Le cabinet international de conseil en technologie Accenture fait une déclaration sans équivoque sur l'avenir de son personnel : la maîtrise de l'intelligence artificielle (IA) n'est plus facultative

Accenture, le cabinet international de conseil en technologie, a fait une déclaration sans équivoque sur l'avenir de son personnel : la maîtrise de l'intelligence artificielle (IA) n'est plus facultative. Alors que l'entreprise tire d'importants bénéfices financiers de ses services de conseil en IA, elle met simultanément en uvre une stratégie rigoureuse qui donne la priorité à la mise à niveau des compétences de ses employés, tout en signalant le départ des collaborateurs incapables de s'adapter à des rôles centrés sur l'IA.
Accenture plc est une société multinationale de services professionnels originaire des États-Unis et dont le siège social est situé à Dublin, en Irlande, spécialisée dans les services informatiques (IT) et le conseil en gestion. Elle a été fondée en 1989. Classée au Fortune Global 500, elle a déclaré un chiffre d'affaires de 64,9 milliards de dollars en 2024.
La récente déclaration d'Accenture intervient alors que les dirigeants de l'entreprise ont reconnu que la plupart des entreprises ne sont pas prêtes pour le déploiement de l'IA à grande échelle. Selon Julie Sweet, PDG d'Accenture, les organisations ne disposeraient pas d'une infrastructure de données ou de contrôles de sécurité solides pour garantir une utilisation sûre de la technologie.
Transformer la main-d'uvre pour l'ère de l'IA
Dans ses résultats financiers pour l'exercice 2025, clos le 31 août 2025, Accenture a détaillé des investissements substantiels dans des initiatives de formation visant à doter sa main-d'uvre mondiale des compétences essentielles en matière d'IA. Cependant, l'entreprise a également précisé que les employés occupant des postes résistants à l'augmentation de l'IA, ou ceux qui ne sont pas en mesure d'acquérir de nouvelles compétences, se retrouveront à la croisée des chemins. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large de réoptimisation des activités, qui devrait entraîner des charges ponctuelles totalisant 865 millions de dollars sur deux trimestres.
La PDG Julie Sweet a souligné cette double approche lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, déclarant : « Notre stratégie principale consiste à investir dans la mise à niveau des compétences de nos réinventeurs. » Elle a ensuite précisé que le calendrier de départ des personnes pour lesquelles la reconversion professionnelle n'était pas envisageable, compte tenu des compétences spécifiques requises par Accenture, avait été raccourci. Cet ajustement stratégique vise à rationaliser les effectifs, afin de garantir une plus grande concentration de talents compétents en matière d'IA.
Julie Sweet a réaffirmé que le perfectionnement des compétences restait la priorité absolue. « Notre stratégie numéro un est le perfectionnement des compétences », a-t-elle confirmé, reconnaissant la vaste expérience de l'entreprise en matière de développement des employés. Le calendrier accéléré des ajustements de la main-d'uvre vise à intégrer rapidement du personnel possédant les compétences nécessaires pour l'avenir.
Accenture recrute activement de nouveaux talents à l'échelle mondiale pour pourvoir des postes spécialisés. L'entreprise a fait état d'une augmentation significative de son expertise en matière d'IA, comptant désormais 77 000 professionnels formés à l'IA, soit une augmentation considérable par rapport aux 40 000 enregistrés en 2023. En outre, 550 000 employés de l'entreprise possèdent des connaissances de base en matière de technologies d'IA, ce qui reflète un engagement généralisé en faveur de la maîtrise de la technologie.
Les services de conseil en IA d'Accenture stimulent la croissance du chiffre d'affaires
L'urgence qui sous-tend la transformation interne d'Accenture en matière d'IA se reflète dans le succès fulgurant de ses activités de conseil dans ce domaine.
Après avoir réalisé d'importants investissements dans les capacités d'IA en 2023, l'entreprise a enregistré des rendements impressionnants grâce à ses offres d'IA générative et d'IA agentique. Le chiffre d'affaires généré par ces services de pointe a triplé par rapport à l'exercice précédent, atteignant 2,7 milliards de dollars pour l'exercice 2025. Les réservations ont presque doublé, atteignant 5,9 milliards de dollars, ce qui souligne la forte demande des clients pour l'expertise d'Accenture en matière d'IA.
Gérer les facteurs externes : contrats gouvernementaux et visas H-1B
Alors que les services d'IA sont en plein essor, Accenture a toutefois relevé des difficultés dans son segment des contrats gouvernementaux américains. Les achats des agences fédérales ont connu un ralentissement en raison des nouvelles mesures de réduction des coûts mises en place par l'administration Trump, ce qui a eu un impact sur les résultats financiers de l'entreprise. Julie Sweet s'est toutefois montré optimiste quant à une reprise des contrats et a souligné un partenariat prometteur avec Palantir.
En ce qui concerne les changements prévus au programme de visas H-1B pour les professionnels de la technologie, Accenture semble bien positionnée. Avec environ 5 % de son personnel américain titulaire d'un visa H-1B, l'entreprise prévoit des perturbations minimes, à condition qu'il n'y ait pas de changement radical dans la politique gouvernementale.
De solides performances financières couronnent une année de transformation
Malgré des ajustements stratégiques de ses effectifs et certaines pressions externes, Accenture a clôturé son exercice financier avec des résultats financiers solides. Le chiffre d'affaires total pour l'année a augmenté de 7 % pour atteindre 69,7 milliards de dollars. Le bénéfice net a également connu une augmentation soutenue de plus de 5 %, atteignant 7,8 milliards de dollars, ce qui témoigne de la résilience de l'entreprise et de sa réorientation réussie vers une croissance axée sur l'IA.
L'engagement d'Accenture a été souligné en mars 2024 avec l'acquisition de la plateforme d'apprentissage Udacity, une décision qui s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à construire une plateforme axée sur l'intérêt croissant pour l'IA. Cette acquisition apporte à Accenture les capacités d'Udacity à intégrer des contenus exclusifs, des services d'experts et une technologie d'apprentissage évolutive, tout en comblant l'écart entre l'enseignement en ligne et la pertinence sur le lieu de travail.
Source : Julie Sweet, PDG d'Accenture
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative du cabinet Accenture crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
Accenture : seulement 16 % des entreprises ont trouvé comment faire fonctionner l'IA à échelle, conduisant à un rendement d'environ trois fois supérieur à celui des autres entreprises
L'IA pourrait automatiser ou compléter 40 % du nombre total d'heures travaillées aux États-Unis, et transformer le travail dans tous les secteurs d'activité, selon une étude d'Accenture
Vous avez lu gratuitement 613 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.