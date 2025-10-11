DC Comics ne soutiendra pas l'IA générative : « ni maintenant, ni jamais », car « l'IA ne rêve pas, ne ressent rien et ne crée pas d'art, elle ne fait que l'agréger », déclare Jim Lee, président de DC

Lors du récent New York Comic Con, Jim Lee, président et directeur de la création de DC Comics, a prononcé un discours passionné dans lequel il a déclaré que l'éditeur ne soutiendra jamais l'intelligence artificielle (IA) générative. Soulignant que « l'IA ne rêve pas, ne ressent rien et ne crée pas d'art, elle ne fait que l'agréger », Jim Lee a réaffirmé l'engagement de DC à préserver la créativité humaine, suscitant de vifs applaudissements de la part des professionnels du secteur et des fans.
Ces propos s'inscrivent dans un contexte de débat croissant sur la place de l'IA dans la création artistique. Selon une étude de Krista Software datant de 2024, les gens préfèrent les uvres d'art produites par l'IA, en particulier lorsqu'ils les perçoivent comme le fruit du travail humain. Cependant, ces mêmes personnes ont tendance à les rejeter dès qu'elles découvrent leur origine artificielle, ce qui témoigne d'une méfiance persistante envers la technologie.
DC Comics (également connu sous le nom de DC) est, rappelons-le, un éditeur américain de bandes dessinées appartenant à Warner Bros. Discovery. DC est l'acronyme de Detective Comics, une série de bandes dessinées publiée pour la première fois en 1937. DC Comics est l'une des plus grandes et des plus anciennes sociétés américaines de bandes dessinées, la première bande dessinée sous la bannière DC ayant été publiée en 1937.
Jim Lee est un dessinateur, scénariste et éditeur de bandes dessinées américain d'origine coréenne. Depuis 2023, il est président, éditeur et directeur de la création de DC Comics. En reconnaissance de son travail, Jim Lee a reçu un Harvey Award, un Inkpot Award et trois Wizard Fan Awards.
Alors que le New York Comic Con venait à peine de commencer, Jim Lee avait déjà remporté le salon grâce à son discours passionné sur les raisons pour lesquelles DC Comics n'utiliserait jamais l'IA, lors de la journée annuelle des détaillants.
Le président, éditeur et directeur de la création de DC Comics est monté sur scène lors de la journée réservée aux éditeurs et autres professionnels, qui adoptent une approche plus axée sur les affaires que le reste du salon. Cet événement étant davantage centré sur les fans de culture pop. Alors que Jim Lee était officiellement là pour parler des projets d'expansion de DC vers d'autres formats tels que WEBTOON, il a expliqué, lors d'un long discours qui est immédiatement devenu viral sur BlueSky, pourquoi l'IA n'était pas une option pour DC.
« C'est justement le point essentiel : les bavures, les traits approximatifs, les hésitations, c'est ce qui donne vie à mon travail », a déclaré Jim Lee. « L'IA ne rêve pas, ne ressent rien et ne crée pas d'art, elle l'agrège. »
Plus précisément, dans son discours, Jim Lee a ajouté : « DC Comics ne soutiendra pas les récits ou les illustrations générés par l'IA. Ni maintenant, ni jamais, tant qu'Anne Depies et moi-même serons aux commandes. »
Cette déclaration a été bien accueillie en ligne, mais elle a également « été extrêmement bien accueillie dans la salle. Avec les applaudissements ! » C'est une bonne nouvelle que les détaillants, la presse et les autres acteurs du secteur réunis ne cèdent pas non plus du terrain aux robots plagieurs qui envahissent Internet et détruisent cet écosystème réel.
Adam Reck, contributeur de ComicsXF et podcasteur, a donné un avis différent, en publiant : « La différence flagrante entre ce que Jim [Lee] dit ici et ce que nous avons entendu de la part de The Man in the Hat qui s'amusait avec Gemini il y a quelques semaines est stupéfiante. C'est très rafraîchissant d'entendre l'artiste le plus célèbre de la bande dessinée s'exprimer publiquement contre l'IA. » Pour la mise en contexte, Adam Reck fait référence à Tom Brevoort, rédacteur en chef chez Marvel, qui a été critiqué le 31 août dernier pour avoir utilisé l'IA afin de générer des logos pour son blog. Deux semaines plus tard, ce dernier a suspendu son blog, expliquant toutefois que c'était parce que cela lui prenait trop de temps. Tom Brevoort n'a cependant toujours pas abordé la controverse sur l'IA.
Mais pour en revenir à Jim Lee, Adam Reck a raison : c'est un plaisir d'entendre quelqu'un à la tête d'une entreprise comme DC prendre une position ferme, d'autant plus que de nombreux créatifs ont commencé à tergiverser ou à dire : « Oui, normalement, je n'utilise pas l'IA, mais juste pour... ». La bande dessinée est reconnue comme un média axé sur l'art ; Jim Lee est un artiste qui a commencé et continue d'être un artiste, et comme il le dit lui-même, le plaisir réside dans les imperfections. Il ne s'agit donc pas de créer quelque chose de parfait, car la plupart des uvres d'art ne le sont pas. Mais l'art est une expression humaine pure. Il ne peut pas être réduit à des uns et des zéros, et ne devrait jamais l'être.
Espérons que ce discours continuera à influencer les décisions de DC et qu'il ouvrira la voie à d'autres éditeurs.
Toutefois, alors que DC Comics défend l'importance de l'artiste humain, les succès de l'art généré artificiellement continuent de bouleverser les milieux créatifs. En 2022, une uvre d'art générée par l'IA a remporté un concours de beaux-arts au Colorado, déclenchant une vive polémique sur la valeur de la création humaine. Si certains y voient la fin d'une ère artistique, d'autres considèrent l'IA comme une évolution naturelle des outils créatifs.
Source : Jim Lee, président, éditeur et directeur de la création chez DC Comics
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous la position de DC Comics crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
L'impact de l'IA sur les arts et la société : à la lumière des événements de 2023, peut-on affirmer que l'IA fera perdre du temps à tout le monde ? Une analyse de Lincoln Michel
Quand l'IA copie l'art : des artistes ont intenté une action en justice contre Midjourney et Stability AI pour violation de droit d'auteur, le procès pourrait changer la donne à l'ère de l'IA
Les artistes commencent à vendre des uvres d'art générées par IA sur des sites Web de photos en utilisant un logiciel qui crée de l'art à la demande, certains artistes tentent d'en tirer profit
Vous avez lu gratuitement 638 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.