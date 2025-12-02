Houser est catégorique lorsqu'on lui pose la question de savoir si l'intelligence artificielle va nous mener vers les sommets ensoleillés que tant de « visionnaires » technologiques promettent : « Personnellement, je ne pense pas, car je pense que l'intelligence artificielle finira par s'autodétruire. D'après ce que j'en comprends (et ma compréhension est très superficielle), les modèles parcourent Internet à la recherche d'informations, mais Internet va être de plus en plus saturé d'informations créées par les modèles. C'est un peu comme lorsque nous avons nourri des vaches avec des vaches et que nous avons obtenu la maladie de la vache folle. »
Le fait avec la filière de lintelligence artificielle est que les gens sembrouillent sur sa signification
« Les gens s'embrouillent sur la signification de l'IA dans les discussions sur les tendances technologiques, à savoir qu'il y a une sorte de pensée intelligente dans les ordinateurs qui est responsable du progrès et qui est en concurrence avec les humains. Nous n'avons pas cela, mais les gens parlent comme si c'était le cas », explique Michael I. Jordan, un chercheur de premier plan dans le domaine de l'IA et de l'apprentissage automatique.
En 2019, Jordan a écrit "Artificial Intelligence-The Revolution Hasn't Happened Yet", publié dans la Harvard Data Science Review. Il explique dans cet article que le terme IA est mal compris non seulement par le public, mais aussi par les spécialistes des technologies. Dans les années 1950, lorsque le terme a été inventé, écrit-il, les gens aspiraient à construire des machines informatiques dotées d'une intelligence de niveau humain. Cette aspiration existe toujours, dit-il, mais ce qui s'est passé au cours des décennies écoulées est différent. Les ordinateurs ne sont pas devenus intelligents en soi, mais ils ont fourni des capacités qui augmentent l'intelligence humaine, écrit-il. De plus, ils ont excellé dans les capacités de reconnaissance des formes de bas niveau qui pourraient être réalisées en principe par des humains, mais à un coût élevé. Les systèmes basés sur l'apprentissage automatique sont capables de détecter la fraude dans les transactions financières à grande échelle, par exemple, catalysant ainsi le commerce électronique. Ils sont essentiels pour la modélisation et le contrôle des chaînes d'approvisionnement dans les secteurs de la fabrication et des soins de santé. Ils aident également les agents d'assurance, les médecins, les éducateurs et les cinéastes.
L'apprentissage automatique permet en effet d'agréger des informations provenant de plusieurs ensembles de données, d'explorer des modèles et de trouver de nouvelles solutions à des problèmes susceptibles de fournir des services inédits aux humains dans divers domaines.
Bien que ces développements soient qualifiés de « technologie de l'IA », écrit-il, les systèmes qui les composent n'impliquent pas de raisonnement ou de pensée de haut niveau. Les systèmes ne forment pas les types de représentations sémantiques et de déductions dont les humains sont capables. Ils ne formulent pas et ne poursuivent pas d'objectifs à long terme. « Dans un avenir prévisible, les ordinateurs ne seront pas en mesure d'égaler les humains dans leur capacité à raisonner de manière abstraite sur des situations du monde réel. Nous aurons besoin d'interactions bien pensées entre les humains et les ordinateurs pour résoudre nos problèmes les plus urgents. Nous devons comprendre que le comportement intelligent des systèmes à grande échelle découle autant des interactions entre les agents que de l'intelligence des agents individuels », écrit-il.
En outre, souligne-t-il, le bonheur de l'homme ne devrait pas être une réflexion après coup lors du développement de la technologie. « Nous avons une réelle opportunité de concevoir quelque chose d'historiquement nouveau : une discipline d'ingénierie centrée sur l'humain », écrit-il. Le point de vue de Jordan comprend une discussion revitalisée sur le rôle de l'ingénierie dans la politique publique et la recherche universitaire. Il fait remarquer que lorsque les gens parlent de sciences sociales, cela semble attrayant, mais que le terme d'ingénierie sociale ne l'est pas.
Je pense que nous avons laissé le terme « ingénierie se déprécier dans la sphère intellectuelle », déclare-t-il. Le terme « science » est utilisé à la place du terme « ingénierie » lorsque les gens souhaitent faire référence à une recherche visionnaire. « Je pense qu'il est important de rappeler que, malgré toutes les choses merveilleuses que la science a faites pour l'espèce humaine, c'est vraiment l'ingénierie (civile, électrique, chimique et autres domaines de l'ingénierie) qui a le plus directement et le plus profondément amélioré le bonheur humain », précise-t-il. En gros, cest un avis qui cadre avec celui de Kate Crawford de Microsoft Research.
Roger Penrose says AIs aren't intelligent. They don't understand. To understand presupposes awareness. We don't know if AIs are aware. Therefore, we don't know if AIs understand. To Penrose, computations of this sort may never be aware. #AI #Understanding pic.twitter.com/FPkfWHC7iB— Curt Jaimungal (@TOEwithCurt) November 6, 2025
La filière intelligence artificielle finit donc par redonner vie au canular du Turc mécanique
Le Turc mécanique ou lautomate joueur d'échecs est un célèbre canular construit à la fin du XVIIIe siècle : il sagissait d'un prétendu automate doté de la faculté de jouer aux échecs. Lautomate était prétendument capable de jouer une partie déchecs contre un adversaire humain. Mais en réalité, il possédait un compartiment secret dans lequel un joueur humain pouvait se glisser. Pendant 84 ans, et grâce au talent des joueurs cachés, le Turc mécanique put remporter la plupart des parties d'échecs auxquelles il participa en Europe et en Amérique, y compris contre certains hommes d'État tels que Napoléon Bonaparte, Catherine II de Russie et Benjamin Franklin.
Plus de deux siècles plus tard, il apparaît que ce même leurre fonctionne toujours. Et pour cause, il est difficile de concevoir un service propulsé par une intelligence artificielle. Une tâche si difficile que certaines startups se sont résolues de se tourner vers des humains et les faire passer pour des robots plutôt que le contraire.
« Utiliser un humain pour faire le travail vous permet doutrepasser une panoplie denjeux de développement dordre technique et commercial. Il ny a pas de scalabilité, bien évidemment, mais cela vous permet de créer quelque chose et sauter très tôt la partie difficile, » a dit Gregory Koberger, PDG de ReadMe, qui dit avoir tombé sur beaucoup de pseudo-IA. « Il sagit essentiellement dun prototypage de lIA avec des êtres humains, » dit-il.
Cette pratique a été mise à la lumière du jour après la publication dun article du Wall Street Journal informant que des centaines de développeurs tiers bénéficient de laccès aux emails avec lautorisation de Google.
Dans le cas de la société Edison Software, des
