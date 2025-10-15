Sam Altman, PDG d'OpenAI, déclare que ChatGPT autorisera les contenus érotiques pour les utilisateurs adultes ayant vérifié leur âge, emboîtant le pas à xAI d'Elon Musk qui a déjà lancé des compagnons IA

Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a annoncé que ChatGPT autoriserait bientôt les contenus érotiques pour les utilisateurs adultes vérifiés, dans le cadre du projet de l'entreprise visant à « traiter les utilisateurs adultes comme des adultes ». Cette mise à jour, prévue pour décembre, coïncidera avec le déploiement de fonctionnalités de vérification de l'âge améliorées et d'une personnalité plus expressive pour le chatbot d'intelligence artificielle (IA). Elle suit l'exemple de xAI, la société d'Elon Musk, qui a précédemment lancé des compagnons IA séducteurs.
Cette évolution sinscrit dans la continuité des récents ajustements opérés par OpenAI. En septembre dernier, l'entreprise a annoncé que ChatGPT pourrait bientôt exiger une vérification d'identité car elle était en train de développer une version du chatbot destinée aux adolescents. Selon OpenAI, cette mise à jour de ChatGPT permet d'identifier les utilisateurs de moins de 18 ans et de les rediriger automatiquement vers une version dotée de « politiques adaptées à leur âge ».
L'initiative d'OpenAI s'inscrit par ailleurs dans un contexte marqué par un intérêt croissant pour les interactions émotionnelles avec l'IA. Selon Greg Isenberg, PDG de Late Checkout, les « petites amies IA » pourraient constituer un marché d'un milliard de dollars, répondant à une demande croissante d'accompagnement personnalisé et de réconfort artificiel. Le PDG a publié sur son compte X un article relatant sa rencontre avec un homme de Miami qui lui a avoué dépenser 10 000 dollars par mois pour des « petites amies créées par l'IA ».
Le mardi 14 octobre 2025, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a déclaré que ChatGPT autorisera bientôt les contenus érotiques pour les utilisateurs adultes.
« Dans quelques semaines, nous prévoyons de lancer une nouvelle version de ChatGPT qui permettra aux utilisateurs d'avoir une personnalité qui se comporte davantage comme ce que les gens aimaient dans la version 4o (nous espérons qu'elle sera meilleure !) », a déclaré Sam Altman dans un message publié sur la plateforme sociale X.
« Si vous voulez que votre ChatGPT réponde de manière très humaine, utilise beaucoup d'émojis ou se comporte comme un ami, ChatGPT devrait le faire (mais seulement si vous le souhaitez, pas parce que nous maximisons l'utilisation). En décembre, alors que nous mettrons en place un système de vérification de l'âge plus complet et dans le cadre de notre principe « traiter les utilisateurs adultes comme des adultes », nous autoriserons encore plus de choses, comme l'érotisme pour les adultes vérifiés », a-t-il ajouté.
Selon le PDG d'OpenAI, l'entreprise avait initialement rendu ChatGPT « assez restrictif » afin de répondre aux préoccupations liées à la santé mentale. Il a reconnu que cette décision avait rendu ChatGPT moins utile et agréable pour les utilisateurs ne présentant pas ce type de problèmes. Selon Sam Altman, OpenAI est désormais prête à « assouplir les restrictions en toute sécurité ».
« Nous avons rendu ChatGPT assez restrictif afin de garantir une approche prudente vis-à-vis des questions de santé mentale. Nous sommes conscients que cela a rendu l'outil moins utile/agréable pour de nombreux utilisateurs qui ne souffraient d'aucun problème de santé mentale, mais compte tenu de la gravité du sujet, nous voulions faire les choses correctement, » a déclaré Sam Altman dans son message sur X.
« Maintenant que nous avons réussi à atténuer les problèmes graves de santé mentale et que nous disposons de nouveaux outils, nous allons pouvoir assouplir les restrictions en toute sécurité dans la plupart des cas. »
En août, OpenAI a dévoilé sa nouvelle version de ChatGPT, GPT-5, que Sam Altman a qualifiée de « mise à niveau majeure » par rapport à la version précédente.
« Il y a trente-deux mois, nous avons lancé ChatGPT. Depuis, il est devenu le moyen par défaut d'utiliser l'IA. Au cours de la première semaine, un million de personnes l'ont essayé, ce que nous avons trouvé assez incroyable », a déclaré Sam Altman lors d'un livestream.
« Mais aujourd'hui, environ 700 millions de personnes utilisent ChatGPT chaque semaine et s'appuient de plus en plus sur cet outil pour travailler, apprendre, obtenir des conseils, créer et bien plus encore. Aujourd'hui, nous lançons enfin GPT-5. GPT-5 est une mise à niveau majeure par rapport à GPT-4 », a-t-il poursuivi.
Selon OpenAI, la nouvelle version de ChatGPT apporterait des avancées dans des domaines tels que le codage, l'écriture et la santé.
OpenAI a également annoncé en août qu'il proposerait ChatGPT aux agences fédérales pour 1 dollar par an dans le cadre d'un nouveau partenariat avec la General Services Administration. « L'un des meilleurs moyens de s'assurer que l'IA profite à tous est de la mettre entre les mains des personnes qui servent le pays », a déclaré Sam Altman dans un communiqué à l'époque.
Alors qu'OpenAI ouvre ChatGPT à des contenus érotiques pour les adultes vérifiés, l'entreprise alimente une dynamique déjà bien amorcée : celle des relations affectives avec l'IA. Les plateformes telles que Replika, CarynAI ou EVA AI redéfinissent déjà les codes de l'attachement en proposant des compagnons virtuels toujours disponibles et dénués de jugement. Selon une récente enquête d'EVA AI menée auprès de 2 000 hommes, la majorité d'entre eux envisageraient d'épouser leur petite amie IA si cela était légal, et 80 % se disent intéressés par une conversation avec une version IA d'un être cher décédé.
Cependant, derrière cette quête de connexion numérique se cache un revers préoccupant. Une étude de la Fondation Mozilla a révélé que les chatbots romantiques, ou « petites amies IA », s'emparent sans relâche des données des utilisateurs et que presque tous vendent ou partagent les données qu'ils collectent. L'étude a également révélé que la plupart de ces applications présentent des failles de sécurité et adoptent des pratiques opaques. La fondation affirme que ces chatbots IA romantiques ne sont pas dignes de confiance et qu'ils font partie de la pire catégorie de produits examinés par la fondation en matière de protection de la vie privée.
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative d'OpenAI crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
Les petites amies virtuelles animées à l'IA inondent déjà le nouveau GPT Store d'OpenAI : Les petites amies virtuelles finiront-elles par devenir chose courante pour les humains dans le futur ?
Meta a créé des chatbots IA séducteurs représentant Taylor Swift et d'autres célébrités de premier plan, sans autorisation, ces chatbots ont reçu plus de 10 millions d'interactions d'utilisateurs cumulées
« Une petite amie IA a sauvé mon mariage, car elle a su me donner l'attention et l'affection que mon conjoint ne me donnait pas », témoigne un utilisateur dans le cadre d'une recherche menée par le MIT
Vous avez lu gratuitement 646 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.