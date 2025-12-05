Un studio de jeux vidéo japonais demande désormais aux candidats artistes de réaliser un dessin lors de leur entretien, afin de prouver qu'ils n'utilisent pas l'IA générative et de démontrer leurs compétences

Un studio de jeux vidéo japonais a demandé aux candidats de dessiner lors de leur entretien afin de s'assurer que leurs portfolios ne sont pas réalisés à l'aide de l'IA. Une situation qui a montré que parfois, les problèmes modernes nécessitent des solutions « à l'ancienne ». La raison pour laquelle cela est devenu une nécessité réside dans le fait que le studio a précédemment embauché plusieurs designers pour découvrir qu'ils n'avaient aucune compétence réelle et présentaient des portfolios générés par l'IA
En octobre 2024, plus de 13 500 artistes de divers horizons ont uni leurs voix pour dénoncer l'exploitation de leurs uvres par les entreprises d'intelligence artificielle (IA) sans leur consentement. Dans une déclaration, ils ont condamné « l'utilisation sans licence d'uvres créatives » pour développer des systèmes d'intelligence artificielle tels que le ChatGPT d'OpenAI, estimant que cela constitue « une menace majeure et injuste pour les moyens de subsistance des personnes à l'origine de ces uvres » et que cela « ne doit pas être autorisé ». Cette initiative met en lumière des pratiques controversées dans l'industrie technologique et ouvre un débat essentiel sur les droits d'auteur à l'ère numérique.
Si l'IA générative a rendu l'embauche beaucoup plus difficile pour de nombreuses personnes ces dernières années, il en va de même pour les employeurs, qui ont désormais du mal à recruter de nouveaux collaborateurs en raison de la tendance de nombreux candidats à utiliser l'IA pour tricher lors des tests et générer leurs portfolios. Une entreprise japonaise de jeux vidéo de taille moyenne, récemment interviewée par le Daily Shinko, prouve que les problèmes modernes nécessitent parfois des solutions « à l'ancienne » : elle demande désormais aux candidats de dessiner quelque chose sur place afin de confirmer que les travaux qu'ils ont soumis dans leur candidature ont bien été créés par eux.
Selon le directeur artistique du studio, connu uniquement sous le nom de « B » (en effet, ni l'identité de la personne interviewée ni celle du studio où elle travaille n'ont été divulguées), le processus de recrutement exige désormais de rencontrer les candidats en personne et de leur demander de dessiner quelque chose devant les représentants du studio afin de vérifier l'authenticité de leur portfolio.
Malheureusement, la raison pour laquelle cela est devenu une nécessité réside dans le fait que le studio a précédemment embauché plusieurs designers pour découvrir qu'ils n'avaient aucune compétence réelle et présentaient des portfolios générés par l'IA, ce qui a probablement conduit à des licenciements immédiats et à toutes les formalités administratives qu'un employeur doit accomplir pour licencier quelqu'un, surtout quelques jours seulement après l'avoir embauché.
B admet que le fait de renoncer aux entretiens d'embauche en ligne au profit d'entretiens en personne est démodé et « très contraignant pour les recruteurs » comme pour les candidats, mais il note que, pour autant qu'il sache, d'autres entreprises font de même, ce qui signifie que, même si cette méthode est laborieuse, elle semble fonctionner et se généralise de plus en plus, du moins au Japon.
Il convient également de noter que le studio de B ne semble pas être farouchement opposé à l'IA et, au contraire, tente d'en promouvoir l'utilisation, B étant l'un des rares à encourager ses supérieurs à apprendre à lire la salle et à avoir une voix suffisamment forte et importante pour être réellement entendue.
« J'utilise également l'IA générative comme outil complémentaire dans mon travail. Mais je suis convaincu que seuls les créateurs humains peuvent produire des personnages et des graphismes captivants à partir de zéro », explique B. « C'est précisément pour cette raison que je dis à la direction que nous devrions embaucher des personnes talentueuses. Pourtant, l'entreprise s'oriente vers la promotion de l'IA générative. Je m'inquiète de savoir dans quelle mesure ils comprennent vraiment mon point de vue. »
En effet, les avancées de l'intelligence artificielle (IA) ont fasciné les individus par sa remarquable aptitude à générer rapidement des images détaillées et esthétiquement plaisantes. Ces images, souvent colorées et décoratives, captivent les spectateurs. Une étude de 2024 a notamment révélé que les gens ont du mal à distinguer les uvres d'art générées par l'intelligence artificielle (IA) de celles créées par des humains. En outre, les participants à l'étude ont montré une préférence pour les images d'IA, les considérant plus agréables et provoquant des émotions positives.
Cependant, lorsqu'ils pensaient qu'une image était le fruit de l'IA, ils la jugeaient moins esthétique et moins émotionnellement valable. Les chercheurs notent que les attitudes envers l'art de l'IA sont influencées par l'ouverture aux nouvelles expériences et une attitude positive envers la technologie. Bien que certains craignent que l'IA remplace les artistes humains, d'autres voient son utilisation comme une extension de la créativité humaine, permettant de créer de nouveaux genres artistiques et formes d'expression.
Source : Daily Shinko
