclarent avoir déjà utilisé lIA au travail, contre 66 à 73 % chez leurs voisins européens.
Alimentée par le big data, l'IA a un impact sur notre vie quotidienne et remodèle le secteur des affaires et l'économie mondiale. Nous interagissons avec elle tous les jours, souvent sans même nous en rendre compte. Trois ans après la première version de ChatGPT, il est clair que cette technologie est là pour rester.
Dans ce contexte, un nouveau rapport de Synthesia rassemble plus de 150 statistiques mondiales sur le marché de l'IA provenant de différentes sources fiables. Dans son rapport, Synthesia a examiné des enquêtes exclusives, des articles de recherche rédigés par des universités, des rapports sur les tendances statistiques et des témoignages de première main d'experts dans divers domaines. Le rapport partage des perspectives intéressantes sur la croissance de l'IA, la taille du marché et la manière dont les entreprises l'utilisent pour le marketing, le développement de produits ou l'engagement des employés. En outre, les statistiques reflètent sans doute la façon dont les employés et les consommateurs perçoivent les capacités et l'adoption de l'IA.
Voici les statistiques les plus révélatrices sur l'IA, selon Synthesia :
- Le nombre d'entreprises spécialisées dans l'IA dans le monde a presque doublé depuis 2017, ce qui montre la croissance explosive du marché de l'IA.
- 25 % des 67 200 entreprises spécialisées dans l'IA sont situées aux États-Unis.
- Le financement des start-ups spécialisées dans l'IA a atteint 103 milliards de dollars en 2024.
- La recherche Google affiche 9,43 milliards de résultats pour « IA » (ce qui est beaucoup si l'on considère que « Tiktok » n'en affiche que 5,7 milliards).
- Google Scholar affiche 7,42 millions de résultats pour « intelligence artificielle ».
- Les vidéos sur les outils d'IA génératives ont été visionnées plus de 1,7 milliard de fois sur YouTube en 2023.
- NVIDIA pourrait livrer 1,5 million d'unités de serveurs IA par an d'ici 2027.
- Les serveurs IA de NVIDIA nécessitent au moins 85,4 térawattheures d'électricité par an (soit environ la consommation des Pays-Bas).
- Un module de formation à l'IA peut nécessiter plus d'électricité que 100 foyers américains en un an.
- 63 % des spécialistes du marketing ont déclaré que la plupart de leur contenu en 2024 proviendrait de l'IA générative.
- Plus de la moitié des spécialistes du marketing (56 %) affirment que le contenu généré par l'IA générative est plus performant que le contenu humain.
- 66 % des 135 000 personnes aux États-Unis qui utilisent le terme « IA » dans leur biographie sur les réseaux sociaux sont des hommes.
- Les premières publications des femmes sur l'IA ont bondi de 93 % au cours de la dernière décennie.
- Seules 23 % des 133 082 personnes à la pointe de l'innovation en matière d'IA sont des femmes.
- 22 % des talents féminins mondiaux en matière d'IA se trouvent aux États-Unis, suivis par le Royaume-Uni et l'Allemagne.
- Taïwan (36 %) et l'Australie (26 %) ont les pourcentages les plus élevés de femmes dans l'IA au sein de leurs écosystèmes.
Taille actuelle du marché de l'IA et indicateurs de croissance
Le marché de l'IA continue de croître rapidement en 2025. Après une année record en matière de financement (les investissements dans l'IA ont augmenté de 62 % pour atteindre 110 milliards de dollars en 2024, alors même que le financement global des start-ups a diminué), la dynamique se poursuit cette année.
Les entreprises de tous les secteurs utilisent le deep learning, une technologie fondamentale de l'intelligence artificielle, et les prévisions indiquent une symbiose entre l'IA, le cloud computing et les technologies émergentes telles que le Web3 et le métaverse.
Les estimations de la valeur du marché mondial de l'IA sont les suivantes :
- 279,22 milliards de dollars en 2024.
- 1 810 milliards de dollars d'ici 2030.
- De 2022 à 2030, la taille du marché de l'IA devrait atteindre un taux de croissance annuel de 32,9 %.
- Grâce aux technologies d'IA, au Web3 et au métaverse, le marché mondial du cloud computing atteindra 2 297,37 milliards de dollars d'ici 2032 (taux de croissance annuel composé de 17 %).
Les employés les plus ouverts à l'utilisation des technologies d'IA se trouvent en :
- Amérique latine (48 %)
- Asie-Pacifique et Japon (46 %)
- Europe, Moyen-Orient et Afrique (38 %)
- Amérique du Nord (36 %)
L'impact potentiel du marché de l'IA générative est estimé comme suit :
- Élevé dans les domaines de l'apprentissage en ligne, de l'électronique, des hautes technologies, du commerce électronique et des logiciels (> 50 % de la main-d'uvre potentiellement exposée).
- Moyen dans les domaines des services financiers, de la vente au détail, de la distribution, des biens de consommation courante, des soins de santé et des sciences de la vie (20 à 30 % de la main-d'uvre potentiellement exposée).
- Faible dans les domaines de la fabrication, de l'énergie, des services publics et des services juridiques (< 20 % de la main-d'uvre potentiellement exposée).
Comment l'IA améliore la formation des employés
Les entreprises prévoient que 44 % des compétences de base des travailleurs seront bouleversées d'ici 2027. Heureusement, les nombreux outils fournis par le marché de l'IA aident les entreprises à répondre aux demandes de perfectionnement et de reconversion professionnelle, en générant rapidement des supports de formation attrayants.
Les professionnels de la formation et du développement que nous avons interrogés affirment que les créateurs de vidéos peuvent vous faire gagner une semaine de travail entière, mais le temps est un atout pour vos opérations commerciales. Vous économiserez encore plus d'argent en créant des formations évolutives et personnalisées avec moins de ressources.
Les principaux avantages perçus par les créateurs de cours vidéo basés sur l'IA sont les suivants :
- Réduction du temps de production (78,8 %)
- Réduction des coûts de production (44,1 %)
- Les employés gagnent 34 % de leur temps, soit 45 heures par mois, grâce aux outils de production vidéo basés sur l'IA.
- 42 % des responsables L&D ont remplacé la production vidéo traditionnelle par l'IA.
Les responsables L&D qui créent ou mettent en uvre des vidéos de formation basées sur l'IA ont remarqué :
- Des taux d'achèvement des cours plus élevés (57 %)
- Une durée moyenne d'achèvement plus courte (60 %)
- Des scores de satisfaction d'apprentissage plus élevés (68 %)
- ChatGPT peut améliorer la productivité individuelle jusqu'à 40 %, principalement en permettant un gain de temps.
- La productivité générale des employés peut augmenter de 30 % lorsque des systèmes d'IA sont utilisés.
- L'automatisation dans les services informatiques permet de gagner en moyenne 1,9 heure par semaine et par employé.
Adoption de l'IA dans les entreprises
En 2024, 71 % des employés étaient préoccupés par l'adoption de l'IA. En fait, 48 % des personnes interrogées étaient plus préoccupées aujourd'hui qu'en 2023.
Cette inquiétude croissante survient alors que les entreprises entrent sur le marché de l'IA et que les employés doivent apprendre à utiliser de nouveaux outils et logiciels. L'adoption de l'IA et le sentiment à son égard varient selon les générations, les rôles professionnels et même les attentes des personnes.
- Plus de 90 % des principaux prestataires de services ont utilisé l'IA tout au long de la chaîne de valeur des talents.
- En moyenne, un tiers des employés travaillent déjà avec des solutions d'IA.
- L'adoption de l'IA par génération est de 31 % pour la génération Z, 37 % pour la génération Y, 28 % pour la génération X et 20 % pour les baby-boomers.
- L'adoption de l'IA par les parties prenantes de l'organisation est de 52 % pour les ingénieurs, 49 % pour les cadres supérieurs, 40 % pour les professionnels et 38 % pour les cadres intermédiaires.
- 25 % des responsables de la veille concurrentielle utilisent l'IA pour les aider dans leur travail, et 56 % prévoient de commencer à le faire.
- Le niveau de confort vis-à-vis de l'adoption de l'IA est élevé pour 65 % des cadres supérieurs, 53 % des employés engagés, 46 % des managers et 30 % des employés désengagés.
Les employés souhaitent que l'IA et les assistants personnels numériques les aident dans les domaines suivants :
- Rédaction (61 %)
- Assistance personnelle (51 %)
- Requêtes internes sur le lieu de travail (46 %)
- Évaluation des performances (37 %)
- Entretiens d'embauche (29 %).
- 24 % des spécialistes du marketing affirment que l'IA appliquée au service client est la plus utile pour leur entreprise.
- 62 % des professionnels considèrent que l'IA est importante pour leur marketing.
- 6 utilisateurs d'IA et d'automatisation sur 10 exploitent l'apprentissage profond pour améliorer l'analyse des données.
- 38 % de ceux qui n'ont pas encore utilisé l'IA prévoient de le faire en 2024.
- Les cas d'utilisation les plus réussis de l'IA sont la recherche (33 %), la création de contenu (31 %) et l'analyse et le reporting des données (30 %).
- Plus de 4 milliards d'utilisateurs mobiles utilisent la recherche vocale alimentée par l'IA.
- D'ici 2027, au moins une entreprise mondiale sera confrontée à une interdiction de déploiement de l'IA en raison d'une non-conformité en matière de protection des données ou de gestion de l'IA.
- 86 % des DSI prévoient d'augmenter leurs dépenses en GenAI en 2025.
L'utilisation généralisée de l'IA dans le marketing, la création de contenu et le référencement
À l'heure actuelle, 40 % des entreprises ont fait appel à des experts en IA pour aider leurs équipes marketing à tirer le meilleur parti de cette nouvelle technologie. Les résultats sont étonnants, 95 % des entreprises ayant adopté l'IA étant très susceptibles de mettre en uvre des stratégies marketing efficaces.
Étant donné que les algorithmes d'IA augmentent les prospects jusqu'à 50 %, l'IA ne va faire que se développer davantage dans le marketing, la création de contenu et le référencement.
En 2024, les entreprises étaient les plus désireuses d'utiliser l'IA pour :
- La création de contenu (55 %)
- Les données de référencement (54 %)
- La génération d'images (53 %)
- La génération de vidéos (52 %)
- La génération d'audio (22 %)
- Plus de la moitié des spécialistes du marketing (58 %) souhaitent investir davantage dans l'IA et l'automatisation, comme les chatbots, en 2024.
- 72 % des spécialistes du marketing qui utilisent l'IA et l'automatisation personnalisent l'expérience client.
- 7 spécialistes du marketing sur 10 qui utilisent l'IA améliorent l'expérience client globale.
- 60 % des spécialistes du marketing considèrent l'IA comme une aide dans l'exercice de leurs fonctions.
- 16 % des spécialistes du marketing considèrent que l'IA est capable de prendre en charge la plupart de leurs tâches professionnelles.
Les spécialistes du marketing utilisent l'IA :
- Pour trouver des idées et de l'inspiration (45 %)
- Pour créer des plans (31 %)
- Pour rédiger des brouillons de contenu (18 %)
- Pour rédiger du contenu (6 %)
- Les spécialistes du marketing gagnent 3 heures par contenu et 2,5 heures par jour grâce aux outils d'IA.
- 85 % des spécialistes du marketing pensent que l'IA générative transformera la création de contenu en 2024.
- 60 % des spécialistes du marketing qui utilisent du contenu généré par l'IA craignent que cela puisse nuire à la réputation de leur marque en raison de biais, de plagiat ou d'un décalage des valeurs.
- Une entreprise sur trois prévoit d'utiliser ChatGPT pour créer du contenu pour son site web.
- 46 % des chefs d'entreprise utilisent l'IA pour leurs communications internes.
- 68 % des entreprises ont constaté une augmentation du retour sur investissement de leur marketing de contenu depuis qu'elles utilisent l'IA.
- 65 % des entreprises ont obtenu de meilleurs résultats en matière de référencement naturel (SEO) grâce à l'IA.
- 76 % des entreprises ont vu au moins une fois du contenu généré par l'IA figurer dans les résultats de recherche.
Petites entreprises et outils marketing basés sur l'IA
Les petites entreprises sont partagées entre utiliser ou non les outils marketing basés sur l'IA. Bien que 67 % d'entre elles aient adopté l'IA avec enthousiasme, beaucoup restent sur la touche, préoccupées par l'originalité, la qualité et les implications juridiques du contenu généré par l'IA.
Pourtant, 42 % de celles qui ont adopté au moins un outil basé sur l'IA font état d'une croissance significative, et près de 80 % affirment que la qualité de leur contenu s'est améliorée.
- Les entreprises utilisent les outils d'IA pour les articles de blog (58 %), les publications sur les réseaux sociaux (55 %), les articles courts (49 %), les clips vidéo (31 %) et les e-mails (29 %).
- 67 % des petites entreprises qui utilisent l'IA affirment que les pages d'accueil qu'elles créent avec cet outil attirent davantage de clients.
- 68 % des petites entreprises prévoient d'investir dans l'IA pour le marketing de contenu et le référencement.
- Plus de 60 % des entreprises qui n'utilisent pas l'IA aimeraient s'y mettre.
Les raisons les plus courantes pour ne pas utiliser d'outils d'IA sont les suivantes :
- Elles ne comprennent pas comment les utiliser (37 %)
- Elles s'inquiètent de l'originalité du contenu généré par l'IA (31 %)
- Elles ne sont pas sûres de la qualité du contenu généré par l'IA (30 %)
- Elles s'inquiètent des implications juridiques de l'utilisation de contenu généré par l'IA (25 %)
- Elles n'ont pas le budget nécessaire pour acquérir des outils d'IA (24 %)
- 58 % des petites entreprises qui utilisent l'IA ont un budget mensuel de production de contenu inférieur à 1 000 dollars.
- 51 % des entreprises qui utilisent l'IA ne dépensent rien pour produire un seul contenu long format.
- 79 % des entreprises constatent une amélioration de la qualité de leur contenu lorsqu'elles utilisent l'IA.
Les petites entreprises qui utilisent du contenu généré par l'IA déclarent que leurs performances en matière de référencement naturel (SEO) ont :
- Légèrement augmenté (43 %)
- Pas changé (24 %)
- S'est considérablement améliorée (22 %)
- Ne sait pas si elle a changé (8 %)
- S'est modérément détériorée (3 %)
- S'est considérablement détériorée (1 %)
Opinion des consommateurs sur l'utilisation de l'IA
À mesure que l'intelligence artificielle s'intègre de plus en plus dans la vie quotidienne, l'opinion des consommateurs reflète à la fois optimisme et prudence vis-à-vis du marché de l'IA. Apparemment, les consommateurs font le plus confiance à l'IA générative pour l'éducation et les recommandations personnalisées, et sont les moins enclins à lui faire confiance pour les conseils en matière d'investissement et les voitures autonomes.
- 65 % des consommateurs font confiance aux entreprises qui utilisent la technologie IA actuelle.
- 7 consommateurs sur 10 pensent que les avantages de l'IA générative l'emportent sur ses risques.
- Près de la moitié des consommateurs (48 %) estiment que le marché de l'IA générative n'est actuellement pas suffisamment réglementé.
- 31 % des consommateurs pensent que la réglementation du marché de l'IA est « à peu près adéquate ».
Près d'un tiers des consommateurs affirment que les outils d'IA ont amélioré leur productivité au travail, mais les chiffres varient considérablement d'une région à l'autre :
- Inde 67 %
- Indonésie 65 %
- Émirats arabes unis 62 %
- Hong Kong 54 %
- Singapour 53 %
- Mexique 46 %
- Australie 34 %
- Espagne 28 %
- Italie 25 %
- Canada 24 %
- France 20 %
- Allemagne 19 %
- Danemark 18 %
- Pologne 18 %
- Royaume-Uni 18 %
- États-Unis 17 %
- Suède 14 %
- Plus de 60 % des consommateurs craignent les risques liés à l'IA en matière de fausses informations et de contenus, d'escroqueries et d'attaques de cybersécurité.
- Plus de 40 % des consommateurs craignent que l'IA n'entraîne une dépendance excessive à la technologie.
- 77 % des consommateurs craignent que les progrès du marché de l'IA n'entraînent des pertes d'emplois.
- 24 % des chefs d'entreprise craignent que l'IA ne réduise la visibilité de leur entreprise sur les moteurs de recherche.
- 64 % des chefs d'entreprise pensent que l'IA améliorera les relations avec la clientèle.
- 65 % des consommateurs prévoient de remplacer les moteurs de recherche par ChatGPT.
L'impact de l'IA sur le recrutement
Les gens craignent que les robots ne prennent leur place. Le rapport 2024 de People Element sur l'engagement des employés montre que 75 % des travailleurs craignent que l'IA ne rende certains emplois obsolètes, et 65 % craignent particulièrement que l'IA ne remplace leur emploi. Forrester prévoit que l'IA et l'apprentissage automatique pourraient remplacer 16 % de tous les emplois aux États-Unis, tous secteurs confondus, au cours des cinq prochaines années.
Mais d'autres statistiques actuelles et prévisionnelles sur l'IA montrent un avenir plus prometteur, où l'IA ouvrira de nouveaux emplois et devrait nécessiter près de 100 millions de nouvelles embauches au cours des deux prochaines années.
Tout comme les progrès réalisés pendant la révolution industrielle, l'IA remodèle le marché du travail, créant des opportunités de perfectionnement et de reconversion professionnelle. Certains emplois disparaîtront, tandis que beaucoup d'autres apparaîtront.
- D'ici 2025, les besoins en main-d'uvre dans le domaine de l'IA devraient nécessiter l'embauche de 97 millions de personnes.
- Quatre cadres sur cinq affirment que l'IA générative va modifier les compétences et les rôles des employés.
- L'adoption de l'IA au cours des trois prochaines années nécessitera la mise à niveau des compétences de 1,4 milliard de personnes dans le monde.
- L'IA générative pourrait avoir un impact sur 300 millions d'emplois (18 % de l'emploi mondial).
- Les deux tiers des emplois aux États-Unis et en Europe sont exposés à une certaine automatisation par l'IA.
- Un quart de tous les emplois pourraient être entièrement automatisés.
- Les cols blancs gagnant jusqu'à 80 000 dollars par an sont les plus vulnérables à l'automatisation.
- Plus de 90 % des principaux prestataires de services utilisent l'IA pour la gestion des talents et les tâches logicielles.
Les préoccupations courantes des employés concernant l'IA sont les suivantes :
- Une réduction de leur salaire (72 %)
- Ne pas obtenir de promotion s'ils ne possèdent pas de compétences en IA (67 %)
- Prendre du retard au travail s'ils n'utilisent pas une plateforme d'IA (66 %)
Utilisations et impact de l'IA dans les entreprises de tous les secteurs
72 % des cadres dirigeants affirment que l'IA deviendra bientôt le principal avantage concurrentiel des entreprises. Il est donc logique de voir cette technologie se répandre et être adoptée dans presque tous les secteurs et toutes les industries. Partout où vous regardez, et pas seulement dans les entreprises technologiques, vous trouverez des applications à l'IA.
- 80 % des cadres dirigeants du secteur de la vente au détail s'attendent à ce que leur entreprise adopte l'automatisation par l'IA d'ici 2025.
- D'ici 2025, le chiffre d'affaires annuel mondial du marché de l'IA portable devrait atteindre 180 milliards de dollars.
- D'ici 2025, 19 interactions clients sur 20 seront assistées par l'IA.
- D'ici 2025, le chiffre d'affaires des services d'IA liés aux logiciels atteindra près de 100 milliards de dollars à l'échelle mondiale.
- D'ici 2035, 75 % des véhicules seront équipés de la technologie IA.
- D'ici 2030, 10 % des véhicules seront sans conducteur.
- Le marché mondial des voitures autonomes atteindra 62,4 millions de dollars d'ici 2030 (contre 20,3 millions de dollars en 2021).
- Le chiffre d'affaires mondial des puces IA devrait atteindre 83,25 milliards de dollars d'ici 2027.
- La technologie de recommandation de Netflix génère un chiffre d'affaires annuel de 1 milliard de dollars.
- 52 % des entreprises de télécommunications utilisent l'IA conversationnelle et les chatbots pour augmenter leur productivité globale.
- L'industrie manufacturière devrait gagner 3 780 milliards de dollars grâce à l'IA d'ici 2035.
- La technologie IA pourrait augmenter le chiffre d'affaires du secteur bancaire de 1 milliard de dollars au cours des trois prochaines années.
- Environ un professionnel de santé sur trois utilise désormais des systèmes informatiques pour faciliter le diagnostic.
L'utilisation de l'IA dans les technologies vocales
L'intégration de l'IA dans les technologies vocales modifie la façon dont nous utilisons nos appareils. La reconnaissance et la génération vocales par IA sont utilisées dans des organisations et des secteurs mondiaux allant des communications et des soins de santé au divertissement. En bref, l'IA transforme la nature de l'interaction homme-machine.
La valeur des différents marchés va plus que doubler dans les années à venir :
- Assistants vocaux et applications basés sur l'IA -> 13,66 milliards de dollars d'ici 2027 (contre 5,72 milliards de dollars en 2024).
- Technologie de reconnaissance vocale -> 50 milliards de dollars d'ici 2029 (contre 12 milliards de dollars en 2022).
- Volume des enceintes intelligentes -> plus de 270 millions d'ici 2028 (contre 161 millions en 2020).
- Traitement du langage naturel (NLP) -> 112,3 milliards de dollars d'ici 2030 (contre 24,1 milliards de dollars en 2023).
- Générateurs vocaux basés sur l'IA -> 4,9 milliards de dollars d'ici 2032 (taux de croissance annuel composé de 15,4 %).
- Doublage basé sur l'IA -> croissance de 7,8 % d'ici 2028, en particulier dans les secteurs du divertissement et de l'apprentissage en ligne.
- D'ici la fin 2024, 8,4 milliards d'assistants vocaux numériques seront utilisés dans le monde, soit plus que la population mondiale.
- Plus de 50 % des Américains recueillent des informations à l'aide d'assistants vocaux.
- Les consommateurs utilisent la recherche vocale pour consulter la météo (42 %), régler des alarmes (36 %) et écouter de la musique (34 %).
- Google Assistant, avec une précision de 98 %, est considéré comme l'assistant de recherche vocale le plus « intelligent ».
- 60 % des utilisateurs de téléphones portables préfèrent effectuer des recherches à l'aide de la voix plutôt que de taper.
- 44 % des organismes de santé utilisent déjà la technologie vocale.
- 39 % des organismes de santé prévoient de l'adopter dans les deux prochaines années.
- 65 % des médecins s'attendent à ce que l'IA vocale améliore l'efficacité de leur flux de travail.
- 72 % des patients utilisent des assistants vocaux pour prendre des rendez-vous ou renouveler leurs ordonnances.
Applications de l'IA dans les domaines de la technologie, de l'informatique et de la programmation
Un rapport Korn Ferry de 2021 prévoit que d'ici 2030, nous aurons du mal à pourvoir 85 millions de postes dans le domaine technologique, ce qui nous coûtera 8 500 milliards de dollars en revenus non réalisés. Mais l'intégration de l'IA dans les domaines de la technologie, de l'informatique et de la programmation nous donne l'espoir de pouvoir répondre à la demande.
L'IA aide les développeurs à générer beaucoup plus de code plus rapidement que jamais. Bien sûr, qui dit plus de code dit aussi plus de rotation.
- 50 % des entreprises s'accordent à dire que l'IA va accélérer la croissance du secteur informatique.
- 86 % des responsables informatiques pensent que l'IA générique jouera bientôt un rôle important dans leur entreprise.
- Le taux de rejet de code (lignes supprimées moins de deux semaines après avoir été écrites) devrait doubler en 2024.
- Le pourcentage de « code copié/collé » augmente plus rapidement que le code « mis à jour », « supprimé » ou « déplacé ».
- 92 % des développeurs américains travaillant dans de grandes entreprises utilisent un outil de codage basé sur l'IA.
- 70 % des développeurs voient des avantages significatifs à l'utilisation de l'IA.
- GitHub affirme que les développeurs écrivent du code « 55 % plus rapidement » grâce à l'outil d'IA Copilot.
- 4 développeurs sur 5 affirment que les outils de codage basés sur l'IA renforceront la collaboration au sein de leur équipe.
- 70 % des développeurs affirment que les outils de codage basés sur l'IA leur donneront un avantage au travail.
- Les générateurs de texte pré-entraînés (GPT) et l'IA générative ont enregistré une hausse d'intérêt de 3 600 %.
- Les transformateurs (GPT) ont enregistré à eux seuls une augmentation de 325 % de l'intérêt.
Une enquête menée par ABBYY avait mis en évidence les obstacles auxquels sont confrontées les entreprises lors de l'adoption de l'IA générative, révélant que de nombreuses entreprises ont besoin d'outils d'IA supplémentaires pour obtenir les résultats escomptés. L'étude, réalisée par Opinium, montre que 31 % des chefs d'entreprise trouvent qu'entrainer les modèles est plus difficile que prévu. 28 % déclarent que les outils GenAI sont difficiles à intégrer, tandis que 26 % citent des problèmes de gouvernance. 21 % des personnes interrogées ont signalé une mauvaise utilisation par le personnel, ce qui suggère que certains déploiements ne font pas l'objet d'une surveillance adéquate.
À propos de Synthesia
Synthesia est un acteur mondial offrant une plateforme vidéo IA pour les entreprises. Plus de 65 000 entreprises, dont plus de 70 % des sociétés du classement Fortune 100, l'utilisent pour communiquer efficacement et partager leurs connaissances à grande échelle à l'aide d'avatars IA. Fondée en 2017, Synthesia a son siège à Londres et facilite la création, la collaboration et le partage de vidéos pour tous.
Source : Synthesia
