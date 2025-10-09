Risque croissant d'éclatement de la bulle de l'IA : le Fonds monétaire international et la Banque d'Angleterre ont tous deux émis des avertissements concernant la flambée des valorisations boursières

Le Fonds monétaire international et la Banque d'Angleterre sont les dernières institutions financières à avertir que les marchés boursiers mondiaux pourraient être en difficulté si l'engouement des investisseurs pour l'intelligence artificielle venait à s'essouffler. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a donné un conseil sans détour aux investisseurs : « Attachez vos ceintures : l'incertitude est la nouvelle norme et elle est là pour durer. » Ses commentaires ont été formulés peu après que la Banque d'Angleterre ait averti que le risque d'une « forte correction du marché » avait augmenté, soulignant que les valorisations semblaient exagérées, en particulier pour les entreprises technologiques axées sur l'IA.
En août, Sam Altman a reconnu ce que le reste de l'industrie de l'IA ne veut pas admettre : « nous sommes en présence d'une grosse bulle spéculative ». Le PDG d'OpenAI a comparé la réaction du marché à l'IA à la bulle des dotcoms, lorsque la valeur des startups Internet a grimpé en flèche avant de s'effondrer brusquement en 2000. Selon lui, la bulle de l'IA est le résultat de la surexcitation des investisseurs à l'égard de la technologie. Sam Altman a ajouté qu'il trouve « insensé » le fait que certaines startups spécialisées dans l'IA, composées de « trois personnes et d'une idée », reçoivent des financements à des valorisations aussi élevées.
Dans une récente interview, Sam Altman a lancé un avertissement sévère concernant la chute potentielle du secteur de l'IA, le comparant à une bulle sur le point d'éclater de manière spectaculaire. S'exprimant lors d'un événement au Texas, Altman a reconnu que l'engouement autour de l'IA avait conduit à des investissements massifs, mais il a averti que tous ne seraient pas rentables, ce qui pourrait entraîner des pertes financières importantes pour certains acteurs.
Alors que les dépenses de l'industrie augmentent, les principales institutions financières affirment qu'une forte correction pourrait se produire si l'engouement des investisseurs pour l'intelligence artificielle venait à s'essouffler. « Si l'on considère une bulle en cinq étapes, nous en sommes probablement à la troisième », a déclaré Joost van Leenders, stratège en chef chez le gestionnaire d'actifs néerlandais Van Lanschot Kempen.
Georgieva a déclaré que, même si l'économie mondiale ne devrait ralentir « que légèrement » cette année et l'année prochaine, il existe des « signes inquiétants » indiquant que les chocs sur les marchés pourraient bientôt mettre à rude épreuve la résilience mondiale. Elle a cité la forte hausse de la demande mondiale d'or, dont le prix a atteint pour la première fois cette semaine 4 000 dollars l'once, comme un exemple de l'inquiétude des investisseurs.
La directrice générale du FMI a également cité comme deux autres signaux d'alerte l'effet complet des droits de douane américains et la flambée des valorisations boursières, dans un contexte d'euphorie alimentée par l'intelligence artificielle. « Quant aux conditions financières favorables, qui masquent mais n'arrêtent pas certaines tendances à la baisse, notamment en matière de création d'emplois, l'histoire nous enseigne que ce sentiment peut changer brusquement », a déclaré Georgieva.
Ses commentaires ont été formulés peu après que la Banque d'Angleterre ait averti que le risque d'une « forte correction du marché » avait augmenté, soulignant que les valorisations semblaient exagérées, en particulier pour les entreprises technologiques axées sur l'IA. Dans le compte rendu de sa dernière réunion, la banque centrale a déclaré que « les facteurs négatifs comprenaient des progrès décevants en matière de capacités et d'adoption de l'IA ou une concurrence accrue, qui pourraient entraîner une réévaluation des bénéfices futurs actuellement élevés ».
Le FMI et la BOE se joignent à Sam Altman d'OpenAI, Jamie Dimon, le patron de JPMorgan, et Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, pour mettre en garde contre le risque d'une correction boursière alors que les dépenses en IA augmentent.
D'énormes investissements dans l'IA
Joost van Leenders, stratège en chef chez le gestionnaire d'actifs néerlandais Van Lanschot Kempen, a déclaré qu'il s'agissait probablement d'une coïncidence si les avertissements du FMI et de la BOE avaient été publiés le même jour, mais qu'il était clair que leurs messages s'inscrivaient dans une tendance plus large. « Nous avons vu des commentaires de ce type émerger au cours des dernières semaines ou des derniers mois, je pense, et nous constatons d'énormes investissements dans l'IA, ce qui jette essentiellement le doute sur la rentabilité de celle-ci », a déclaré Van Leenders.
À la question de savoir si une correction du marché semblait imminente, Van Leenders a répondu : « C'est une bonne question. C'est difficile à dire. Je pense que lorsque l'on examine les valorisations des grandes entreprises technologiques américaines, elles ne sont pas excessives, par exemple sur la base du ratio cours/bénéfice prévisionnel. » Le ratio cours/bénéfice prévisionnel est un indicateur de valorisation boursière qui correspond au cours actuel de l'action d'une entreprise divisé par son bénéfice par action (BPA) prévisionnel pour les 12 prochains mois.
« Quand on regarde, par exemple, les investissements dans l'IA et la croissance de ces investissements, ainsi que le fait que certaines de ces entreprises se financent mutuellement et achètent leurs actions respectives, je pense que ce sont également des signes d'une bulle », a déclaré Van Leenders. « Donc, si l'on considère une bulle en cinq étapes, nous en sommes probablement à la troisième étape. Tant que la demande en IA, que nous observons chez les entreprises et les particuliers, restera forte, je pense que cela peut continuer. Mais la grande question est évidemment de savoir jusqu'où cela ira », a-t-il ajouté.
En effet, depuis le lancement de ChatGPT il y a plus de deux ans, l'intelligence artificielle générative est sur toutes les lèvres. Des géants de la tech aux start-up les plus audacieuses, tout le monde s'est mis à rêver de cette nouvelle révolution. Les chiffres donnent le vertige : des milliards de dollars investis, des valorisations qui s'envolent et un marché boursier enivré par les promesses d'un futur radieux. Les promesses sont immenses : réinventer la productivité, automatiser la créativité, transformer la manière dont nous travaillons.
Mais derrière lemballement médiatique et financier, des signaux inquiétants saccumulent. Aussi, des voix de plus en plus nombreuses murmurent la même inquiétude : sommes-nous en train de vivre la formation d'une nouvelle bulle, prête à éclater ? Plusieurs analystes estiment que nous vivons actuellement une bulle spéculative comparable à celle des dot-com au début des années 2000.
Source : FMI
